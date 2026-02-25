Rozjezd 8. dílu IV. řady oblíbené reality show cukrářských amatérů Peče celá země mělo takový nenápadný, mírný rozjezd. Osobní výzvou se staly domácí zákusky, které někteří pojali i jako retro řezy v moderním kabátě, což se tak úplně nesešlo s představami porotců Josefa Maršálka a Míši Landové. Ovšem opět je nadchla perfekcionistka Anežka.
Technická výzva už ale posledních pět soutěžících – Alenu, Anežku, Elišku, Lukáše a Martina – pořádně probudila a nabudila. Opět měla netradiční formu, a opět se pohybovala o nějaký ten level výše. Navíc si soutěžící nemohli pomáhat a radit, nebyl na to čas ani prostor.
8. díl 2026 ve znamení čokolády, fondánu i dortů
Před technickou výzvou si soutěžící jednoduše vylosovali pořadová čísla a v pravidelných intervalech naklusali ke svým pracovním stolům ve stanu. Důvod byl prostý – čokoládový fondán se servíruje čerstvý, pěkně za tepla, takže je hotové postupně nosili porotcům ven ke stolečku.
Martin se pouštěl do díla jako první – a ke svému zděšení našel jen seznam ingrediencí a jejich dávkování, technologický postup chyběl a způsob servírování namalovaný na zadní straně papíru přehlédl. Ostatní na tom byli podobně, nikdo z nich si doma čokoládový fondán ještě nezkoušel, nicméně servírování už měli perfektní.
I marshmallow lze povýšit na luxusní dezert, zkuste to podle Peče celá země
A k překvapení porotců všichni tento dokonalý čokoládový dezert v podobě bábovičky zvenku křehce upečené, uvnitř tekuté, zvládli skvěle. Takže trochu nuda. No, kdybyste si to chtěli také zkusit, recept na ´čokoládový fondant s crème chantilly´ podle Josefa Maršálka zde.
A čokoládové dorty – na něž každý soutěžící spotřeboval zhruba tři kilogramy čokolády? Překvapivě nic moc nerozhodly. Stalo se poprvé v historii české řady soutěže, že všechny byly natolik originální a dokonalé i chuťově, že o Pekaři týdne i vypadnuvším musely rozhodnout první dvě výzvy. Projděte si fotogalerii, porotci to tentokrát opravdu neměli nijak snadné. Takže je otázka, jak bude IV. řada Peče celá země gradovat.
Pekařkou týdne se stala Anežka, která už si to vyzkoušela, v soutěži si jde opravdu za svým. Ortodontista Martin – pro něhož je pečení milovaným relaxem, při němž nabírá energii pro svou náročnou práci – se toho v soutěži strašně moc naučil a v cukrařině se hodně posunul. A přiznal, že poslední díly už hrál vabank. Vůbec nedoufal, že se dostane tak daleko.
V Peče celá země předvedli variace na red velvet a princeznovské dorty