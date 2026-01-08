Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo

Marek Burza
Sušení prádla na radiátorech představuje skryté riziko pro vaši peněženku i zdraví kvůli nadměrné vlhkosti a snížení účinnosti vytápění. Odborníci varují, že tento běžný zvyk podporuje růst plísní a výrazně zvyšuje náklady na energie, proto doporučují bezpečnější alternativy.
Mokré prádlo je jako magnet na pyly.

Mokré prádlo je jako magnet na pyly. | foto: Gemini

Sušák na radiátor umožní, aby mohl teplý vzduch cirkulovat.
Štasu upoutá kombinací schůdků a sušáku. Ideální program dva v jednom.
Prostor až na pět praček - to je skládací zahradní sušák
Michal má nový sušák na prádlo – je kompaktní, přidělaný na stěně, a když se...
8 fotografií

S příchodem chladného počasí se sušení prádla stává pro mnohé noční můrou. Zatímco v létě uschnou džíny či svetry během pár hodin, v zimě to může trvat i několik dní.

Mnoho lidí proto volí zdánlivě nejrychlejší řešení – mokré oblečení položí přímo na teplý radiátor. Odborníci však upozorňují, že tento zvyk může mít vážné dopady na domácnost, topný systém i celkovou kondici mikroklimatu bytu.

Vlhkost přeje plísním

Hlavním problémem je odpařování vody přímo do interiéru. Jak se vlhkost z oblečení uvolňuje, prudce stoupá vlhkost vzduchu v místnosti, což vede ke kondenzaci vody na oknech a stěnách.

Tento proces vytváří ideální prostředí pro růst plísní, zejména v rozích místností nebo za nábytkem. Kromě nevzhledných skvrn a odlupující se omítky hrozí i zatuchlý zápach, kterého se lze jen těžko zbavit.

Nebojte se v zimě větrat. Krátké otevření oken vás finančně nezruinuje

Vysoká vlhkost navíc přímo ohrožuje zdraví obyvatel. Dráždí sliznice a zhoršuje stav alergiků nebo osob trpících astmatem. Nejvíce ohroženou skupinou jsou v tomto směru děti, senioři a lidé s chronickými dýchacími potížemi.

Kromě zdravotních rizik však trpí i vaše peněženka. Oblečení položené na radiátoru funguje jako izolace, která brání šíření tepla do místnosti. Topný systém pak musí pracovat mnohem intenzivněji, aby dosáhl požadované teploty, což vede k vyšší spotřebě energie.

Zapomínat by se nemělo ani na bezpečnost. Syntetické materiály se mohou při přímém kontaktu s horkým kovem přehřát a v extrémních případech představovat požární riziko.

Britové „objevili Ameriku“. Zjistili, že sušička prádla jim rabuje peněženky

Vlhkost navíc může negativně ovlivnit správnou funkci termostatických hlavic. Během zahřívání se navíc do vzduchu uvolňují zbytky pracích prostředků a aviváží, což v nevětraných prostorech zhoršuje kvalitu vzduchu a způsobuje pocit vydýchané místnosti.

Jak tedy prádlo sušit správně a bezpečně? Nejlepším řešením je klasický sušák umístěný v blízkosti radiátoru, nikoliv přímo na něm, aby mohl vzduch volně proudit.

Pomoci může i pořízení odvlhčovače vzduchu, který proces urychlí, nebo speciálních závěsných držáků na radiátory, které udržují oblečení v bezpečné vzdálenosti. Odborníci také radí pravidelně krátce a intenzivně větrat, aby vlhkost mohla odejít ven, a nezapomínat na odvzdušňování radiátorů pro jejich maximální efektivitu.

Omezte televizi a vařte s pokličkou. Deset tipů, jak doma šetřit energie

Snížení vlhkosti v domácnosti během zimních měsíců nevyžaduje vždy investice do drahých odvlhčovačů, ale spíše změnu každodenních návyků. Správná regulace vlhkého vzduchu je klíčová nejen pro ochranu konstrukce domu, ale především pro prevenci vzniku nebezpečných spor plísní.

Jak snížit vlhkost v bytě bez drahých investic

Základem všeho je technika větrání, která by měla být v zimě krátká a intenzivní, ideálně formou průvanu po dobu pěti minut několikrát denně. Tímto způsobem se rychle vymění vlhký vnitřní vzduch za suchý venkovní, aniž by došlo k prochladnutí stěn, což je mnohem efektivnější než dlouhodobě otevřená ventilace.

Správným způsobem vytápění můžete snížit spotřebu na minimum. Otestujte se

Při vaření vždy používejte pokličky a zapínejte digestoř, nebo alespoň nechte otevřené okno v kuchyni, aby se pára ihned odváděla pryč. Po sprchování nechte dveře koupelny zavřené a vlhkost odvětrejte oknem či ventilátorem, aby se nerozšířila do celého bytu.

Dalším užitečným krokem je udržování stabilní teploty ve všech místnostech, protože v podchlazených pokojích vlhkost na stěnách kondenzuje mnohem snadněji.

Se zimou do domu přichází kondenzace vlhkosti. Jak poznat, že přijdou problémy

Nábytek by neměl být přiražen těsně ke stěnám, zejména ne k těm obvodovým; mezera alespoň pět až deset centimetrů umožní vzduchu cirkulovat a zabrání vzniku vlhkých map.

