Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Střítežské fojtství ukazuje, co znamená chovat zvířata s respektem

Ve spolupráci   5:00
Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou | foto: Střítežské fojtství

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou
Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou
Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou
Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou
5 fotografií
Když Igor Dobeš mluví o svém statku, nemluví jen o hektarech a hospodářských zvířatech. Mluví také o lidech, kteří tu hospodařili před ním, a o těch, kteří by mohli přijít po něm.

Střítežské fojtství patří rodině Dobešových už od roku 1608 a dnes ho vede již čtrnáctá generace hospodářů. Dobešovi hospodaří ekologicky, chovají ovce, krávy, koně, husy a patří k několika málo českým farmám, které se věnují chovu BIO kuřat. Jejich přístup ukazuje, že dobré životní podmínky hospodářských zvířat nejsou jen otázkou velikosti výběhu. Jde o celý způsob chovu, od prostoru a krmení přes možnost přirozeného chování až po péči o zdraví.

Kuře, které nespěchá

Dobešovi ročně vykrmí zhruba čtyři tisíce kuřat ve čtyřech turnusech. Na poměry běžné živočišné produkce jde o malé množství. Jejich kuřata navíc rostou výrazně déle – minimálně 82 dní.

Všechna zvířata mají volný přístup na pastvu. Kuřata mají navíc k dispozici mobilní venkovní haly, které farmáři každých několik dní přesouvají. Kuřata tak dostávají nové místo, kde mohou hledat potravu, pohybovat se a hrabat v půdě. Současně se střídáním ploch dostává čas na regeneraci i samotná půda.

Na pastvě si kuřata hledají i červy a další přirozenou potravu. Ta pro ně představuje doplněk ke krmivu, které Dobešovi zajišťují v bio kvalitě z vlastního hospodářství.

Animal welfare není jen větší výběh

Pojem animal welfare, tedy dobré životní podmínky zvířat, se v posledních letech objevuje stále častěji. V případě hospodářských zvířat ale nejde jen o to, kolik mají metrů čtverečních. Důležité je, zda mohou žít způsobem, který odpovídá jejich přirozeným potřebám, zda mají dostatek prostoru k pohybu a odpočinku, vhodné podmínky a odpovídající péči.

U ekologického hospodaření se proto počítá například s nízkou hustotou chovu a možností pobytu venku, pokud to dovolují počasí a stav půdy. Zvířata mají prostor k pohybu, odpočinku i přirozenému chování, například hrabání nebo sociálnímu kontaktu. Součástí péče je také podestýlka z přírodních materiálů a vhodné podmínky pro mláďata.

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou

Důležitý je rovněž přístup ke zdraví. Cílem není maximální užitkovost za každou cenu, ale odolná a zdravá zvířata. V ekologickém zemědělství proto není možné používat preventivně antibiotika „pro jistotu“. Pokud zvíře onemocní, léčba samozřejmě možná je, ale antibiotika se používají pouze tehdy, když jsou skutečně potřeba, a u ekologických zvířat je následně stanovena delší ochranná lhůta.

Stejně tak se nepoužívají hormony ani růstové stimulátory. U krmiva je kladen důraz na původ a složení. Krmivo není geneticky modifikované a přednost dostává vlastní produkce farmy nebo krmivo z regionu.

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou

Na ekofarmě není vše jen o produkci

Na Střítežském fojtství je tento přístup patrný i v celkovém fungování hospodářství. Dobešovi se snaží mít pestrou farmu, pěstují si vlastní krmiva a mají i sady. Počet zvířat drží v takové míře, aby jim zajistili adekvátní životní podmínky a půda nebyla nadměrně zatěžována.

Zákazníci si pro jejich BIO kuřata jezdí přímo na farmu, a přestože se produkce často vyprodá měsíce dopředu, Dobešovi ji nechtějí bezhlavě navyšovat.

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou

Čtrnáctá generace myslí na patnáctou

Pro Igora Dobeše má navíc hospodaření na Střítežském fojtství ještě další rozměr. Jeho rodina tu hospodaří od roku 1608 a on dnes přemýšlí nejen o tom, co statek dokáže vyprodukovat nyní, ale také co po něm zůstane.

Jeho předkové podle něj vždy něco budovali pro další generaci – opravovali, stavěli, přikupovali půdu a rozvíjeli hospodářství. Ne proto, aby ho jednou prodali, ale aby bylo co předat dál. Stejnou logiku má podle něj smysl uplatňovat i dnes. Péče o půdu, rozmanitost hospodářství i způsob, jakým se zachází se zvířaty, tak nejsou oddělené disciplíny. Jedno souvisí s druhým.

Střítežské fojtství za svůj přístup získalo titul Nejlepší ekofarma roku 2025. V českém prostředí je navíc zdejší chov BIO kuřat stále poměrně vzácný. Dobešovi ukazují, že ekologické zemědělství nemusí znamenat honbu za co nejvyšší produkcí. Může být založené na menším počtu zvířat, vlastním krmivu, péči o půdu a podmínkách, ve kterých mají hospodářská zvířata prostor žít způsobem, který respektuje jejich přirozené potřeby.

