Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce

Marek Burza
Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s investicí několika stovek korun dokáže odvrátit strukturální škody, jejichž náprava později šplhá do statisíců. Následující přehled dvaceti nejčastějších prohřešků ukazuje, které přehlížené detaily likvidují rodinné rozpočty nejrychleji.
Část 1/20

1. Ucpané a netěsné okapy

Před zimou nezapomeňte vyčistit okapy.

Když ze střechy neodtéká voda, začne přetékat přímo na fasádu a stékat k základům.

To vede k promáčení zdiva, opadávání omítky a v zimě k mrazovému potrhání konstrukce.

Když se něco porouchá na střeše, nečekejte do jara, bylo by to ještě dražší


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte...

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...

Slavní televizní kuchaři dnes žijí různě. Co dělají Babica, Sapík či Sajler

Jiří Babica

Jejich tváře znal svého času téměř každý. Léta k divákům promlouvali skrze televizní obrazovky, vydávali knihy receptů a radili, jak připravit ty nejlepší pokrmy. Jenže mnozí z nich upadli v...

KVÍZ: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky

Odis je hravý a radostný pejsek.

Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.Soutěž začne 24. 6. 2026...

KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?

Seznamte se: klíště obecné, roztoč z čeledi klíšťatovití, který se živí sáním...

Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.

Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.),...

Příběh jejich zahrady na Olomoucku skončil – a vlastně znovu začal, když se čtenář Lukáš s manželkou rozhodli postavit si domek. Jejich původní zahrada musela ustoupit bagrům a tatrovkám, přes celou...

Zahrada zelená i během letních veder? Zalévejte, mulčujte a málo sekejte

Do dálky. Do vzdálenějších míst či k závěsným květináčům se líp...

Češi milují své zahrady a péče o ně je pro mnohé důležitým koníčkem – zahradničení se věnují tři čtvrtiny z nás. S narůstajícími teplotami však musíme přizpůsobit naše zahradnické techniky, aby naše...

26. června 2026

Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce

ilustrační snímek

Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s...

26. června 2026

Žádná porucha, ale čistá příroda. Vědci boří tabu kolem masturbace u ptáků

V živočišné říši není sebeuspokojování žádnou velkou vzácností – šimpanzi,...

Nová vědecká studie potvrzuje, že masturbace je u ptáků zcela přirozeným chováním. Odborníci navíc zjistili, že ptáci si pro vlastní potěšení velmi často pomáhají nejrůznějšími hračkami nebo...

25. června 2026

Příběhy v Nejkrásnější zahradě jsou plné radosti. Šanci hrát o ceny máte i vy

Soutěž
První kolo dvoukolové soutěže Nejkrásnější zahrada je za polovinou. Přihlásíte...

Někdo buduje zahradu desítky let a stále hledá ideální podobu, jiní ji berou jako projekt, do něhož se zakousnou a nepustí, dokud není hotovo. A další si nechají zahradu navrhnout i zrealizovat od...

25. června 2026

Zavřete se doma a vše utěsněte, venku jsou miliony včel, varovaly úřady v USA

24 milionů včel na svobodě. Po nehodě kamionu uzavřeli část Texasu

Velmi neobvyklý poplach zažili obyvatelé okresu Orange v americkém státě Texas. Kamion převážející stovky včelích úlů havaroval v obytné oblasti a do okolí se po nehodě rozletělo přibližně 24 milionů...

24. června 2026  16:48

Slavní televizní kuchaři dnes žijí různě. Co dělají Babica, Sapík či Sajler

Jiří Babica

Jejich tváře znal svého času téměř každý. Léta k divákům promlouvali skrze televizní obrazovky, vydávali knihy receptů a radili, jak připravit ty nejlepší pokrmy. Jenže mnozí z nich upadli v...

24. června 2026

KVÍZ: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky

Odis je hravý a radostný pejsek.

Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.Soutěž začne 24. 6. 2026...

vydáno 24. června 2026

Plánujete dovolenou se psem? Po Evropě mazlíčky vítají v muzeích i na plážích

Premium
Na Dog Dreams Beach & Bar nedaleko Novigradu si pejsci mohou odpočinout na...

Češi jsou národem pejskařů. Chovají jich přes dva a půl milionu a skoro každý třetí obyvatel naší republiky vlastní psa. Hafani jsou pro ně parťáci či mazlíčci a rádi s nimi jezdí na dovolenou....

23. června 2026

Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte...

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...

23. června 2026

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Zahradní sezona se rozjela naplno, vše roste jako o život, a kdo má byť malou zahrádku, nebo aspoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času venku. Ať má vaše zelené království jakoukoli...

20. května 2026,  aktualizováno  22. 6. 12:17

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Kamiony rozvážejí hrozbu. Expertka popisuje, jak sršeň asijská dobývá Evropu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Helena Proková, včelařka a mezinárodní koordinátorka...

Sršeň asijská se Evropou nešíří sama. Podle včelařky a mezinárodní koordinátorky projektu zaměřeného na monitoring invazního druhu Heleny Prokové ji na nové území často nevědomky převážejí kamiony,...

22. června 2026

Boulička v oku psa děsí majitele. Obávají se, že jde o rakovinu

Výhřez Harderovy žlázy

Když se psovi objeví znenadání boulička u oka, dokáže to majitele psa znervóznit. Okamžitě se začne ptát: není to rakovina? Veterináři však uklidňují, že je to v drtivé většině nijak život ohrožující...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.