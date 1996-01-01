náhledy
Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat. Cena panenek Cabbage Patch Kids na eBay se pohybuje od 200 Kč až po více než 70 000 Kč v závislosti na stáří, stavu a vzácnosti. Zatímco běžné hrané panenky z 80. a 90. let se často prodávají za ceny kolem 250–700 Kč, vzácné sběratelské kusy v původním balení s rodným listem mohou dosahovat vysokých částek.
Autor: eBay
Figurka Luke Skywalker s dvojitě vysouvacím mečem (Double-Telescoping Lightsaber; DT) od společnosti Kenner z roku 1978 je jedním z nejvzácnějších a nejvyhledávanějších sběratelských předmětů ze světa Star Wars. Byla součástí první série figurek („12 back“) vydaných krátce po premiéře filmu Nová naděje. Figurka je sběrateli považována za „svatý grál“. Ceny za kvalitně zachovalé, původní exempláře (zejména v originálním blistru – MOC/AFA graded) dosahují desítek tisíc dolarů, přičemž v roce 2025 se nebalená (unpunched) verze prodala za více než 84 000 USD.
Autor: eBay
Cena originálního Furbyho z roku 1998 na eBay se nejčastěji pohybuje v rozmezí 20–100 dolarů (cca 470 až 2 350 Kč) v závislosti na stavu, funkčnosti a přítomnosti původního obalu. Běžné modely v rozbaleném stavu se prodávají za nižší částky, zatímco vzácné limitované edice nebo kusy v nerozbalených krabicích mohou dosahovat výrazně vyšších cen.
Autor: eBay
Cena původního Nintendo Game Boy (1989) na eBay se výrazně liší podle stavu a kompletnosti balení. Nefunkční kusy na náhradní díly seženete od cca 300 Kč, zatímco plně funkční otestované konzole se nejčastěji pohybují mezi 1 500 a 2 800 Kč. Sběratelské kusy v původní krabici (CIB) nebo nové nerozbalené kusy dosahují desítek i stovek tisíc korun.
Autor: eBay
Nejcennější nováčkovské karty (rookie cards) Jaromíra Jágra pocházejí ze sezóny 1990/91. Mezi sběrateli jsou nejvýše ceněny karty od společností O-Pee-Chee Premier, Upper Deck a Score.
Autor: eBay
Původní akční figurka Snake Eyes z první série hraček G.I. Joe: A Real American Hero byla skutečně vydána v roce 1982 a byla celá v černé barvě. Tato verze je známá jako „Version 1" nebo „Commando“. Tyto rané verze, zejména ty z prvního vydání s rovnými pažemi, jsou dnes mezi sběrateli velmi ceněné a vyhledávané, často se prodávají na specializovaných stránkách, jako je eBay.
Autor: eBay
Původní plastové Tatry 148 z 70. a 80. let (výrobce Chemoplast Brno) mají pro sběratele vysokou hodnotu díky své autenticitě, materiálu a specifickým konstrukčním detailům, které se u moderních reedic (Dino Toys) již nepoužívají. Zatímco novou Tatru koupíte běžně do 1 000 Kč, zachovalé původní kusy se na sběratelských portálech prodávají za násobky této ceny.
Autor: Kovap
Původní figurka He-Man ze série Masters of the Universe od společnosti Mattel z roku 1982 je ikonická svým mechanismem „Power Punch“, který umožňuje figurce udeřit po otočení v pase. Tato funkce, založená na vnitřní pružině, se stala standardem pro většinu postav z této řady. V původním balení (MOC): Neotevřená figurka na kartě z roku 1982 (např. vzácnější 8-back card) je vysoce ceněným sběratelským artiklem a její cena může přesáhnout 20 000 Kč (899 USD).
Autor: eBay
Původní Transformers: Optimus Prime (Generation 1) z roku 1984, vyznačující se kovovými částmi (die-cast), je jedním z nejcennějších sběratelských kusů v historii hraček. Hodnota tohoto modelu v původní krabici se zásadně liší podle toho, zda je balení stále zapečetěné, nebo bylo otevřeno. Zapečetěné balení (MISB - Mint in Sealed Box): Podle specializovaného průvodce Transformerland může dosahovat hodnoty až $1 800 (cca 42 000 Kč).
