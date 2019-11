Stavební sezona ještě nemusí skončit, jen je třeba použít zimní maltu

Zdění cihel na klasické cementové malty má být prováděno při teplotě od +5 °C výše a naopak za mrazů nižších než -5 °C je zakázáno. Ale na podzim se často stává, že zima je zatím jen mírná a lze očekávat průměrné teploty mezi nulou a +5 °C. Ostatně podobné podmínky mohou nastávat i během celé zimy.



Pro zdění v zimním období (zpravidla mezi 1. listopadem a 31. březnem) se nabízejí takzvané zimní malty – jsou to zimní varianty všech maltových směsí, ať už jsou to tenkovrstvé, zakládací i klasické zdicí malty. Pytle s maltou se zimní úpravou se dodávají ve stejném obalu jako běžné malty, jen jsou na čelní straně označeny piktogramy sněhové vločky s popisem „zimní varianta“ a teploměrem znázorňujícím použití do minus pěti stupňů.

Další možností je využít v zimním období zdění na systémovou zdicí pěnu, při které nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt pěna neobsahuje vodu. Zdivo vyzděné na PUR pěnu dosahuje menších pevností, proto nelze bez konzultace s projektantem zaměnit tenkovrstvé malty za pěnu.

V uzavřené stavbě lze pokračovat uvnitř

„Pokud je to na stavbách jen trochu možné, doporučujeme počkat se zednickými pracemi, jako je zdění obvodových stěn, vnější omítky nebo betonování stropu, až na jaro. Pracovat lze na stavbách, které jsou temperované,“ doporučuje Zuzana Hejlová, autorizovaná statička ze společnosti Heluz, která se zabývá výrobou stavebních materiálů.

Jak betonovat mimo sezonu Pro betonování platí podobné podmínky jako u zdění.

„Je-li stavba na zimu již uzavřená, což znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a jsou zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět například zdění příček nebo vnitřní omítky,“ dodává Hejlová.

Při zdění v zimním období je nutné dodržet několik zásad