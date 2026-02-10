Tři výzvy během dvou dní čekaly na zbývajících sedm soutěžících i tentokrát. První výzvou byla netradiční variace na tradiční red velvet, tedy lehoučký nadýchaný sametový dort červené barvy, který se připravoval z mandlové mouky, kakaa a kukuřičného škrobu, aby se odlišil od hutných piškotových dortů.
Technickou výzvou byl u nás téměř zapomenutý kynutý francouzský dezert savarin ve variantě s jasmínovým čajem a růžovým grepem. Byl zkouškou představivosti i správného načasování. Představte si, že máte 80 minut na 6 kousků, které mají být dokonalé, a vy přitom jejich podobu znáte jen z popisu.
Opravdu kreativní výzvou pak byl tzv. vintage dort postavený především na dekoraci krémem, což je opravdu zkouška umu. Kdo si na zdobení nenechal dostatek času, neměl šanci. Měřítkem úspěchu ovšem bylo i minimálních třicet centimetrů výšky.
Komu v sobotu večer Peče celá země uteklo, může se podívat na opakování, případně najde všechny odvysílané díly (včetně předchozích řad) na ivysílání České televize.
|
Fígl na plnění dvojctihodných koláčů má Maršálek od Francouzů