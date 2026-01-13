Cukrářskou zástěru v ČT obléká zubař, fešná farmářka i student architektury

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo už stihl během prvních dvou lednových sobotních večerů vypadnout?
„Často jsme si kladli otázku, kam se soutěž může ještě posunout. Účastníci si totiž na sebe někdy upletli obrovský bič. Třeba tím, že šli velmi často až na hranice toho, co je v daném časovém limitu možné upéct. Ale chápu, že nám a celému národu chtěli ukázat to nejlepší,“ uvedl cukrář a porotce Josef Maršálek ke čtvrté řadě pořadu Peče celá země, předtočeného jako obvykle na zámečku Bon Repos u Lysé nad Labem.

Jeho kolegyně Míša Landová po natáčení konstatovala: „Jsme ve čtvrté řadě a soutěžící tak měli lepší představu, co je čeká. Nutno ovšem podotknout, že i jednotlivé výzvy se vyvíjejí a posouvají směrem vzhůru. Každopádně i tato řada nabízí partu šikovných lidí. Jejich výkony byly poměrně vyrovnané a vítěz si své prvenství opravdu vybojoval.“

Kdo tedy peče v Peče celá země IV, a kdo už vypadl?

A s jakými výzvami se utkalo 12 soutěžících v prvním díle? Při úplně prvním pečení této řady se soutěžící museli cítit jako doma, protože zadáním byla mísa plná koláčů a řada z nich sáhla po vyzkoušeném receptu své maminky nebo babičky. Nelehkou technickou výzvou byl tentokrát retro recept porotkyně Míši na tzv. šodo chlebíček.

Nejvíc nadýchané buchtičky s krémem na planetě Zemi. Podle Maršálka

Do třetice měli soutěžící čtyři hodiny na vytvoření velkého folklórního dortu, který měl odkázat na místo, kde se narodili nebo kde žijí. Porotu uchvátila farmářka Eliška svým dortem připomínajícím karlovarské Vřídlo, jehož druhé patro nesly jónské sloupy z bílé čokolády. A protože se jí povedly i koláče a technická výzva, o pekařce týdne bylo rozhodnuto. Míša žijící ve Francii naopak musela soutěž opustit, moc se jí nevedlo.

Fígl na plnění dvojctihodných koláčů má Maršálek od Francouzů

V druhém díle vysílaném v sobotu, kdy se i v Praze užívalo sněhu, mrazu a sluníčka jako za Josefa Lady, zabojovalo 11 soutěžících nejprve s potištěným piškotovým těstem, což chtělo kreativitu i preciznost v jednom. Technickou výzvou byl křehký francouzský koláč zdobený růžičkami z jablečných plátků, s nímž se – ke svému vlastnímu překvapení – nejlépe popasoval zubař Martin z Turnova.

V kreativní výzvě se soutěžící pustili do dortů zdobených tzv. špachtlováním, kdy se ozdobné motivy – například lístečky a květy (zadání) – na dort opravdu nanášejí cukrářskými špachtlemi. Šikovná, ale poněkud chaotická Adélka sice se všemi třemi výzvami zabojovala, ve výsledku to ovšem nebyla žádná sláva a se soutěží se musela ve 2. díle rozloučit.

A přestože se u kreativní špachtlové výzvy porotci tentokrát dočkali pěti opravdu moc pěkných a chuťově vynikajících dortů, pekařkou týdne se – s přihlédnutím i k 1. a 2. úkolu – opět stala farmářka Eliška. Máma dvou malých dětí, která evidentně s přehledem zastane jak práci na poli za volantem traktoru, tak rodinu a téměř každodenní pečení.

13. ledna 2026