Autor: eBay
První edice figurek Želvy Ninja (TMNT) od Playmates z let 1988–1989 je sběratelským fenoménem. Původní řada obsahovala čtyři želvy, Třísku, Trhače, Bebopa a Rocksteadyho. Zatímco Krang byl klíčovým padouchem (ve vlně 1989), postava Slash se dočkala figurky až v pozdější sérii (1990). První vydání z let 1988–1989 v původním obalu (Mint on Card) dosahuje vysokých finančních hodnot.
Autor: eBay
Super7 ThunderCats Ultimates! Lion-O: Tato 7palcová řada nabízí vysokou úroveň detailů a mnoho vyměnitelných doplňků. Existují verze s oranžovými nebo červenými vlasy, přičemž vzácnější varianty v původním balení (MOC) mohou dosahovat cen přes $1 000.
Autor: eBay
Bandai Power Rangers Legacy Megazord. Tento model, vydaný v roce 2013, je na eBay často uváděn jako „nové v krabici“ nebo „V perfektním stavu v krabici“. Ceny Megazordů z Power Rangers na eBay se pohybují od přibližně 350 Kč za menší nebo nekompletní figurky až po více než 18 000 Kč za vzácné, zapečetěné sběratelské sety.
Autor: eBay
Cena původního japonského Tamagotchi (generace P1 z roku 1996) na eBay se výrazně liší podle stavu a vzácnosti edice, přičemž se obvykle pohybuje od 800 Kč za použité kusy až po více než 8 500 Kč za nerozbalené sběratelské kousky.
Autor: eBay
Konzole Nintendo Entertainment System (NES) v balení s hrou Super Mario Bros se na eBay obvykle prodává v rozmezí 2 100 Kč až 4 600 Kč v závislosti na stavu a kompletnosti příslušenství. Sběratelské kusy v původní krabici (CIB) mohou přesáhnout hranici 9 000 Kč.
Autor: eBay
Cena přehrávačů Sony Walkman na eBay se výrazně liší podle typu (kazetový, CD, digitální), stavu a vzácnosti modelu. Zatímco běžné použité modely lze pořídit od cca 700 Kč, sběratelské kusy v perfektním stavu přesahují i 20 000 Kč.
Autor: eBay
Cena Digimon Virtual Pet na eBay se výrazně liší podle toho, zda hledáte moderní reedici, nebo vzácný originál z roku 1997. Zatímco nové verze k 20. výročí pořídíte běžně kolem 490 Kč až 1 200 Kč, ceny historických kousků v původním balení mohou přesáhnout i 10 000 Kč.
Autor: eBay
Cena karty Pokémon Charizard (1. edice, holografická) z roku 1999 se na eBay pohybuje od přibližně 3 000 USD (cca 70 000 Kč) za poškozené kusy až po více než 400 000 USD (cca 9,5 milionu Kč) za karty v perfektním stavu s hodnocením PSA 10.
Autor: eBay
Cena karty Black Lotus na eBay se dramaticky liší podle konkrétní edice a stavu (gradingu), přičemž se pohybuje od přibližně 3 000 USD za neherní sběratelské verze až po stovky tisíc USD za vzácné originály z roku 1993. Absolutní rekord drží soukromý prodej karty v hodnocení CGC Pristine 10 za 3 miliony USD (cca 70 milionů Kč) z dubna 2024.
Autor: eBay
Pogy (kovové slamery) se na eBay obvykle prodávají v rozmezí 125 Kč až 1 500 Kč za kus v závislosti na jejich vzácnosti, materiálu (mosaz, hliník) a stavu. Sady více kusů mohou stát od několika set až po tisíce korun.
Autor: eBay
LEGO 6399 Airport Shuttle z roku 1990 je jednou z nejikoničtějších stavebnic v historii LEGO Town. Tento set je výjimečný svým funkčním 9V monorailem, který v té době představoval vrchol technického pokroku v sérii Town. Nový (nerozbalený): Hodnota nového kusu může přesáhnout $4 800 (přes 110 000 Kč).
Autor: eBay
Cena setu LEGO 6285 Black Seas Barracuda na eBay se výrazně liší podle stavu, kompletnosti a přítomnosti originální krabice. Použité, kompletní sady se obvykle pohybují v rozmezí 8 000 Kč až 19 000 Kč ($340–$800), zatímco nové, nerozbalené sběratelské kusy mohou přesáhnout 35 000 Kč.
