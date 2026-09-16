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Na která nejšpinavější místa domácnosti při úklidu většinou zapomínáme

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Myslíte si, že máte čistý domov? Možná vás překvapí, kde všude se ukrývá prach či mastnota, nebo kde na vás číhají bakterie, plísně či alergeny. Některá místa přitom používáme každý den, ale při úklidu na ně většina z nás ani nepomyslí. Na co se tedy dát pozor?

Když přijde na úklid domácnosti, většina lidí má svůj zaběhnutý seznam. Vyčistí koupelnu, vysají prach a nakonec vytřou podlahu. Často ale zapomenou na špínu v místech, která míjejí každý den.

Zdaleka přitom nejde jen o estetický problém. Pravidelné čištění totiž prodlužuje životnost spotřebičů a pomáhá udržet zdravější prostředí.

Obsah

PŘEHLED Kde se doma skrývá nejvíce špíny?

Přehled – nejvíce znečištěná místa v domácnosti
Místo v domácnostiCo se zde nejčastěji hromadí
Digestoř a její filtrymastnota, prach, zbytky z vaření
Vypínačebakterie, mastnota z rukou
Kliky dveříbakterie, pot, nečistoty
Závěsy a žaluzieprach, alergeny
Filtry spotřebičůnečistoty, plísně, zápach
Spáry mezi dlaždicemiplíseň, vodní kámen, špína
Odpadkové košebakterie, zápach
Dálkové ovladačebakterie a mastnota
Matrace a polštářepot, prach, roztoči
Horní části skřínívrstvy prachu a mastnoty

Na digestoři se mastnota drží roky

Digestoř patří mezi nejčastěji přehlížená místa v kuchyni. Zatímco pracovní desku otřeme každý den, filtr nad sporákem nám nedělá problém nechat bez povšimnutí celé měsíce. Přitom se do něj při vaření zachytávají mastné částice, které se postupně spojují s prachem. Zanesený filtr navíc snižuje účinnost odsávání a může být zdrojem nepříjemného zápachu.

Jak vyčistit digestoř a mastné filtry

  1. Vypněte digestoř a vyjměte kovové filtry.
  2. Namočte je na 20 až 30 minut do horké vody s mycím prostředkem na nádobí.
  3. Silnou mastnotu očistěte měkkým kartáčkem nebo houbičkou.
  4. Filtry důkladně opláchněte a nechte zcela vyschnout.
  5. U uhlíkových filtrů se řiďte pokyny výrobce – většinu je potřeba pravidelně vyměnit.

10. prosince 2011

Každý se jich dotýká, málokdo je ale čistí

Kliky a vypínače patří mezi nejčastěji používané předměty v domácnosti. Zároveň ale patří i mezi nejvíce opomíjené části při běžném úklidu. Mnoho lidí je nečistí dokonce nikdy. Proč bychom na ně neměli zapomínat?

Důvod je prostý: dotýkáme se jich vždy, když přijdeme zvenčí, před i po vaření nebo po použití toalety. Na jejich povrchu se tak usazuje spousta nečistot a mikroorganismů, které nám mnohdy můžou nepěkně zavařit. Pokud i přesto pochybujete, vzpomeňte si na madla v MHD. Ta fungují na stejném principu a povinně se myjí na konci každé směny.

Bakterie kolem nás. Špinavější než WC či mobil je běžná kuchyňská pomůcka

Jak vyčistit vypínače a kliky

  1. Použijte měkkou utěrku z mikrovlákna.
  2. Lehce ji navlhčete vodou s čisticím prostředkem nebo dezinfekcí.
  3. Otřete celý povrch včetně okrajů a záhybů.
  4. Nepoužívejte příliš mokrý hadřík, aby se voda nedostala dovnitř vypínače.
  5. Nakonec vše osušte suchou utěrkou.

Závěsy a záclony jako hotový lapač prachu

Textilie v domácnosti jsou hotovým magnetem na prach. Závěsy, záclony nebo látkové rolety nám mnohdy mohou připadat na první pohled čisté, ve skutečnosti se v nich ale hromadí částice prachu, pachy z vaření a alergeny. Největší problém představují zejména v domácnostech s alergiky nebo domácími mazlíčky.

