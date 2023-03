Češi šetřili plynem a zvládli zimu. Spotřeba klesla o 19 procent

Začátek roku 2023 vstoupí do dějin českého plynárenství. Po padesáti šesti letech je to poprvé, kdy do Česka nepřitekl vůbec žádný plyn z Ruska. Vůbec poprvé dorazila tato strategická surovina do někdejšího Československa 30. června 1967, kdy byl slavnostně uveden do provozu plynovod Bratrství. Ještě před pár lety přitom zhruba 75 procent zemního plynu spotřebovaného v tuzemsku pocházelo z nalezišť na území Ruské federace.