Autor: eBay
Aktuální cena sady LEGO Star Wars: Ultimate Collector’s Millennium Falcon (10179) z roku 2007 se na eBay pohybuje přibližně od 23 000 Kč do 140 000 Kč v závislosti na stavu, kompletnosti a přítomnosti certifikátu pravosti. Certifikát (COA): Prvních 10 000 kusů obsahovalo certifikát, který výrazně zvyšuje sběratelskou hodnotu.
Autor: eBay
Předválečné a rané edice stavebnice Merkur představují vrchol české hračkářské historie a jsou vysoce ceněny sběrateli pro svou kvalitu a technickou preciznost. Samotný název Merkur se začal používat v roce 1925, kdy nahradil původní systém Inventor. Na mezinárodním trhu (eBay) se tyto stavebnice často objevují pod názvy jako „Vintage Merkur Construction Set“ nebo „Czech Metal Toy“. Velké předválečné sady v původních dřevěných nebo kovových kufřících mohou přesáhnout i 5 000 Kč, zejména pokud obsahují funkční motorky nebo jsou ve výjimečném stavu.
Autor: eBay
Cena za originální panenku Barbie z roku 1959 (známou jako „#1 Ponytail Barbie“) se na eBay pohybuje v širokém rozmezí od 3 000 USD do více než 27 000 USD (cca 70 000 Kč až 650 000 Kč) v závislosti na stavu a kompletnosti balení.
Autor: eBay
Plechové traktory Zetor od českého výrobce Kovap se v současnosti pohybují v cenovém rozmezí od cca 1 000 Kč do 2 300 Kč za nové nebo běžně dostupné retro modely. Cena starších, historických edic z dob ČSSR může být výrazně vyšší v závislosti na zachovalosti, přítomnosti originální krabice a vzácnosti barevného provedení.
Autor: Kovap
Beanie Baby Peanut the Elephant (slůně Peanut) je v barvě královská modř (royal blue) považován za jeden z nejvzácnějších a nejcennějších sběratelských kousků na světě. Na platformách jako eBay se jeho cena může pohybovat od stovek až po tisíce dolarů v závislosti na stavu a pravosti.
Autor: eBay
Sběratelská hodnota poníků My Little Pony 1. generace (G1) na eBay se výrazně liší podle vzácnosti edice a stavu (opotřebení, zastřižené žíně, symboly). Zatímco běžné edice se prodávají v řádech stovek korun, vzácné Mail Order (poštovní objednávka) a třpytivé edice mohou dosahovat tisíců až desetitisíců korun.
Autor: eBay
Hot Wheels Volkswagen Beach Bomb z roku 1969 je jedním z nejikoničtějších a nejcennějších modelů v historii značky, přičemž jeho hodnota na platformách jako eBay zásadně závisí na verzi (zadní vs. boční nakládání prken) a barvě. Růžová varianta je nejcennější hračkou světa, jejíž hodnota se odhaduje na 150 000 dolarů.
Autor: eBay
Sběratelské modely Matchbox v originálních krabičkách (často označované jako NIB – New In Box nebo MIB – Mint In Box) představují na eBay vysoce ceněnou kategorii, od vzácných veteránů Lesney až po moderní série pro sběratele. Historické modely (Lesney / Regular Wheels). Tyto modely z 50. a 60. let jsou nejžádanější, pokud mají původní „Matchbox“ krabičku v dobrém stavu.
Autor: eBay
Sběratelské slotové modely (autíčka na autodráhu) značek Champion a Ites lze na eBay nalézt především jako vintage kousky z 60. až 90. let. Zatímco Champion je americká legenda známá svými vysoce výkonnými podvozky v měřítku 1:24, Ites (československý výrobce) se objevuje vzácněji a je vyhledáván spíše evropskými sběrateli. Vintage Champion of Chamblee: Kompletní vzácné modely v měřítku 1:24 mohou dosahovat cen přes $160. Použité modely Ites se v hraném stavu lze sehnat sehnat od 20 doarů, zatímco zachovalé kusy v původních krabičkách mohou stát výrazně více v závislosti na raritě barvy či typu.
Autor: ebay