A možná právě to je na celém příběhu nejzajímavější. Na statku, který funguje už více než 400 let, není hlavním měřítkem úspěchu jen to, co se podaří vyprodukovat. Ale také to, v jakém stavu zůstane hospodářství pro další generaci.

Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

  • Evropské značení

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

Nejčtenější

Pohlreich v plzeňském saloonu. Nadšení v kuchyni zabila výpověď přes SMS

První seznamování s postupy místního kuchaře

Zdeněk Pohlreich se vydal do Plzně, aby pomohl podniku, který si hraje na saloon z doby dobývání Divokého západu. Měl by nabízet typické pokrmy z americké gastronomie. Jenže po první návštěvě se...

Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci

Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny

Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík...

KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz

I intelektuálové se při hledání správné odpovědi umějí pěkně rozvášnit.

Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.

Největší rybářský omyl v Česku? Zabíjení „přemnožených“ sumců, říká Jakub Vágner

Premium
Jakub Vágner

Procestoval nejodlehlejší a nejdivočejší kouty planety, strávil roky v amazonské džungli i africké divočině a zažil situace, kdy šlo doslova o život. Přesto nejznámější český rybář, cestovatel a...

Farmu Vojty Kotka v zimě obstarával Aleš, od února se budování opět rozjelo

Prima, Farma Vojty Kotka II

Na obrazovky se v páteční večer vrátila reality show televize Prima o budování Farmy Vojty Kotka. A to zhruba v místech, kde ji divák v první řadě opustil.

Střítežské fojtství ukazuje, co znamená chovat zvířata s respektem

Ve spolupráci
Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou

Když Igor Dobeš mluví o svém statku, nemluví jen o hektarech a hospodářských zvířatech. Mluví také o lidech, kteří tu hospodařili před ním, a o těch, kteří by mohli přijít po něm.

30. října 2026

Podzim přeje výsadbě ovocných stromů a keřů. Které je lepší nechat až na jaro

Prostokořenný rybíz se vysazuje na podzim v bezlistém stavu, dokud půda není...

Podzim přeje výsadbě rybízu, angreštu i jabloní. Prostokořenné sazenice však patří do země až v době vegetačního klidu a sázet nelze do promrzlé ani přemokřené půdy. U broskvoní a některých dalších...

30. října 2026

Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů

„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....

30. října 2026

Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž...

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...

30. října 2026

KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz

I intelektuálové se při hledání správné odpovědi umějí pěkně rozvášnit.

Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.

vydáno 29. října 2026

Jeleni se v noci stahují k lidem. Strach zvěře z vlků je pro Šumavu ozdravný

Premium
Eliška Leštinová během vystoupení na FameLabu

Zlatým dolem informací je pro zoology trus nalezený v přírodě. Vědci nemusejí zvíře rušit – a přitom zjistí spoustu údajů o jeho životě a biologii. Vlčí bobky si „zahrály“ také v letošní mezinárodní...

29. října 2026

Takovou svatomartinskou husu jste ještě nejedli. Zkuste ji po asijsku

BBQ Husí prsa s dýňovým pyré

Svatomartinská husa patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako mladé víno. V pražské restauraci PRU58 se však letos rozhodli tradici uchopit po svém. Šéfkuchař Štěpán Návrat vzal tradiční surovinu a...

29. října 2026,  aktualizováno  14:56

Místo veterináře radí zvířatům AI. Hrozí opožděná péče i halucinace

ilustrační snímek

Nejste si jistí, jestli vaše zvíře něco netrápí, ale k veterináři se vám zatím nechce? Před sto lety byste se zeptali souseda. Před padesáti lety byste sáhli po knižním domácím rádci, před deseti...

28. října 2026

Servis kotle nestačí. Kde vám z domu zbytečně utíká drahé teplo

Topení sice funguje, ale úniky jsou tak velké, že v místnosti je přesto zima.

Servis kotle a nová fixace ještě nezaručují nižší účty za topení. Teplo přitom často utíká místy, která nikdo nehlídá – starými garážovými vraty u jinak zatepleného domu nebo špatně doléhajícími...

27. října 2026

Za bouřky ho uvázali u kapličky, hrozilo mu utracení. Dnes hledá nový domov

Bruno je velký mazlík, zároveň ale velmi živý a energický. Někdy působí jako...

Bruna našli za bouřky uvázaného u kapličky. Z útulku se po několika měsících dostal do nového domova, po více než roce se však vrátil. Chvíli mu dokonce hrozila eutanazie. Dnes znovu hledá člověka,...

27. října 2026

Nástrahy pro mazlíčky v domácnosti. Pozor na svíčky, teflon i rostliny

Až si pořídíte králíčka, zajistěte všechny volně položené kabely.

Domácnost, která je příjemná a uzpůsobená pro člověka, nemusí být automaticky bezpečná pro psa, kočku, papouška nebo malé savce. Některá rizika se ukrývají v předmětech, které máme běžně na očích –...

26. října 2026

Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci

Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny

Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík...

26. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.