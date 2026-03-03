Šnek, Mont Blanc a mizící cukrová vata rozhodly o finále Peče celá země 2026

Osobní výzva se odehrál ve znamení obřích šneků z kynutého těsta, takových podstatně větších brášků tradičních skořicových šneků. Lukáš i Alena sáhli po pistáciích, Eliška po hruškách a jablkách ze své farmy, aby byl jako chutí a vůní jako od babičky. (Mimochodem – nejen ve Švédsku, odkud se rozlezli – se každoročně 4. října slaví Den skořicových šneků.)
Pro již pěkně vypečenou zbývající čtveřici kynuté těsto není problém, ale ukázalo se, že i celkem triviální klasice se dá pohořet. Každý si sice dopředu takového šneka zkusil upéct doma, nicméně chybičky se vloudily. Hlavně Anežce se povedlo neuvěřitelné – šneka sice nestihla dopéct, takže porotci ochutnávali syrové těsto, nicméně spálit ho stihla.
Obří šneci, Mont Blanc i zapálené zmrzlinové dorty
Technickou výzvu měla tentokrát na starosti Míša Landová a vybrala si zákusek, který u nás moc lidí nezná, přestože je to ve světě oblíbená klasika: dezert Mont Blanc s kaštanovým pyré – Míšin recept zde. Žádný ze soutěžících ho nikdy nepekl, jen Alena ho snad už někdy viděla, všichni ale věděli, že stačí sebemenší chybička a účast ve finále se rozplyne. Právě Mont Blanc se zřejmě stal osudným Lukášovi, jeho dezert byl hodnocený nejhůře. Přepekl totiž sušenku a šlehačka neměla ideální konzistenci. Zato Anežka technickou tuto těžkou výzvu vyhrála.
Pořád tu ale ještě byla kreativní výzva. A ne jen tak ledajaká, ale zmrzlinový dort oblečený do cukrové vaty, což nebylo v podmínkách stanu vůbec snadné. Před porotou soutěžící polili vatu vybraným druhem alkoholu, zapálili pistolí, dort se přede všemi svlékl do naha a mohlo se ochutnávat. Dva až tři druhy zmrzliny, i jak je křehký a vláčný piškot.
|
Čokoládové dorty v Peče celá země 2026 dostaly Maršálka s Landovou do kolen
I kreativní výzvu si všichni mohli vyzkoušet doma, ve vlhkém stanu ale nebylo snadné dobrat se ke stejnému výsledku. Lukáš měl vyzkoušeno, že doma vata vydržela několik hodin. Když Alena udělala zkušební smotek cukrové vaty ve stanu, po čtvrthodině téměř zmizela. Proto taky měla na dortu nejvíc vaty Eliška, která si pro hodnocení šla jako první.
Právě ona se po těžkém rozhodování poroty stala pekařkou týdne. A Lukáš naopak nakonec soutěž opustil před branami finále, do něj tedy nakonec míří tři ženy: Alena, Anežka a Eliška. Všechny tři nadšené do pečení a velmi schopné. Uvidíme příští sobotu na České televizi.
O Lukášovi ještě nepochybně uslyšíme...
Že vypadne právě Lukáš, to by asi málokdo tipoval, obzvlášť když si s ním poslechnete podcast. Cukrařinu bere nesmírně vážně, chce se jí profesně věnovat a cílevědomě na tom pracuje. Studuje si k tomu i chemii.
S úsměvem vypráví, jak ho k pečení přivedl projekt na vysoké škole, na kterém pracoval se spolužačkou. Vybrali si pro něj jako vzor makronkárnu v Paříži – aby získali povědomí, co obnáší otevření podobného podniku – oslovili ji a ona s nimi ochotně spolupracovala. Až poté si Lukáš řekl, že by si je měl také zkusit upéct. Povedlo se. Od té doby peče a dává ochutnávat, asi proto ho do soutěže tajně přihlásili spolužáci. Dnes je Lukáš určitě rád, protože natáčení 9 dílů Peče celá země a sbírání zkušeností ho hodně posunulo. Tak třeba si ho všimne i český tým kuchařů a cukrářů, reprezentujících Česko v zahraničních soutěžích.
|
Hráli si s tartaletkami, makronkami a oblékli dort. Peče celá země přitvrzuje