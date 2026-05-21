Určitě vás napadlo, že to bylo proto, že lidé potřebovali levná, rychlá a hotová jídla mimo domov. Nedošlo vám však asi, že například ve starověkém Římě neměla většina městských obyvatel vlastní kuchyně.
Většina Římanů žila ve vícepodlažních domech s poměrně stísněnými prostory, ve kterých se nenacházelo bezpečné místo na vaření. Vaření na otevřeném ohni v dřevěných domech bylo extrémně nebezpečné.
Proto se většina lidí stravovala venku. Město bylo plné takzvaných thermopolií, která připomínala dnešní bufety či stánky s rychlým občerstvením.
A co na tradici pouličního stravování říká královna gastronomie – Francie? Keltskou společnost v tehdejší Galii tento zvyk příliš neuchvátil.