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Vnuka naučil vyrobit prak, lézt po stromech, nebát se vos. Aby nebyl jeliman

  4:00

Děda ho naučil vyrobit prak, lézt po stromech, nebát se vos... Ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

„Když jsem líčil dceři, co jsme jako kluci tropili, trochu jsem podcenil zvídavost svého vnuka,“ svěřil čtenář Martin z Prahy redakci časopisu Chvilka pro tebe příběh své rodiny. Jako takovou generační zpověď.

Stříhal jsem uschlé výhonky vinné révy na pergole u domu, když vtom jsem ucítil prudké bodnutí do ruky. Ze spleti větviček a listů vylétla velká sršeň. S rozčileným bzučením mi prosvištěla kolem hlavy a zmizela někde nahoře. Slezl jsem ze žebříku a šel si bodnutí potřít mýdlem, jak to dělávala moje máma.

„Co se ti stalo?“ zeptala se mě dcera Eva. „Bodla mě sršeň,“ řekl jsem věcně. „To já bych s tím musela na pohotovost,“ prohlásila. „Ty máš alergii, ale já jsem odolný vesnický kluk s perfektně fungující imunitou i proti horším věcem, než je obyčejný hmyzí jed,“ připomněl jsem jí.

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„Ale tati, pár sršních bodnutí dokáže zabít i koně, natož člověka. Proti tomu ti žádná imunita nepomůže,“ pokárala mě jako malého kluka, který povídá hlouposti. Od doby, kdy jsem se přiblížil k šedesátce a dcera vyrostla v dospělou ženu a stala se z ní matka, jsem od ní podobný tón zaslechl víckrát. Prostě jsem už pro ni přestal být tou někdejší autoritou.

Hrdinské příběhy

„Jsem trénovaný z dětství. Jednou se na mě vrhl rozzuřený vosí roj a dostal jsem žihadel nejmíň padesát. A stejně jsem to přežil,“ pochlubil jsem se. „Tati! Zase si vymýšlíš! Padesát žihadel by nepřežil nikdo!“ zamračila se. „Je to pravda! S klukama jsme objevili v zemi díru, ze které vylétaly vosy. Chtěl jsem se vytáhnout, jak jsem odvážný, a přiblížil se k nim na dva kroky. Vrhly se na mě a úplně mě obalily. Než jsem doběhl domů, byl jsem nateklý jako koule. Máma na mě vylila kýbl vody a tím vosy zahnala. Potom mě svlékla donaha a zabalila do mokrého prostěradla namydleného mýdlem na praní.

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Prostěradla střídala, aby byla pořád studená. Dělala to tak dlouho, dokud jsem nesplaskl,“ líčil jsem jí svou hrdinskou příhodu z dětství. „Proč jste nezavolali záchranku?“ podivila se. „Tenkrát se nevolala záchranka kvůli každé blbosti jako teď,“ mávl jsem rukou. „Jednou jsem u babičky spadl ze švestky, vyrazil si dech a zůstal ležet úplně jako mrtvý. Taky se nevolal doktor. Polili mě a pořádně bouchli do zad, abych zase popadl dech. Tenkrát se léčilo vodou a takovými masážemi skoro všechno,“ pokrčil jsem rameny. „Ráně do zad říkáš masáž?“ ušklíbla se.

„Svým způsobem ano, hlavně když to pomohlo. Ale když mi něco doopravdy bylo, masírovala mě babička slivovicí. Za chvíli bylo po bolesti. Slivovicí léčila skoro všechno, zevnitř i zvenku. Umělé léky z lékárny jsme u nás nikdy ani neměli. Jednou jsem na tom byl fakt bledě. Hráli jsme si s klukama na lov tygra. Já byl samozřejmě tygr, byl jsem ze všech nejmenší a nejmrštnější. Tenkrát jsem vylezl na strom, na vysokou třešeň, rozhoupal jsem se na větvi a zkusil skočit na druhou, co rostla vedle. Jenže mi to nějak nevyšlo a sletěl jsem jako hruška. Kluci mi svázali k sobě ruce a nohy, navlékli mě na silný klacek a donesli k babičce jako trofej. Jakože mě ulovili, chápeš?“

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„To jste teda byli fakt pořádný paka!“ ulevila si a dcera. „Normální kluci s fantazií a odvahou, ne jako ty počítačové bačkory dnes.“ Dcera se ušklíbla: „Tys měl dost pohnuté dětství, že?“ Ohradil jsem se: „Krásné dětství! Takové by dnešní kluci, ti jelimánci z města, asi nepřežili. Skoro každý den jsme se vraceli domů zkrvavení. Tajně jsme si krev smyli, aby to nebylo vidět, protože by z toho byl ještě mazec, že jsme nešikovní. To byla příprava na život, ne jako dneska.

