Vyzkoušejte recept na špenátový koláč z listového těsta, s riccotou a vejci

Hledáte zajímavý, rychlý a neokoukaný kousek na sváteční jarní stůl? Upečte si slaný velikonoční koláč inspirovaný italskou tradicí – a to z listového těsta, které můžete pro úsporu času i koupit. Pod článkem navíc najdete odkaz i na další slaný koláč, dokonce s křížovou symblikou a od cukráře Josefa Maršálka.
Špenátový koláč s ricottou a vejci

Špenátový koláč s ricottou a vejci | foto: kulinární studio MAFRA

Na koláč se špenátem z úvdní fotografie, který pokrájíte na krásných 12 dílků, budete potřebovat tyto ingredience:

  • máslo na vymazání
  • 500 g mraženého sekaného špenátu
  • 500 g ricotty
  • 100 g goudy
  • 1 vejce
  • 1 cibuli
  • 2 lžíce olivového oleje
  • sůl
  • mletý černý pepř
  • 500 g listového těsta
  • mouku na podsypání
  • 5 natvrdo uvařených a oloupaných vajec
  • 1 čerstvé vejce na potření

Doba přípravy: 70 minut, 1 dílek představuje 1363 kJ / 326 kcal

Jak na špenátový koláč s vejci krok za krokem

Otevírací formu (20 cm) vyložíme pečicím papírem a vymažeme máslem. Špenát zalijeme vroucí vodou a necháme povolit, slijeme a přebytečnou vodu vyždímáme.

Do velké mísy vyklopíme ricottu, přidáme připravený špenát, přisypeme najemno nastrouhanou goudu a rozklepneme k ní syrové vejce.

Oloupanou cibulku nakrájíme najemno a orestujeme na oleji. Zchladlou přidáme do špenátové směsi, osolíme, opepříme a pečlivě promícháme.

Na pomoučněné ploše dvě třetiny těsta rozválíme dotenka a vložíme do formy. Naplníme částí směsi, vtiskneme do ní vejce a dorovnáme zbylou směs.

Ze zbylého těsta vyválíme kulatou placku a usadíme navrch, okraje potřeme prošlehaným vajíčkem a dle potřeby zahneme, aby náplň nevykukovala.

Vršek koláče pomašlujeme vejcem a na několika místech nařízneme. Pečeme ve vyhřáté troubě zhruba 35 až 40 minut při 170 °C dozlatova.

