Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce

Marek Burza
Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.
Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen... Figurka Luke Skywalker s dvojitě vysouvacím mečem (Double-Telescoping... Cena originálního Furbyho z roku 1998 na eBay se nejčastěji pohybuje v rozmezí... Cena původního Nintendo Game Boy (1989) na eBay se výrazně liší podle stavu a... Nejcennější nováčkovské karty (rookie cards) Jaromíra Jágra pocházejí ze sezóny... Původní akční figurka Snake Eyes z první série hraček G.I. Joe: A Real American... Původní plastové Tatry 148 z 70. a 80. let (výrobce Chemoplast Brno) mají pro... Původní figurka He-Man ze série Masters of the Universe od společnosti Mattel z... Původní Transformers: Optimus Prime (Generation 1) z roku 1984, vyznačující se... První edice figurek Želvy Ninja (TMNT) od Playmates z let 1988–1989 je... Super7 ThunderCats Ultimates! Lion-O: Tato 7palcová řada nabízí vysokou úroveň... Bandai Power Rangers Legacy Megazord. Tento model, vydaný v roce 2013, je na...

Krmítko v americkém Ohiu

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.

KVÍZ: Zlatá éra lahůdek: Otestujte se ze znalosti československých chlebíčků

V brněnské chlebíčkárně Ema kladou důraz na kvalitu, oblohu a neustálé...

Obložené chlebíčky jsou českým unikátem, který v dobách Československa podléhal přísným technologickým předpisům. Tyto normy, vydávané v rozsáhlých sbornících, přesně stanovovaly, že například...

Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero

HLAVNÍ atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory

Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory...

Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...

Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

Zoo Hodonín přišla o tygřici Raju. Kvůli agresivnímu nádoru ji uspali

Samice tygra ussurijského Raja z hodonínské zoo se dožila i na podmínky v...

Zoo Hodonín přišla o samici tygra ussurijského Raju. Devatenáctileté zvíře veterináři uspali poté, co v jeho tlamě objevili rozsáhlý, agresivní nádor. V zahradě dožívá ještě samec Igor, do budoucna...

5. března 2026  11:41

Lepí, poradí si s rýmou, moly, pachy i mastnotou. Pepř není jen ochucovadlo

Pepř se tváří jako nenápadné koření, ale umí toho spoustu.

Tohle základní kuchyňské koření oceníte nejen jako přísadu do pokrmů, ale i coby úklidový prostředek, leštič kovů nebo lék proti zimním neduhům. Ano, to všechno je ukryté v pepři.

5. března 2026

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.

5. března 2026

Kočky na nás kašlou. My jsme to tušili už dávno, vědci to zjistili až teď

Naše sibiřská kočka jménem Ellie

Nová vědecká zjištění naznačují, že kočky vnímají své majitele spíše jako partnery než jako nezbytné ochránce, což zásadně mění náš pohled na jejich emocionální vazby. Zatímco psi hledají u člověka...

4. března 2026

Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...

Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.

4. března 2026

Šnek, Mont Blanc a mizící cukrová vata rozhodly o finále Peče celá země 2026

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 9. díl, 2026

V devátém, tedy předposledním díle IV. řady soutěžní reality show Peče celá země šlo o postup do finále. A tak se v něm poměrně pochopitelně vášeň pro pečení snoubila s nervozitou, s níž si asi...

3. března 2026

KVÍZ: Zlatá éra lahůdek: Otestujte se ze znalosti československých chlebíčků

V brněnské chlebíčkárně Ema kladou důraz na kvalitu, oblohu a neustálé...

Obložené chlebíčky jsou českým unikátem, který v dobách Československa podléhal přísným technologickým předpisům. Tyto normy, vydávané v rozsáhlých sbornících, přesně stanovovaly, že například...

vydáno 3. března 2026

Sláva, status a obří tlak. Kariéru kuchaře umí michelinské hvězdy vystřelit i zničit

Premium
Když hvězdy pálí

Vědci mají Nobelovy ceny, herci Oscary, kuchaři michelinské hvězdy. Nejrespektovanější gastronomické ocenění, jak píše magazín Víkend DNES, přináší nejen uznání. Je to výhra, nebo prokletí?

2. března 2026

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

13. ledna 2026,  aktualizováno  2. 3. 13:39

První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány

Tisková konference k uvedení Lenky Poliakové do funkce ředitelky Zoo Praha. (2....

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17,  aktualizováno  11:21

Březnový restart zahrady. První kroky, které rozhodnou o úspěšné sezoně

Obyčejná pilka by neměla chybět ve výbavě žádného zahrádkáře.

Březen je na zahradě přechodovým měsícem. Zima ještě definitivně neskončila, ale vegetace se začíná probouzet a první zásahy mají překvapivě velký vliv na to, jak bude zahrada vypadat po zbytek roku....

2. března 2026

Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero

HLAVNÍ atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory

Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory...

2. března 2026

