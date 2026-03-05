|
Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce
Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.
KVÍZ: Zlatá éra lahůdek: Otestujte se ze znalosti československých chlebíčků
Obložené chlebíčky jsou českým unikátem, který v dobách Československa podléhal přísným technologickým předpisům. Tyto normy, vydávané v rozsáhlých sbornících, přesně stanovovaly, že například...
Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero
Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory...
Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody
Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.
Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně
Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...
Zoo Hodonín přišla o tygřici Raju. Kvůli agresivnímu nádoru ji uspali
Zoo Hodonín přišla o samici tygra ussurijského Raju. Devatenáctileté zvíře veterináři uspali poté, co v jeho tlamě objevili rozsáhlý, agresivní nádor. V zahradě dožívá ještě samec Igor, do budoucna...
Lepí, poradí si s rýmou, moly, pachy i mastnotou. Pepř není jen ochucovadlo
Tohle základní kuchyňské koření oceníte nejen jako přísadu do pokrmů, ale i coby úklidový prostředek, leštič kovů nebo lék proti zimním neduhům. Ano, to všechno je ukryté v pepři.
Kočky na nás kašlou. My jsme to tušili už dávno, vědci to zjistili až teď
Nová vědecká zjištění naznačují, že kočky vnímají své majitele spíše jako partnery než jako nezbytné ochránce, což zásadně mění náš pohled na jejich emocionální vazby. Zatímco psi hledají u člověka...
Šnek, Mont Blanc a mizící cukrová vata rozhodly o finále Peče celá země 2026
V devátém, tedy předposledním díle IV. řady soutěžní reality show Peče celá země šlo o postup do finále. A tak se v něm poměrně pochopitelně vášeň pro pečení snoubila s nervozitou, s níž si asi...
Sláva, status a obří tlak. Kariéru kuchaře umí michelinské hvězdy vystřelit i zničit
Vědci mají Nobelovy ceny, herci Oscary, kuchaři michelinské hvězdy. Nejrespektovanější gastronomické ocenění, jak píše magazín Víkend DNES, přináší nejen uznání. Je to výhra, nebo prokletí?
Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány
Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...
Březnový restart zahrady. První kroky, které rozhodnou o úspěšné sezoně
Březen je na zahradě přechodovým měsícem. Zima ještě definitivně neskončila, ale vegetace se začíná probouzet a první zásahy mají překvapivě velký vliv na to, jak bude zahrada vypadat po zbytek roku....
