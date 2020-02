Současné zemědělství ničí planetu a nakrmí jen polovinu lidstva, tvrdí studie

Novou studii Potsdamského institutu přinesl web New Scientist. Dokument uvádí, že současný systém světové produkce potravin ničí životní prostředí a v nynější podobě by se měl používat k výživě maximálně přibližně 3,4 miliardy lidí, nikoli současných 7,7 miliardy obyvatel planety. Pro výpočet vědci použili cílové číslo 2 355 kcal na člověka a den, které by byly potřebné pro nakrmení populace.

Přivlastňujeme si příliš mnoho půdy

„Problém spočívá v tom, že si přivlastňujeme příliš mnoho půdy pro pěstování plodin a chov hospodářských zvířat. Navíc příliš hodně hnojíme a zavlažujeme,“ tvrdí vedoucí výzkumu Dieter Gerten. „Abychom tento problém vyřešili s ohledem na stále rostoucí světovou populaci, musíme společně přehodnotit, jak vyrábět jídlo,“ doplňuje.



Gerten ve studii poukazuje na čtyři klíčové hranice životního prostředí, které musí současné zemědělské techniky respektovat, aby dokázaly nakrmit zvětšující se populaci. První hranicí je nadbytek dusíkatých hnojiv, které mohou pronikat do podzemních vod nebo odtékat do řek a jezer, a vytvářet tak mrtvé zóny zabíjející populace ryb a další nezbytný vodní život k udržení vyváženého ekosystému.

Současné zemědělské techniky také překračují přijatelné limity pro využívání sladké vody pro zavlažování, což zhoršuje globální systém oběhu vody v řekách. Dalším faktorem je přílišné odlesňování krajiny jen proto, aby se získala zemědělská půda. To přispívá k její erozi a následné ztrátě živin.

Posledním vlivem je ztráta biologické rozmanitosti. To znamená, že příroda ztrácí schopnost samoregulace a samouzdravení. Souvisí to také s tím, že se nerovnovážně rozvíjí schopnost škůdců zvyšovat své populace, aniž by měli své přirozené nepřátele regulující jejich počet.

Jak na to

Na základě tohoto zjištění pomocí počítačové simulace vědci doporučili několik opatření, jak upravit současný systém zemědělství, aby tolik nepoškozoval planetu.

V první řadě doporučují sledovat území, kde ubylo více než pět procent původních druhů. V takových případech by se měl buď úplně přebudovat styl hospodaření, anebo prostě vyklidit pozice a nechat přírodu přírodě.

Dalším krokem by mělo být znovuzalesnění všech oblastí, kde bylo vykáceno víc než 85 procent plochy lesů. A následně se vyvarovat použití dusíkatých hnojiv ve všech oblastech, kde se zjistí zvýšený obsah jejich zbytků ve zdrojích vody nebo ve vodních tocích.

A posledním krokem by měl být přechod ze živočišných bílkovin na rostlinné. Při dodržení těchto podmínek by měl být uživen nejen současný počet obyvatel planety, ale dokonce až 10,2 miliardy lidí.