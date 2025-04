KVÍZ: Jste správní foodies? Otestujte se, jak se vyznáte v názvech pokrmů

Mnohdy se stane, že si zajdete do lepší restaurace. Jenže při pohledu do jídelního lístku jste v rozpacích a podle názvu nepoznáte, co si vlastně vybrat. A hlavně – co naservírují, jak to bude...