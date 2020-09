Gulášová, česneková nebo týden nemytá. Podnikatelka vyrábí divné čokolády

Štěpánka Trenz je velmi osobitá a energická bytost. Během mé návštěvy totiž stíhala nejen barvitě vyprávět o svém novém čokoládovém projektu, životě a plánech do budoucna, ale také kojit a ukolébavkou uspávat malého syna, který s námi v kočáru absolvoval dvouhodinovou procházku zámeckým parkem v Lysicích. Mateřství si tahle jedenačtyřicetiletá podnikatelka s duší umělce tvořícího daleko za hranicemi fantazie užívá. A protože si ráda hraje, vrhla se do výroby Štěpánčiných Divných čokolád, do projektu, nad kterým mnohým zůstává rozum stát.