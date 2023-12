Na venkově spolu ke svátečnímu stolu. Užijte si to opravdově a neokázale

Věříme, že váš sváteční stůl je jistě vždy dokonalý na pohled, ale pokud byste přece jen přivítali přísun svěžích nápadů, pojďte si pro ně. Připravíme si společně tradiční chalupářské Vánoce. Půvab je v jednoduchosti.

Sváteční prostírání v chalupářském a vesnickém stylu je podle Dany Ondrusové geniální v tom, že se obyčejné předměty ukážou ve zcela jiném světle a vyrobí se z nich několika úkony originální dekorace.

Dana pro sváteční stolování zvolila své nejoblíbenější barevné kombinace, které tvoří esenci zimních svátků – červená se zelenou a k tomu neutrální tóny. Chcete-li docílit podobného efektu vesnického stolu, sáhněte zejména po přírodních materiálech. V jednoduchosti je totiž největší půvab a nejsnáze jím vykřesáte domácí teplo.

Co všechno máme na stole?

Dana použila lněný ubrus, respektive dekorační běhoun, který dá díky své barevné neutralitě vyniknout ostatním doplňkům.

Pod jednobarevnými talíři je „proutěné“ prostírání z vodního hyacintu a v hlubokých talířích, v hnízdečkách z jutového lana, jsou umístěna ozdobená jablka doplněná větvičkou jedle.

Seznamte se Dana Ondrusová vyrábí nejrůznější věci ve vesnickém stylu. Líbí se jí, že je jednoduchý a dají se v něm využívat přírodní materiály. Doslova – co dá zahrada či les a co se najde doma. Ostatně kreativní potenciál vidí Dana téměř u všeho. Prostor pro tvoření se před ní otevřel, když si začala zařizovat svůj dům a zkoušela vyrábět různé milé dekorace, díky čemuž zjistila, že se lidem líbí. S dřevěnými výrobky jí pomáhá manžel.

Samozřejmě nesmí chybět svícínky, kam Dana hezky zakomponovala mechové lůžko a také formičky na čajové svíčky. Stolu pak dominuje stará hliněná forma na bábovku s ořechy, jablky a snítky buxusu.

Barevná paleta prostřeného stolu:

červená

zelená

odstíny přírodní a hnědé

Použité přírodní materiály na venkově určitě seženete:

větvičky nejrůznějších jehličnanů a dalších neopadavých rostlin

mech

ořechy

jablka a šípky

Chcete-li docílit podobného efektu vesnického nebo chalupářského stolu, vsaďte zejména na přírodní materiály. V jednoduchosti je krása a jednoduché věci tvoří i teplo domova. Příprava štědrovečerního stolu je zlatým hřebem Vánoc a také úkol z nejpříjemnějších, tak si ho užijte.

Jak na jednotlivé dekorace?

Bábovková forma

Čím starší kousek vám říká pane, tím lépe. Do bábovkové formy nasypeme vlašské ořechy, případně je nakombinujeme s lískovými. Do středu posadíme pohledné jablíčko ze zahrádky a kolem něj zapícháme větvičky buxusu, ptačího zobu nebo šípku, jehož plody by ještě přispěly k dozdobení dekorace.

Cifrovaná jablíčka Jablka jsou jedním ze symbolů Vánoc, takže by neměla na štědrovečerní tabuli chybět. Můžete jim ale dát ještě sváteční kabátek – ozdobit je klasickou bílkovo-cukrovou polevou, jakou používáte na perníčky. Daně víc vyhovuje použít bílé potravinářské barvivo a malovat štětcem.

Svícínky z formiček

Použijte staré formičky, které už schraňujete spíš z nostalgie, než pro vidinu jejich dalšího využití. Sluší jim navíc lehká patina začernání, nemusíte je tudíž ani čistit.

Jednoduchý svícínek pak vyrobíte snadno tak, že slepíte formičky k sobě jako na obrázku. Kolik zvolíte „pater“ je pak už jen na vás, na vašem vkusu a počtu vyřazených formiček.