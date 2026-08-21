Stěhování i rekonstrukce vás donutí projít očistcem logistiky. První reflex většiny z nás bývá naprosto lidský: najít řešení, které nestojí ani korunu, a nábytek jednoduše někam narychlo zastrčit. Jenže bezplatné provizorium se může snadno prodražit. Věci v nevhodných podmínkách trpí a neuvážené uskladnění nábytku v Praze, na vesnici, na samotě u lesa i kdekoliv jinde tak často končí zničenou sedačkou nebo plesnivou matrací.
5 tipů, kam uložit nábytek při rekonstrukci
Pokud právě řešíte, kam s věcmi při stěhování nebo rekonstrukci, pojďme si bez příkras rozebrat nejčastější provizorní řešení a jejich skrytá rizika.
1. Rodina a přátelé? Test pevnosti vztahů
Uložit pět krabic k mamince na chodbu? Projde to. Zabrat švagrovi hostinský pokoj třemi skříněmi na půl roku? Připravte se na to, že na rodinných oslavách budete sedět u stolu pro děti. Závazek je obrovský a při věčném přemisťování riskujete poškození svých drahocenných věcí.
2. Sklep a garáž jako bunkr pro plísně
Máte pocit, že uskladnění věcí v Praze vyřešíte odložením nábytku do sklepní kóje? Pozor na vlhkost. Dřevěný masiv i běžná dřevotříska reagují na vlhké prostředí okamžitě – materiál nasává vzdušnou vlhkost, bobtná, kroutí se a dýha se začíná odlepovat. Podle odborníků z Canadian Conservation Institute nejsou nevytápěné garáže, půdy a sklepy s kolísavou vlhkostí pro jakýkoliv nábytek vhodné. A matrace či čalounění? Ty v nevětraném prostoru chytnou zatuchlý zápach a plíseň dřív, než obkladač dokončí první spáru.
Dalším faktorem je riziko vloupání. Míra zabezpečení sklepních kójí se dům od domu dramaticky liší a pojištění domácnosti má pro nebytové prostory často velmi nízké limity krytí.
Sklepy a společné prostory bytových domů patří podle statistik Policie ČR k nejčastěji napadaným místům – v Česku jde ročně o více než 10 000 případů vloupání do těchto nebytových objektů. Většinu kójí chrání jen laťkové příčky nebo obyčejný visací zámek, který zloděj překoná během pár vteřin. Úspěšnost dopadení pachatele je navíc ve větších městech mizivá a pohybuje se dlouhodobě jen mezi 8 a 15 %.
Pojišťovny tyto statistiky moc dobře znají, a proto u běžného pojištění domácnosti omezují plnění pro sklepní prostory často jen na 20 až 50 tisíc korun. Pokud tedy ve sklepě narychlo uskladníte drahé elektrokolo, nářadí nebo lepší nábytek za sta tisíce, v případě vloupání vám pojišťovna většinu škody zkrátka neproplatí.
3. Společná kočárkárna jako hra s požárníky
Zaplnit nábytkem společné prostory domu sice láká, ale hasiči mají pro zablokované únikové cesty a svévolné proměny kočárkáren ve sklady velmi malé pochopení. Sousedské udání – nebo rovnou výzva od předsedy SVJ s hrozbou pokuty – přichází obvykle přesně ve chvíli, kdy máte ruce od penetrace a na chodbě rozestavěný kompletní obývák.
4. Stěhovací firma s vlastním skladem
Jedna parta přijede, všechno zabalí, odveze a po rekonstrukci zase přiveze. Má to ale háček – k věcem nemáte nepřetržitý přístup. Pokud během stavebního chaosu zjistíte, že na dně třetí krabice zůstaly zimní boty nebo klíče od chalupy, musíte se na návštěvě skladu předem domluvit.
5. Samoobslužná skladovací kóje (self storage)
Čistý, suchý a uzamčený prostor, do kterého si jezdíte jako do vlastního. Platíte jen za metry čtvereční, které skutečně využijete, a na jak dlouho potřebujete.
Sucho nestačí. Jaká kritéria musí splňovat skladovací kóje v Praze?
Když plánujete krátkodobé uskladnění v Praze, požadujte skvělé zázemí. Sklad totiž zdaleka není jen zamčená plechová bouda.
Pokud chcete mít jistotu, že vaše čalouněná sedačka přežije bez úhony, hledejte stabilní klimatické podmínky s garancí sledované teploty i vlhkosti, takže se nemusíte bát kondenzace vodních pár ani plísní. Jedním z prověřených řešení na pražském trhu je společnost Less Mess Storage, která nabízí uskladnění nábytku a věcí při stěhování či rekonstrukci v čistých a temperovaných prostorách.
