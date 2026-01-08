S příchodem chladného počasí se sušení prádla stává pro mnohé noční můrou. Zatímco v létě uschnou džíny či svetry během pár hodin, v zimě to může trvat i několik dní.
Mnoho lidí proto volí zdánlivě nejrychlejší řešení – mokré oblečení položí přímo na teplý radiátor. Odborníci však upozorňují, že tento zvyk může mít vážné dopady na domácnost, topný systém i celkovou kondici mikroklimatu bytu.
Vlhkost přeje plísním
Hlavním problémem je odpařování vody přímo do interiéru. Jak se vlhkost z oblečení uvolňuje, prudce stoupá vlhkost vzduchu v místnosti, což vede ke kondenzaci vody na oknech a stěnách.
Tento proces vytváří ideální prostředí pro růst plísní, zejména v rozích místností nebo za nábytkem. Kromě nevzhledných skvrn a odlupující se omítky hrozí i zatuchlý zápach, kterého se lze jen těžko zbavit.
Vysoká vlhkost navíc přímo ohrožuje zdraví obyvatel. Dráždí sliznice a zhoršuje stav alergiků nebo osob trpících astmatem. Nejvíce ohroženou skupinou jsou v tomto směru děti, senioři a lidé s chronickými dýchacími potížemi.
Kromě zdravotních rizik však trpí i vaše peněženka. Oblečení položené na radiátoru funguje jako izolace, která brání šíření tepla do místnosti. Topný systém pak musí pracovat mnohem intenzivněji, aby dosáhl požadované teploty, což vede k vyšší spotřebě energie.
Zapomínat by se nemělo ani na bezpečnost. Syntetické materiály se mohou při přímém kontaktu s horkým kovem přehřát a v extrémních případech představovat požární riziko.
Vlhkost navíc může negativně ovlivnit správnou funkci termostatických hlavic. Během zahřívání se navíc do vzduchu uvolňují zbytky pracích prostředků a aviváží, což v nevětraných prostorech zhoršuje kvalitu vzduchu a způsobuje pocit vydýchané místnosti.
Jak tedy prádlo sušit správně a bezpečně? Nejlepším řešením je klasický sušák umístěný v blízkosti radiátoru, nikoliv přímo na něm, aby mohl vzduch volně proudit.
Pomoci může i pořízení odvlhčovače vzduchu, který proces urychlí, nebo speciálních závěsných držáků na radiátory, které udržují oblečení v bezpečné vzdálenosti. Odborníci také radí pravidelně krátce a intenzivně větrat, aby vlhkost mohla odejít ven, a nezapomínat na odvzdušňování radiátorů pro jejich maximální efektivitu.
Snížení vlhkosti v domácnosti během zimních měsíců nevyžaduje vždy investice do drahých odvlhčovačů, ale spíše změnu každodenních návyků. Správná regulace vlhkého vzduchu je klíčová nejen pro ochranu konstrukce domu, ale především pro prevenci vzniku nebezpečných spor plísní.
Jak snížit vlhkost v bytě bez drahých investic
Základem všeho je technika větrání, která by měla být v zimě krátká a intenzivní, ideálně formou průvanu po dobu pěti minut několikrát denně. Tímto způsobem se rychle vymění vlhký vnitřní vzduch za suchý venkovní, aniž by došlo k prochladnutí stěn, což je mnohem efektivnější než dlouhodobě otevřená ventilace.
Při vaření vždy používejte pokličky a zapínejte digestoř, nebo alespoň nechte otevřené okno v kuchyni, aby se pára ihned odváděla pryč. Po sprchování nechte dveře koupelny zavřené a vlhkost odvětrejte oknem či ventilátorem, aby se nerozšířila do celého bytu.
Dalším užitečným krokem je udržování stabilní teploty ve všech místnostech, protože v podchlazených pokojích vlhkost na stěnách kondenzuje mnohem snadněji.
Nábytek by neměl být přiražen těsně ke stěnám, zejména ne k těm obvodovým; mezera alespoň pět až deset centimetrů umožní vzduchu cirkulovat a zabrání vzniku vlhkých map.
Pomoci mohou i přírodní pohlcovače vlhkosti, jako je miska s kuchyňskou solí nebo kočičím stelivem umístěná na okenním parapetu, které do sebe dokážou natáhnout přebytečnou vodní páru. Pokud máte v bytě velké množství pokojových rostlin, zvažte jejich mírnější zalévání, protože i ony skrze listy vypařují do prostoru značné množství vody.