Proč záclony mizí z moderních interiérů a jaké typy rolet a žaluzií je nahrazují?

Jak vyprat závěsy a vyčistit žaluzie

  1. Zkontrolujte štítek a závěsy perte podle doporučení výrobce.
  2. Prach ze žaluzií odstraňte suchou utěrkou nebo vysavačem s kartáčovým nástavcem.
  3. Poté lamely otřete vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
  4. Nakonec je osušte, aby nezůstaly šmouhy.

Generální úklid neodkládejte, s videonávody ho dáte. Něco i bez chemie

Malé součástky, na kterých záleží

Najdeme je hned na několika místech: v digestoři, pračce, sušičce, vysavači, klimatizaci nebo třeba v myčce. Řeč je o filtrech, které mají za úkol zachytávat nečistoty. Z tohoto důvodu se logicky postupně zanášejí. Než ho příště zase vynecháte, myslete na to, že si můžete zadělat na pěkném maléru. Zanedbaný filtr totiž může zhoršit výkon spotřebiče, navýšit spotřebu energie nebo způsobit nepříjemný zápach.

Jak pečovat o filtry spotřebičů

  1. Pravidelně kontrolujte filtry u pračky, sušičky, vysavače, myčky nebo klimatizace.
  2. Odstraňte z nich prach, vlákna, vlasy a další usazené nečistoty.
  3. Omyvatelné filtry opláchněte podle návodu výrobce a nechte je důkladně uschnout.
  4. Neomyvatelné nebo opotřebované filtry včas vyměňte.
  5. Filtry čistěte v intervalech doporučených výrobcem spotřebiče.

23. září 2009

NÁVOD Jak tato místa správně vyčistit?

Ani nejšpinavější místa v domácnosti nemusíte drhnout každý den. Důležitější než četnost je správný postup a pravidelnost. Některým povrchům stačí věnovat pár minut jednou za čas, jiné si zaslouží pozornost častěji. Jak na jejich čištění a čemu se raději vyhnout?

Přehled – jak udržovat čistotu v domácnosti
MístoJak často čistitNa co si dát pozor
Digestoř a mastné filtryalespoň 1× měsíčněuhlíkové filtry většinou nelze mýt, je potřeba je vyměnit
Vypínače a klikyalespoň 1× týdněnepoužívejte příliš mokrý hadřík ani agresivní čisticí prostředky
Závěsy a žaluziezávěsy 2–4× ročně, žaluzie podle množství prachuu žaluzií nepoužívejte hrubé houbičky
Filtry spotřebičůpodle typu spotřebiče a doporučení výrobcenečekejte, až spotřebič začne zapáchat nebo ztratí výkon. Zanedbané filtry mohou zvýšit spotřebu energie i zkrátit životnost spotřebiče
Odpadkový košpři každé výměně sáčku nebo alespoň 1× za 14 dnínezapomeňte umýt i vnitřní stěny koše a víko
Dálkové ovladačealespoň 1× týdněnestříkejte čisticí prostředek přímo na ovladač, naneste ho na utěrku
Spáry mezi dlaždicemialespoň 1× měsíčněnepoužívejte příliš tvrdé kartáče ani agresivní chemii
Horní části skříníalespoň 2–4× ročnědlouho hromaděný prach se spojí s mastnotou a půjde odstranit mnohem hůř

Nezapomínejte na drobnosti

Pozornost si však zaslouží i mnoho dalších míst. Některá z nich přitom většinu z nás při úklidu ani nenapadnou. O jakých místech je řeč a jak byste je měli čistit?

  • dálkové ovladače – otřít dezinfekčním ubrouskem nebo hadříkem s přípravkem
  • odpadkové koše – pravidelně umýt i zevnitř, nejen měnit sáček
  • spáry mezi dlaždicemi – pomůže pasta z jedlé sody a vody nebo speciální čistič
  • horní části skříní – stačí několikrát ročně odstranit vrstvu prachu
  • matrace a polštáře – pravidelně větrat, vysávat a prát podle doporučení výrobce

Pamatujte, že čistý domov není jen o tom, co je vidět na první pohled. Často jsou to právě ona drobná a přehlížená místa, která nakonec rozhodnou o tom, jak svěže a zdravě se vám bude doma skutečně bydlet.

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