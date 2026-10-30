Střítežské fojtství patří rodině Dobešových už od roku 1608 a dnes ho vede již čtrnáctá generace hospodářů. Dobešovi hospodaří ekologicky, chovají ovce, krávy, koně, husy a patří k několika málo českým farmám, které se věnují chovu BIO kuřat. Jejich přístup ukazuje, že dobré životní podmínky hospodářských zvířat nejsou jen otázkou velikosti výběhu. Jde o celý způsob chovu, od prostoru a krmení přes možnost přirozeného chování až po péči o zdraví.
Kuře, které nespěchá
Dobešovi ročně vykrmí zhruba čtyři tisíce kuřat ve čtyřech turnusech. Na poměry běžné živočišné produkce jde o malé množství. Jejich kuřata navíc rostou výrazně déle – minimálně 82 dní.
Všechna zvířata mají volný přístup na pastvu. Kuřata mají navíc k dispozici mobilní venkovní haly, které farmáři každých několik dní přesouvají. Kuřata tak dostávají nové místo, kde mohou hledat potravu, pohybovat se a hrabat v půdě. Současně se střídáním ploch dostává čas na regeneraci i samotná půda.
Na pastvě si kuřata hledají i červy a další přirozenou potravu. Ta pro ně představuje doplněk ke krmivu, které Dobešovi zajišťují v bio kvalitě z vlastního hospodářství.
Animal welfare není jen větší výběh
Pojem animal welfare, tedy dobré životní podmínky zvířat, se v posledních letech objevuje stále častěji. V případě hospodářských zvířat ale nejde jen o to, kolik mají metrů čtverečních. Důležité je, zda mohou žít způsobem, který odpovídá jejich přirozeným potřebám, zda mají dostatek prostoru k pohybu a odpočinku, vhodné podmínky a odpovídající péči.
U ekologického hospodaření se proto počítá například s nízkou hustotou chovu a možností pobytu venku, pokud to dovolují počasí a stav půdy. Zvířata mají prostor k pohybu, odpočinku i přirozenému chování, například hrabání nebo sociálnímu kontaktu. Součástí péče je také podestýlka z přírodních materiálů a vhodné podmínky pro mláďata.
Důležitý je rovněž přístup ke zdraví. Cílem není maximální užitkovost za každou cenu, ale odolná a zdravá zvířata. V ekologickém zemědělství proto není možné používat preventivně antibiotika „pro jistotu“. Pokud zvíře onemocní, léčba samozřejmě možná je, ale antibiotika se používají pouze tehdy, když jsou skutečně potřeba, a u ekologických zvířat je následně stanovena delší ochranná lhůta.
Stejně tak se nepoužívají hormony ani růstové stimulátory. U krmiva je kladen důraz na původ a složení. Krmivo není geneticky modifikované a přednost dostává vlastní produkce farmy nebo krmivo z regionu.
Na ekofarmě není vše jen o produkci
Na Střítežském fojtství je tento přístup patrný i v celkovém fungování hospodářství. Dobešovi se snaží mít pestrou farmu, pěstují si vlastní krmiva a mají i sady. Počet zvířat drží v takové míře, aby jim zajistili adekvátní životní podmínky a půda nebyla nadměrně zatěžována.
Zákazníci si pro jejich BIO kuřata jezdí přímo na farmu, a přestože se produkce často vyprodá měsíce dopředu, Dobešovi ji nechtějí bezhlavě navyšovat.
Čtrnáctá generace myslí na patnáctou
Pro Igora Dobeše má navíc hospodaření na Střítežském fojtství ještě další rozměr. Jeho rodina tu hospodaří od roku 1608 a on dnes přemýšlí nejen o tom, co statek dokáže vyprodukovat nyní, ale také co po něm zůstane.
Jeho předkové podle něj vždy něco budovali pro další generaci – opravovali, stavěli, přikupovali půdu a rozvíjeli hospodářství. Ne proto, aby ho jednou prodali, ale aby bylo co předat dál. Stejnou logiku má podle něj smysl uplatňovat i dnes. Péče o půdu, rozmanitost hospodářství i způsob, jakým se zachází se zvířaty, tak nejsou oddělené disciplíny. Jedno souvisí s druhým.
Střítežské fojtství za svůj přístup získalo titul Nejlepší ekofarma roku 2025. V českém prostředí je navíc zdejší chov BIO kuřat stále poměrně vzácný. Dobešovi ukazují, že ekologické zemědělství nemusí znamenat honbu za co nejvyšší produkcí. Může být založené na menším počtu zvířat, vlastním krmivu, péči o půdu a podmínkách, ve kterých mají hospodářská zvířata prostor žít způsobem, který respektuje jejich přirozené potřeby.
A možná právě to je na celém příběhu nejzajímavější. Na statku, který funguje už více než 400 let, není hlavním měřítkem úspěchu jen to, co se podaří vyprodukovat. Ale také to, v jakém stavu zůstane hospodářství pro další generaci.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.