Standardy bezpečnosti a komfortu, které by měl splňovat moderní sklad:
U lídrů na trhu samoobslužných skladů je samozřejmostí, že bezpečnost nekončí u zamčených dveří budovy. Při výběru vhodné kóje se zaměřte na tyto parametry:
- Individuální alarm: Každá kóje má vlastní bezpečnostní čidlo propojené s centrálním pultem.
- Osobní přístup 24/7: Vstup do objektu i k vlastní kóji probíhá přes unikátní PIN kód, bez nutnosti hlásit se na recepci.
- Kamerový monitoring: Kamery nepřetržitě sledují chodby, nakládací rampy i okolí budovy.
- Flexibilní pojištění: Možnost zvolit si výši pojistného krytí přesně podle hodnoty uloženého majetku.
Důležitá je také samotná logistika. Než se rozhodnete, prozkoumejte lokality a dostupnost skladů v Praze a vyberte si pobočku s přímým vjezdem k nákladním výtahům a stěhovacím vozíkům zdarma.
Jak velký sklad potřebuji? Mýtus o ploše bytu
Častá chyba čtenářů bývá jednoduchý přepočet: „Mám byt 2+kk o výměře 50 m², takže potřebuji přesně 5 m² skladu.“
Tak to ale v praxi nefunguje. Velikost obytné plochy je zavádějící – rozhoduje celkový objem věcí, možnost využití výšky prostoru a to, jak dobře ovládáte tetris. U střídmě vybaveného 2+kk, jehož nábytek lze rozmontovat, může stačit 5 m², u plně vybavené domácnosti se spotřebiči využijete spíše 7 až 8 m².
|Velikost kóje
|Pro koho se hodí?
|Co se do ní reálně vejde?
|1–3 m²
|Sezónní věci, krabice
|Pár desítek krabic, pneumatiky, lyže, menší komoda.
|3–5 m²
|Vybavení jednoho pokoze
|Rozložená postel, skříň, stůl, židle a 20 krabic.
|5–8 m²
|Menší až střední byt (1+1 až 2+kk)
|Nábytek z 1–2 pokojů, spotřebiče, zabalená sedačka.
|8 m² a více
|Velký byt (3+kk) nebo kancelář
|Kompletní vybavení domácnosti včetně průchodu uprostřed.
Náš tip
Pokud plánujete do skladu během rekonstrukce chodit pro věci, vyberte o 1 až 2 m² větší prostor a nechte si uprostřed uličku. Ušetříte si přerovnávání půlky skladu kvůli jedné vrtačce nebo sezónní bundě.
7 pravidel, jak zabalit nábytek, aby ve skladu přežil bez úhony
- Vše vyčistěte a dokonale vysušte. Nikdy nebalte vlhkou sedačku po tepování ani matrace. Vlhkost zavřená pod fólií vytvoří dokonalé skleníkové prostředí pro plísně.
- Rozmontujte vše, co jde. Nohy stolů dolů, skříně na desky. Šroubky dejte do sáčku a přilepte izolepou k příslušnému dílu.
- Stretch fólie ano, ale s rozmyslem. Fólie chrání před prachem a odřením při přepravě. Pro víceměsíční skladování nábytku v Praze ale zabalte dřevo a textilie raději do prodyšných stěhovacích dek, aby materiál dýchal.
- Matrace patří naležato. Nepokládejte na ni nic těžkého, jinak trvale deformujete pružiny či pěnu.
- Krabice stohujte chytře. Těžké dospodu, lehké nahoru.
- Popisujte a foťte. Udělejte si fotodokumentaci před zabalením i po naskládání do kóje. Hodí se to pro přehled i pro případnou pojistnou událost.
- Strategické plánování. To, co budete během stavby potřebovat (nářadí, sezónní oblečení, dokumenty), patří hned k dveřím.
Vyplatí se na skladování šetřit?
Uložit nábytek ke známým nebo do vlhkého sklepa zní jako skvělý plán až do momentu, kdy zjistíte cenu za čalouníka nebo nákup nové sedačky. Pokud hledáte pronájem skladu Praha, profesionální samoobslužný sklad s garancí sucha a bezpečím představuje investici do vlastního klidu. A ten je během rekonstrukce bezpochyby tím nejdražším zbožím.
Obsah vznikl ve spolupráci s Less Mess Storage.