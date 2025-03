Lepší strava v nemocnicích za stejné peníze? Jde to, dokázala Slimáková

Jak dlouho už se zabýváte problémem stravy v nemocnicích?

Šest let jsme s paní doktorkou Hankou Krejčí jezdily za vlastní peníze po republice a s mnoha dalšími kolegy lékaři i nutričními terapeuty z think tanku Globopol dávali dohromady metodiku pro nemocnice – aby to mohly dělat lépe. Podnětem k projektu byly roky sdílené stížnosti pacientů a jeho zásadní podporou garance exministra Adama Vojtěcha. To byl vlastně začátek.

Pak se daly dohromady oficiální nutriční skupiny, které tady v České republice máme, a přišly za panem ministrem s požadavkem, ať ten svůj podpis a svou garanci nad naším projektem vezme zpět, ať to neděláme. On si to ustál. Navrhl, ať si také založí svou pracovní skupinu na ministerstvu a také něco dělají. Byly z toho jeden nebo dva zajímavé výstupy ve věstníku, což ale zdaleka není dostačující. Spíš jsem měla pocit, že byla snaha trochu brzdit, aby kdokoli jiný zvenku na ty problémy vlastně neupozorňoval. Nebo aby snad dokonce nebyl autorem řešení.