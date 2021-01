Čas je to nejcennější, říká. A staré věžní hodiny převáží do Vietnamu

Nyní tento vietnamský nadšenec vlastní více než dvacítku kostelních hodin starých stovky let. Uložené je má ve skladu na severu provincie Thai Binh, kde vytvářejí kakofonii vrnění i vrčení hodinových strojků, tikání a bití. Pro milovníka hodin jistě libozvučnou.



Thuoc tvrdí, že jeho sbírka patří k největším na světě. Vzrušení z jejího budování podle něj netkví jen v „lovu“ krásných hodin. Nesmírně vzrušující je pro něj i cesta hledání a nacházení principu jejich fungování. Jeho cílem totiž je staré nefunkční hodiny opravit a vdechnout jim nový život.

„Mám hodiny italské výroby, patří k nejstarším v mé sbírce, jsou z roku 1750. To, co na nich mám nejraději, je, že stále plní svůj účel: ukazují čas. A dělají to velmi přesně. Přestože byly vyrobeny před mnoha lety,“ řekl.

O hodiny se tento nadšený vietnamský hodinář začal zajímat, když jako kluk zaslechl zvuk bijících zvonů z hodinových věží z dob francouzské koloniální říše. V životě prý Thuoc neviděl dvoje stejné hodiny, a to ani pokud byly vyrobeny ten samý rok stejným výrobcem.

Pham Van Thuoc prý ještě neviděl dvoje stejné kostelní hodiny, i kdyby byly vyrobeny stejným hodinářem a ve stejném roce.

A svěřil se, že pro získání hodin, které ho nadchnou, je ochoten udělat opravdu hodně. Jednou prý strávil 2 roky času přátelským sbližováním se s evropským majitelem zajímavých věžních hodin, než ho přesvědčil, aby se rozloučil s hodinovým kostelním strojem, po kterém toužil.

V současnosti většinu mechanických hodin v Evropě rychle nahrazují hodiny digitální. Vietnamský sběratel proto doufá, že jeho sbírka pomůže zachovat aspoň špetku vytrácející se historie. Jeho sbírka je už teď ve Vietnamu uznána za největší sbírku veřejných hodin v zemi.



„Čas je cenný. Měl by sis vážit každé minuty a každé sekundy,“ připomínají mu prý každé z jeho hodin. Další věc, která mu na nich přijde fascinující.