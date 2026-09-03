Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník
Jazyk ven a perly na krku. Mopsice Jinny Lu je nejošklivější pes světa
Vyvalené oči, dlouhý jazyk visící z tlamy a na krku perly. Šestiletá fenka mopse Jinny Lu přijela do kalifornské Santa Rosy už počtvrté a tentokrát konečně uspěla. Porazila osm dalších soupeřů a...
O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama
V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...
Na zahradě u Poděbrad miluje zurčení vody z dřevěné sprchy i šumění bambusů
V obci nedaleko lázeňského města se ocitla zhruba před pěti lety po nepříjemném rozvodu, a najednou měla k dispozici zahrádku velikosti cca 450 metrů čtverečních, kde byly v té době zasazené čtyři...
Zahradu u domu v Troji vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka
Je maličká, má plus mínus kolem padesáti čtverečních metrů a vznikla ve stráni mezi terasovými domy v pražské Troji před padesáti lety. Aby vůbec mohla vzniknout, navezlo se tehdy na pozemek bahno z...
Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky
Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.
Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz
Starý venkovský dům z roku 1832 koupili v 70. letech minulého století babička s dědou čtenáře Michala jako rekreační chalupu se zahradou. Jako ostatně spousta lidí v té době. Právě tehdy už se tedy...
Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník
Sušička prádla je obrovský pomocník, který šetří čas i místo na sušáku, ale neuvážené vhození nesprávného textilu může nenávratně zničit oblíbené kousky šatníku. Vysoká teplota, mechanické tření a...
Češi třídí elektro téměř nejlépe v Evropské unii. Stále však dělají zbytečné chyby
Co všechno patří do elektroodpadu? A jak správně naložit se starým spotřebičem a jeho baterií? I na to v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. „Někteří...
Fotit přírodu a zvířata chce své. Pak snímky Czech Nature Photo stojí za to
Ty nejkrásnější snímky přírody celého světa od českých a slovenských fotografů prezentuje prestižní fotografická soutěž Czech Nature Photo, což můžete do 13. září posoudit na výstavě více než 200...
Liberecká slonice Bala dorazila do Walesu, už si tam i našla kamarádku
Dvaačtyřicetiletá slonice Bala v pořádku dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle liberecké zoo, ze které se zvíře stěhovalo, proběhl transport hladce a bez potíží. Slonice si zvyká na nové...
Jak na moly v bytě? Zbavte se jich jednou provždy, a to bez chemie
Přinesli jste si nákup, otevřeli skříň a najednou kolem vás proletěl drobný motýlek? A za pár dní další? Myslíte si, že máte domov jako ze škatulky, vyhodíte načatou mouku, vycídíte spíž i šatník, a...
Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky
Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.
Psí komunikace pod lupou. Co vám chce pes říct, když na vás mrká
Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí. Z pouhého výrazu naší tváře dokážou spolehlivě rozpoznat, zda prožíváme radost, hněv, strach nebo smutek.
S fotkou vašeho mazlíčka si můžete v září zahrát o zásobu krmení i pamlsků
Prázdniny odvál čas, nicméně možnost užívat si společnosti našich zvířecích parťáků máme stále. Tak si ji užívejte, foťte a o ten nejlepší šířkový snímek se podělte s ostatními čtenáři. Současně si...
Seznamte se s nejroztomilejšími mazlíčky srpna. Vyhráli kvalitní krmivo a hračky
S koncem prázdnin se uzavřelo i hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky srpna. Jak fotoduel dopadl a kdo tentokrát získá výživné krmivo, pamlsky a hračky od německé společnosti Josera? A kdo z...
Prodej zemědělské usedlosti, 2120 m2, Luková
Luková - Květná, okres Ústí nad Orlicí
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O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama
V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...
Prsní žláza i humor. Proč byla první klonovaná ovce pojmenována Dolly
Hudebnice, herečka, filantropka a podnikatelka – Dolly Parton dosáhla snad všeho. Možná jejím nejneobvyklejším oceněním však bylo, když po ní byl pojmenován první klonovaný savec na světě, ovce Dolly.