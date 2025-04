„Stěhování je rituál, úklid je očistný,“ říká stěhovák Martin Ondruš, který začal o loňských Vánocích pomáhat lidem – a stále ještě nepřestal. Těm, kterým se stav jejich domova vymknul z rukou, nabídl úklid zdarma. „Byly to byty, kde by se člověk štítil, přitom nějaká stará babička v tom žila. A jakej byl jedinej důvod, proč to tak bylo? Protože je na to sama,“ líčí v rozhovoru pro iDNES Premium.