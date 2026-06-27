Vhodná kombinace interiérových prvků, správného větrání a několika jednoduchých návyků často přinese velmi znatelný efekt. Přinášíme přehled možností, jak zabránit přehřívání interiéru a jak si doma vytvořit lepší komfort i během tropických dnů.
Největší zdroj tepla? Okna a sluneční záření
Právě přes okna proniká do bytu největší množství tepla. Sluneční paprsky zahřívají skleněné plochy, podlahu, nábytek i vzduch uvnitř místnosti.
Výsledkem je takzvaný skleníkový efekt, kdy se teplo v interiéru kumuluje a během dne dál narůstá. Nejvíce je to znát u jižně a západně orientovaných místností, podkrovních bytů nebo velkých francouzských oken.
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Proti děsivě horkému létu by „levně“ mohly pomoci protisluneční fólie
„Klimatizace sice dokáže prostor rychle ochladit, bývá ale dražší na pořízení i provoz, a zvyšuje spotřebu energie. Efektivní stínění funguje chytřeji – brání slunečnímu záření v tom, aby interiér vůbec začalo přehřívat. Díky tomu může být doma příjemněji i bez technicky náročných řešení,“ říká Terezie Gálová ze specializované platformy Žaluzieee.