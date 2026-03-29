Na koláč se špenátem z úvdní fotografie, který pokrájíte na krásných 12 dílků, budete potřebovat tyto ingredience:
- máslo na vymazání
- 500 g mraženého sekaného špenátu
- 500 g ricotty
- 100 g goudy
- 1 vejce
- 1 cibuli
- 2 lžíce olivového oleje
- sůl
- mletý černý pepř
- 500 g listového těsta
- mouku na podsypání
- 5 natvrdo uvařených a oloupaných vajec
- 1 čerstvé vejce na potření
Doba přípravy: 70 minut, 1 dílek představuje 1363 kJ / 326 kcal
Jak na špenátový koláč s vejci krok za krokem
Otevírací formu (20 cm) vyložíme pečicím papírem a vymažeme máslem. Špenát zalijeme vroucí vodou a necháme povolit, slijeme a přebytečnou vodu vyždímáme.
Do velké mísy vyklopíme ricottu, přidáme připravený špenát, přisypeme najemno nastrouhanou goudu a rozklepneme k ní syrové vejce.
Oloupanou cibulku nakrájíme najemno a orestujeme na oleji. Zchladlou přidáme do špenátové směsi, osolíme, opepříme a pečlivě promícháme.
Na pomoučněné ploše dvě třetiny těsta rozválíme dotenka a vložíme do formy. Naplníme částí směsi, vtiskneme do ní vejce a dorovnáme zbylou směs.
Ze zbylého těsta vyválíme kulatou placku a usadíme navrch, okraje potřeme prošlehaným vajíčkem a dle potřeby zahneme, aby náplň nevykukovala.
Vršek koláče pomašlujeme vejcem a na několika místech nařízneme. Pečeme ve vyhřáté troubě zhruba 35 až 40 minut při 170 °C dozlatova.
Upečte si s Pepou Maršálkem velikonoční slaný koláč s křížovou symbolikou