náhledy
Pojem superpotravina označuje suroviny, které v malém množství obsahují neobvykle vysoký podíl látek prospěšných pro lidské zdraví. Tento žebříček zahrnuje potraviny s prokázaným přínosem pro imunitu, vitalitu a dlouhověkost na základě jejich unikátního nutričního profilu. Zdánlivě obyčejné borůvky jsou plné antokyanů a vitaminu C; pomáhají chránit mozek před oxidativním stresem a zlepšují paměť.
Autor: Getty Images
Kadeřávek obsahuje extrémní množství vitaminů K, A a C; podporuje srážlivost krve, zdraví kostí a posiluje zrak.
Autor: Profimedia.cz
Chia semínka jsou bohatá na omega-3 mastné kyseliny a vápník; dodávají energii, podporují trávení a hydrataci organismu.
Autor: Gemini
Kurkuma obsahuje kurkumin a mangan; působí jako silný přírodní protizánětlivý prostředek a pomáhá při regeneraci kloubů.
Autor: Shutterstock
Avokádo je zdrojem zdravých tuků, draslíku a vitaminu E; přispívá ke zdraví srdce, snižuje hladinu špatného cholesterolu a vyživuje pleť.
Autor: Shutterstock
Spirulina, sinice s vysokým obsahem bílkovin a vitaminů skupiny B; pomáhá s detoxikací těžkých kovů a zvyšuje fyzickou vytrvalost.
Autor: Profimedia.cz
Vlašské ořechy obsahují kyselinu alfa-linolenovou a antioxidanty; jsou klíčové pro správnou funkci mozku a ochranu cévního systému.
Autor: Profimedia.cz
Granátové jablko je bohaté na draslík a polyfenoly; pomáhá snižovat krevní tlak a vykazuje silné protirakovinné účinky.
Autor: Lukáš Oujeský
Kysané zelí obsahuje přírodní probiotika a vitamin C; zásadně posiluje střevní mikroflóru a celkovou obranyschopnost.
Autor: Profimedia.cz
Quinoa, kompletní zdroj bílkovin, hořčíku a vlákniny; je ideální pro stabilizaci cukru v krvi a dlouhodobý pocit sytosti.
Autor: Profimedia.cz
Brokolice obsahuje sulforafan a vitamin K; pomáhá tělu v boji proti buněčnému poškození a podporuje čištění jater.
Autor: Profimedia.cz
Zázvor je bohatý na gingerol a vitamin B6; ulevuje od nevolnosti, tlumí bolesti svalů a prohřívá organismus.
Autor: Profimedia.cz
Matcha, koncentrovaný zdroj katechinů a L-theaninu; zrychluje metabolismus a zajišťuje klidné soustředění bez nervozity.
Autor: Profimedia.cz
Rakytník má obrovské množství vitaminu C a vzácnou omega-7; regeneruje sliznice a bleskově nastartuje imunitu při únavě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lněné semínko, zdroj lignanů a vlákniny; reguluje hormonální hladinu u žen a zajišťuje hladký průchod potravy střevy.
Autor: Canva
Goji (Kustovnice) obsahuje beta-karoten a zeaxantin; vyživuje zrak, podporuje kvalitu spánku a zpomaluje stárnutí buněk.
Autor: Getty Images
Špenát je bohatý na železo, kyselinu listovou a hořčík; je nezbytný pro krvetvorbu a správné okysličení svalů.
Autor: Martina Čermáková
Extra panenský olivový olej je zdrojem vitaminu E a polyfenolů; chrání srdce před záněty a podporuje kognitivní funkce.
Autor: www.vomfasspraha.cz
Mladý ječmen obsahuje chlorofyl a aktivní enzymy; alkalizuje organismus a pomáhá v boji proti chronické únavě.
Autor: Profimedia.cz
Česnek, zdroj allicinu a selenu; funguje jako přírodní antibiotikum, ničí bakterie a snižuje kornatění tepen.
Autor: Marek Burza
Mandle mají vysoký obsah vitaminu E a hořčíku; pomáhají proti stresu, vyživují nervovou soustavu a zlepšují kvalitu vlasů.
Autor: Getty Images
Červená řepa obsahuje dusičnany a draslík; rozšiřuje cévy, čímž zlepšuje sportovní výkon a snižuje krevní tlak.
Autor: Getty Images
Konopné semínko má ideální poměr omega-3 a 6 kyselin; podporuje zdraví kůže, zmírňuje ekzémy a buduje svalovou hmotu.
Autor: Profimedia.cz
Batáty plné beta-karotenu a vitaminu B6; zajišťují zdravou pleť, dobrou náladu a stabilní energii.
Autor: Archiv čtenáře, Milan Král
Chlorella, řasa bohatá na chlorofyl a vitamin B12; váže na sebe toxiny v trávicím traktu a čistí krev.
Autor: Getty Images
Moringa – Obsahuje vysoké množství vápníku a vitaminu A; pomáhá při podvýživě a celkovém vyčerpání organismu.
Autor: Getty Images
Acai, bobule s extrémním množstvím antioxidantů; pomáhají s kontrolou váhy a chrání buňky před předčasným stárnutím.
Autor: Getty Images
Vejce obsahují cholin, biotin a vitamin D; jsou klíčové pro vývoj mozku a pevnost kostí i zubů.
Autor: Canva
Lesklokorka lesklá alias reishi – Obsahují beta-glukany; harmonizují imunitní systém a pomáhají tělu zvládat psychický stres.
Autor: Shutterstock
Divoký losos je zdrojem vitaminu D a omega-3 mastných kyselin; je zásadní pro zdraví srdce, mozku a prevenci depresí.
Autor: Shutterstock