Děcko ofoukne průvan, hned je z toho nemocné a jede se s ním na pohotovost. Kdybys viděla ty bitvy, co klukovské party vedly! To bylo boulí!“ – „Jak to, že vás rodiče nechali tak řádit? Vždyť jste se mohli zmrzačit!“ vrtěla hlavou Eva.

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Spousta otázek

„Tohle bylo ještě v pohodě. Horší byly naše výzkumné výpravy. Jednou jsem ze země vyhrabal starý rezavý nůž bez střenky. Držel jsem ho za ostří a nejstarší kluk mi ho chtěl sebrat. Vytrhl mi ho z ruky a tři prsty mi to prořízlo až na kost. To ti bylo krve, tos neviděla! Běžel jsem domů topolovou alejí a utíral si tu tryskající krev do kůry kmenů. Maminka mi to pak vymyla vodou, polila kysličníkem a zavázala do plátěného kapesníku. Krásně to srostlo, vidíš?“ řekl jsem a ukázal dceři tenkou jizvu, která se táhla přes prsty od prostředníčku až k malíčku.

Otřásla se, jako by jí po zádech právě přeběhl mráz. „To na vás nemohli rodiče trochu dohlédnout?“ řekla. „K čemu? Nebylo to třeba. Každý kluk věděl, v kolik musí být doma, a to taky byl, jinak by byla mela anebo by dostal kasárníka,“ pokrčil jsem rameny.

„Co to je kasárník?“ ozval se hlásek. Nevšimli jsme si, že nás celou dobu poslouchá Toník, můj šestiletý vnuk. „Domácí vězení. Druhý den se nesmělo ven za ostatními. To byl nejhorší trest, sedět celé odpoledne doma, mnohem horší než výprask,“ vysvětlil jsem kloučkovi. „A to jste měli na sobě oblečení, jaké mají vězňové?“ zeptal se.

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Rozesmál jsem se a Eva jakbysmet. Vysvětlil jsem Toníkovi, že nikoli, že stačilo prostě nesmět jít ven, a to byl trest trestů. „Takže nic víc se vám nestalo!“ vykřikl radostně. „Maximálně jsme mohli dostat sekec mazec.“ Kluk vykulil oči a měl na jazyku další otázku, ale dcera řekla, že rozhodně nechce, abych mu vyprávěl, jaké „středověké“ tresty naši rodiče volili, a zmizela v chalupě.

Malý tygr bengálský

Věnoval jsem se dál révě na pergole a nevšiml si, k čemu se Toník, inspirován mými příběhy, chystá. Najednou se ozval hurónský řev: „Uááá, jsem tygr bengálský! Uááá Pojďte mě ulovit!“

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Zvedl jsem hlavu a k mému úžasu jsem spatřil Toníka, jak šplhá v koruně jabloně. Jak se tam ten kluk dostal? Uviděl jsem u kmenu soustavu předmětů – židli, špalek a štokrle. Pomocí nich se evidentně došplhal k první větvi a pak už to pro něj byla hračka. Chtěl jsem vnuka vysvobodit bez humbuku, ale to už byla venku má dcera Eva, která měla náběh na pořádný hysterický záchvat.

Vytáhl jsem z kůlny žebřík a vylezl našemu tygříkovi na pomoc. Když sestupoval dolů, trochu se mračil, že by to prý zvládl sám. „To je z těch tvých historek,“ rozčilovala se dcera. Ale Toník měl zase pusu od ucha k uchu, přitočil se ke mně a zašeptal: „Dědečku, že budeš zase vyprávět! Já nechci být jelimánek z města!“

A tak mu potají vyprávěl dál, aby máma nevěděla, a pak vnuka naučil spoustu věcí. Ten se poté ve škole chlubil, že umí vyrobit prak, luk i píšťalku. Vysvětlil jsem mu i techniku lezení po stromech, což zvládá na jedničku. Ale co se týče bodavého hmyzu, to jsem ho snad dostatečně varoval a nebezpečné pokusy zkoumat rozčilené vosy po mně nebude opakovat.

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