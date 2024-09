U Japonců se učíte tři roky, než vám svěří přípravu sushi, líčí český šéfkuchař

„Sushi už se věnuji přes pětadvacet let a s Markem Horou, který mi pomohl s přípravou, se znám už asi dvacet let. Potkali jsme se v Londýně a Brightonu, kde jsme spolu pracovali v sushi baru. Jsme s Markem nejdéle fungující Sushi Masteři tady v Česku,“ popisuje Karásek.

Vy jste se dostal k Japonsku i přes sport, že?

Dělal jsem judo od sedmi let až do dvaačtyřiceti. Když zdraví už nedovolovalo, musel jsem skončit, protože to bylo náročné. Ale sushi jsem začal dělat, aniž bych to zpočátku tušil.