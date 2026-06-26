Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s investicí několika stovek korun dokáže odvrátit strukturální škody, jejichž náprava později šplhá do statisíců. Následující přehled dvaceti nejčastějších prohřešků ukazuje, které přehlížené detaily likvidují rodinné rozpočty nejrychleji.
1. Ucpané a netěsné okapy
Když ze střechy neodtéká voda, začne přetékat přímo na fasádu a stékat k základům.
To vede k promáčení zdiva, opadávání omítky a v zimě k mrazovému potrhání konstrukce.