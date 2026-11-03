Vyhlášené sýrařské plemeno skotu
Na pastvinách statku Zaoral nepřehlédnete charakteristicky tříbarevné krávy. Normandský skot pochází z francouzské Dolní Normandie a je známý kvalitním mlékem vhodným pro výrobu sýrů. Na farmě dnes chovají více než 160 kusů a s normandským skotem se pravidelně účastní také národních chovatelských výstav.
Louky, na kterých stojí celé hospodaření
Rodinný statek hospodaří kompletně v ekologickém režimu přibližně na 180 hektarech a celá plocha je zatravněná. Louky tak nejsou jen kulisou, ale základem zdejšího hospodaření. Poskytují krmivo pro stádo a zároveň zůstávají součástí krajiny, o kterou se rodina stará.
V létě mají krávy přístup na pastviny, kde mohou přirozeně trávit část dne a samy si spásat čerstvou trávu. Doma dostávají seno a travní senáž. Ekologický přístup Zaoralových se tak v praxi promítá nejen do způsobu krmení a péče o půdu, ale i do chovu v prostředí, které odpovídá přirozeným potřebám zvířat.
Od kvalitního mléka k A2 výrobkům
Právě kvalita mléka je jedním z důvodů, proč se Zaoralovi rozhodli pro ekologický chov. Moderní provoz doplňuje dojicí robot. Na statku zároveň provozují vlastní faremní mlékárnu, kde část produkce zpracovávají. Vzniká tu tvaroh, smetana, kefíry, jogurty, ochucené čerstvé sýry i polotvrdé přírodní sýry.
Statek Zaoral je jednou z mála českých farem, které nabízejí bio A2 mléko a mléčné výrobky. Ty řada spotřebitelů vyhledává kvůli lepší snášenlivosti na mléčnou bílkovinu. Tato produkce přirozeně zapadá do celého konceptu chovu normandského skotu a vlastní výroby. Mléko se zpracovává přímo na farmě a mění se v produkty, které míří rovnou k zákazníkům.
Z pastviny až na stůl
Prodej probíhá výhradně ze dvora. Kromě prodejního místa je k dispozici také samoobslužný automat na mléko, který funguje nonstop. Cesta z farmy k zákazníkovi je tak zkrácena na minimum.
Právě na tom je dobře vidět další výhoda ekologického a lokálního způsobu hospodaření. Potravina má konkrétní původ a zákazník zná nejen farmu, ale i způsob, jakým potravina vznikla.
Když je farma rodinným životem
Statek Zaoral je skutečně rodinným podnikem, do jehož chodu se zapojují všichni. Každý člen rodiny přispívá podle svých možností a společně se podílejí na tom, jak bude statek vypadat v budoucnu. Nadšení pro hospodaření je tu zkrátka rodinnou záležitostí.
Zemědělství je náročný obor, který se řídí rytmem přírody a vyžaduje každodenní péči o zvířata, půdu i produkci. Na Statku Zaoral je ale zároveň vidět, jak přirozeně se mohou zkušenosti předávat z jedné generace na druhou.
Rodinná farma, která má co nabídnout
Zaoralovi postupně farmě vtiskli vlastní podobu. Dnes spojují ekologický chov, moderní technologie, vlastní zpracování mléka a přímý prodej ze dvora.
Jejich příběh ukazuje, že ekologické zemědělství není jen soubor pravidel. V praxi znamená konkrétní způsob péče o půdu, kvalitní bio krmivo, možnost pastvy a podmínky, ve kterých mohou zvířata přirozeně žít. A zároveň dává lidem jasnější představu o tom, odkud jejich potraviny pocházejí. Je to příběh rodiny, která hospodaří s respektem k půdě a zvířatům a zároveň s nadšením pro práci, která je každý den vidět na výsledných produktech.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.
Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.