Pomoci mohou i přírodní pohlcovače vlhkosti, jako je miska s kuchyňskou solí nebo kočičím stelivem umístěná na okenním parapetu, které do sebe dokážou natáhnout přebytečnou vodní páru. Pokud máte v bytě velké množství pokojových rostlin, zvažte jejich mírnější zalévání, protože i ony skrze listy vypařují do prostoru značné množství vody.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

KVÍZ: Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?

Dáma

Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se...

Čínští vědci oživují svět z filmu Avatar. Chtějí zdarma rozsvítit ulice

Vědcům se podařilo vnést do rostlinných buněk genové fragmenty z organismů,...

Čínští vědci úspěšně vyvinuli rostliny, které ve tmě vyzařují jasné světlo, čímž přiblížili fantastickou flóru z filmu Avatar k realitě. Tato inovace využívající pokročilé genetické inženýrství...

Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Pečené brambory s česnekovou majonézou

Povedená sváteční hostina se neobejde bez pečených brambor, ale nic nezkazí náladu tak jako gumové, rozmočené kousky bez chuti. Vědci a šéfkuchaři nyní odhalili chemické procesy, které stojí za...

Naládujte krmítko tak, ať uspokojíte každý zobáček. O víkendu je sčítejte

Ptáčkům zpěváčkům je třeba pomáhat a s klesajícími teplotami je řádně...

Krutá a nemilosrdná zima klade na drobné pěvce nesmírné nároky. Teploty klesají, zdroje potravy ubývají a ptáci hledají stabilní místa, kde mohou rychle doplnit energii. Správně naplněné krmítko jim...

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

8. ledna 2026

Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo

Mokré prádlo je jako magnet na pyly.

Sušení prádla na radiátorech představuje skryté riziko pro vaši peněženku i zdraví kvůli nadměrné vlhkosti a snížení účinnosti vytápění. Odborníci varují, že tento běžný zvyk podporuje růst plísní a...

8. ledna 2026

Už žádná bolest. Kompletní průvodce péčí o psí tlapky v každém počasí

Děti i psi hry na sněhu milují. Pokud je čistý, nevadí ani, když pes nějaký...

Psí tlapky jsou jednou z nejvíce namáhaných částí psího těla. Každodenní procházky, různorodý terén, extrémy počasí: to vše má vliv na jejich pokožku. Aby byl pohyb pro pejska dlouhodobě pohodlný a...

7. ledna 2026

Za okny mráz, doma suchý vzduch. Jak opečovat pokojovky, aby nepřišly k úhoně

S nedostatkem slunečního svitu se řada pokojových rostlin špatně vyrovnává,...

Jak pečovat o pokojovky, když venku mrzne? Když se dny zkrátí a teploty klesnou, pokojové rostliny potřebují jiný režim než v létě. Méně světla, suchý vzduch z topení i mrazivý chlad od oken či...

7. ledna 2026

Zkušený ovocnář radí, jak správně nasbírat rouby. Do jara vydrží i v lednici

Receptář prima nápadů, ovocný strom, zima, ovocnář Karel Maroušek, sběr roubů

Prosinec a leden jsou ideální měsíce na sběr roubů, abyste si v dubnu mohli naroubovat ovoce, které vás zaujalo, a rádi byste ho měli na své zahradě. I když se třeba nedaří tuto odrůdu sehnat u...

6. ledna 2026

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

6. ledna 2026

V ostravské zoo uhynul nejstarší plameňák, samice měla nejméně padesát let

Plameňáci kubánští patří k symbolům ostravské zoologické zahrady, hejno nyní...

Nejstarší členka více než šedesátihlavého hejna plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě uhynula. Samice pocházela ze zakládajícího chovu z roku 1979, už tehdy však byla dospělá. Se svým...

5. ledna 2026  18:01

Čínští vědci oživují svět z filmu Avatar. Chtějí zdarma rozsvítit ulice

Vědcům se podařilo vnést do rostlinných buněk genové fragmenty z organismů,...

Čínští vědci úspěšně vyvinuli rostliny, které ve tmě vyzařují jasné světlo, čímž přiblížili fantastickou flóru z filmu Avatar k realitě. Tato inovace využívající pokročilé genetické inženýrství...

5. ledna 2026

Naládujte krmítko tak, ať uspokojíte každý zobáček. O víkendu je sčítejte

Ptáčkům zpěváčkům je třeba pomáhat a s klesajícími teplotami je řádně...

Krutá a nemilosrdná zima klade na drobné pěvce nesmírné nároky. Teploty klesají, zdroje potravy ubývají a ptáci hledají stabilní místa, kde mohou rychle doplnit energii. Správně naplněné krmítko jim...

5. ledna 2026

KVÍZ: Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?

Dáma

Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se...

vydáno 4. ledna 2026

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Pečené brambory s česnekovou majonézou

Povedená sváteční hostina se neobejde bez pečených brambor, ale nic nezkazí náladu tak jako gumové, rozmočené kousky bez chuti. Vědci a šéfkuchaři nyní odhalili chemické procesy, které stojí za...

3. ledna 2026

Ze zlomeného srdce vznikly Marmelády s příběhem. Dnes sladí světové kuchyně

Premium
Nakonec se reportérce (na foto vlevo) podaří vymámit přece jen malou radu od...

Každá dobrá pohádka má v sobě dramatickou zápletku, která hlavnímu hrdinovi přichystá do cesty nepříjemné překážky. A nejinak tomu je i u vzniku království marmelád Hany Šindlerové. Ovšem když máte...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.