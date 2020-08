Quesadilla, kuře v marinádě i rumpsteak. Zkuste soutěžní příspěvky z grilu

Domácí quesadilla

Domácí quesadilla

Recept poslal Roman Vlček.



Suroviny: Kuřecí maso, paprika, kukuřice, cibule, fazole

Postup: Nejprve si připravíte masovou směs, do té dáte vše, co vám chutná. „Já do ní dal na malé kousíčky nakrájené kuřecí maso, papriku, kukuřici, cibuli a někdy dávám i fazole,“ říká čtenář. Vše zprudka orestujete na pánvi na olivovém oleji, dokud není maso hotové.

Zde posílejte čtenářské recepty Až do konce prázdnin posílejte své nejoblíbenější grilovací recepty. Zúčastníte se tak soutěže o elektrický gril a další ceny (viz box dole). Posílejte nejraději šířkové fotografie společně s receptem obsahujícím jednak soupis surovin a postupem práce. Kompletní zadání najdete zde.

Poté si připravíte tortilly, na jednu polovinu namažete jemnou vrstvou zakysané smetany a přidáte na ni připravenou masovou směs, kterou jste před tím nechali vychladnout.

Pak na maso nasypete sýr. „Já většinou používám směs čedaru a goudy, chuti sýru se dobře prolnou,“ doporučuje čtenář.

Nakonec tortillu přeložíte, aby vznikl půlkruh, a vložíte na gril. Pokud používáte kontaktní gril, tak jemně přimáčkněte a grilujte asi 5 minut, dokud tortilla nezačne zlátnout. Pokud grilujte na venkovním grilu, opečte ji z obou stran.

Počkejte, až trochu vychladne, jinak mívá tendenci se rozpadat, a nakrájejte. Quesadillu nakrájejte na čtyři trojúhelníčky. Teď už jen stačí přidat nějakou omáčku, například guacamole, nebo nějakou BBQ omáčku.