Na počátku sedmého klání ještě bylo soutěžících šest: Anežka, Eliška, Alena, Denisa, Lukáš a Martin. A jejich úkolem bylo vyšvihnout 2×6 nebo 3×4 ukázkové tartaletky za něž by se nemusela stydět žádná výloha francouzské cukrárny.
Cukrářům a porotcům Míše Landové a Josefu Maršálkovi proto šlo jak o elegantní podobu, doslova „sexy look“ i šťavnatou ovocnou chuť. Snažili se všichni, ovšem Denisa svou šanci zazdila už výběrem formičky pro ovocný košíček, tedy formu hodně přežitou, respektive vhodnou na takové to domácí pečení. Eliška pro změnu tartaletky přezdobila hutným krémem, protože zdobení by nemělo přesahovat přes okraj tartaletky.
Tartaletky, makronky a dorty v 7. díle
Z šesti různých sad tartaletek nakonec zaujal Lukáš chutí té s rebarborou (dále najdete recept), Eliška také úplně nenadchla designem, „jen“ promyšlenou chutí. Až Anežka rozzářila v tváři Josefa Maršálka blažený úsměv: ty její byly nejen chuťově skvělé, ale precizní do detailu. „Noblesní a aristokratické,“ vyslechla si.
|
I marshmallow lze povýšit na luxusní dezert, zkuste to podle Peče celá země