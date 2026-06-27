Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Naplánujte nouzový větrací režim. Tím v bytě snížíte teplotu i bez klimatizace

Marek Burza
Letní horka dokážou během několika hodin proměnit byt v nepříjemně rozpálený prostor. Řešením však nemusí být pouze klimatizace. Díky správně zvolenému stínění lze udržet doma příjemnější teplotu přirozeně, úsporně a zároveň stylově. A hlavně nepouštějte do bytu vražedné teplo.
Část 1/7
Ilustrační snímek

Vhodná kombinace interiérových prvků, správného větrání a několika jednoduchých návyků často přinese velmi znatelný efekt. Přinášíme přehled možností, jak zabránit přehřívání interiéru a jak si doma vytvořit lepší komfort i během tropických dnů.

Největší zdroj tepla? Okna a sluneční záření

Právě přes okna proniká do bytu největší množství tepla. Sluneční paprsky zahřívají skleněné plochy, podlahu, nábytek i vzduch uvnitř místnosti.

Výsledkem je takzvaný skleníkový efekt, kdy se teplo v interiéru kumuluje a během dne dál narůstá. Nejvíce je to znát u jižně a západně orientovaných místností, podkrovních bytů nebo velkých francouzských oken.

Proti děsivě horkému létu by „levně“ mohly pomoci protisluneční fólie

„Klimatizace sice dokáže prostor rychle ochladit, bývá ale dražší na pořízení i provoz, a zvyšuje spotřebu energie. Efektivní stínění funguje chytřeji – brání slunečnímu záření v tom, aby interiér vůbec začalo přehřívat. Díky tomu může být doma příjemněji i bez technicky náročných řešení,“ říká Terezie Gálová ze specializované platformy Žaluzieee.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte...

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...

Slavní televizní kuchaři dnes žijí různě. Co dělají Babica, Sapík či Sajler

Jiří Babica

Jejich tváře znal svého času téměř každý. Léta k divákům promlouvali skrze televizní obrazovky, vydávali knihy receptů a radili, jak připravit ty nejlepší pokrmy. Jenže mnozí z nich upadli v...

KVÍZ: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky

Odis je hravý a radostný pejsek.

Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.Soutěž začne 24. 6. 2026...

Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce

ilustrační snímek

Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s...

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Příběh jejich zahrady na Olomoucku skončil – a vlastně znovu začal, když se čtenář Lukáš s manželkou rozhodli postavit si domek. Jejich původní zahrada musela ustoupit bagrům a tatrovkám, přes celou...

Naplánujte nouzový větrací režim. Tím v bytě snížíte teplotu i bez klimatizace

Ilustrační snímek

Letní horka dokážou během několika hodin proměnit byt v nepříjemně rozpálený prostor. Řešením však nemusí být pouze klimatizace. Díky správně zvolenému stínění lze udržet doma příjemnější teplotu...

27. června 2026

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a samosběry hlásí otevřené dveře. Na některých místech ovšem...

26. června 2026  15:12

Zahrada zelená i během letních veder? Zalévejte, mulčujte a málo sekejte

Do dálky. Do vzdálenějších míst či k závěsným květináčům se líp...

Češi milují své zahrady a péče o ně je pro mnohé důležitým koníčkem – zahradničení se věnují tři čtvrtiny z nás. S narůstajícími teplotami však musíme přizpůsobit naše zahradnické techniky, aby naše...

26. června 2026

Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce

ilustrační snímek

Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s...

26. června 2026

Žádná porucha, ale čistá příroda. Vědci boří tabu kolem masturbace u ptáků

V živočišné říši není sebeuspokojování žádnou velkou vzácností – šimpanzi,...

Nová vědecká studie potvrzuje, že masturbace je u ptáků zcela přirozeným chováním. Odborníci navíc zjistili, že ptáci si pro vlastní potěšení velmi často pomáhají nejrůznějšími hračkami nebo...

25. června 2026

Příběhy v Nejkrásnější zahradě jsou plné radosti. Šanci hrát o ceny máte i vy

Soutěž
První kolo dvoukolové soutěže Nejkrásnější zahrada je za polovinou. Přihlásíte...

Někdo buduje zahradu desítky let a stále hledá ideální podobu, jiní ji berou jako projekt, do něhož se zakousnou a nepustí, dokud není hotovo. A další si nechají zahradu navrhnout i zrealizovat od...

25. června 2026

Zavřete se doma a vše utěsněte, venku jsou miliony včel, varovaly úřady v USA

24 milionů včel na svobodě. Po nehodě kamionu uzavřeli část Texasu

Velmi neobvyklý poplach zažili obyvatelé okresu Orange v americkém státě Texas. Kamion převážející stovky včelích úlů havaroval v obytné oblasti a do okolí se po nehodě rozletělo přibližně 24 milionů...

24. června 2026  16:48

Slavní televizní kuchaři dnes žijí různě. Co dělají Babica, Sapík či Sajler

Jiří Babica

Jejich tváře znal svého času téměř každý. Léta k divákům promlouvali skrze televizní obrazovky, vydávali knihy receptů a radili, jak připravit ty nejlepší pokrmy. Jenže mnozí z nich upadli v...

24. června 2026

KVÍZ: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky

Odis je hravý a radostný pejsek.

Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.Soutěž začne 24. 6. 2026...

vydáno 24. června 2026

Plánujete dovolenou se psem? Po Evropě mazlíčky vítají v muzeích i na plážích

Premium
Na Dog Dreams Beach & Bar nedaleko Novigradu si pejsci mohou odpočinout na...

Češi jsou národem pejskařů. Chovají jich přes dva a půl milionu a skoro každý třetí obyvatel naší republiky vlastní psa. Hafani jsou pro ně parťáci či mazlíčci a rádi s nimi jezdí na dovolenou....

23. června 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte...

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...

23. června 2026

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Zahradní sezona se rozjela naplno, vše roste jako o život, a kdo má byť malou zahrádku, nebo aspoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času venku. Ať má vaše zelené království jakoukoli...

20. května 2026,  aktualizováno  22. 6. 12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.