Soutěž o nejlepší relaxační místo. Jedna z posledních sérií fotografií

Jak jste soutěžili? Poslali jste fotografii svého oblíbeného místa nebo činnosti, při které relaxujete. Mohlo to být grilování, oblíbené místo na zahradě nebo „kutloch“, ve kterém se zavřete, když lepíte modely lodí nebo letadel. Fantazii se meze nekladou. Připojili jste krátký text, ve kterém jste vysvětlili, proč je toto místo pro vás tak důležité. Fotografii jste posílali na adresu hobby@mafra.cz do 15. ledna 2019. Z vybraných a zveřejněných příspěvků následně vyrobíme fotogalerii a čtenáři na závěr vyberou vítěze. Kompletní pravidla pro účastníky soutěže najdete zde. Cenu do soutěže (infrasaunu Isabel 2) věnovala společnost Mountfield. Infrasauna Isabel 2, kterou můžete vyhrát v soutěži.