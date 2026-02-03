Sobotní večer opět přišpendlil k obrazovkám příznivce pečení, případně se lze vrátit i k předchozím dílům na webu České televize. A hned osobní výzva musela být divákům blízká: cuketový koláč, zdobený cuketou – tedy postavený na surovině s vysokým obsahem vody, na druhou stranu jakkoli ochutitelné. Cukrář Josef Maršálek se jako porotce přimlouval za použití kynutého těsta, přidal by sýr, česnek i cibuli.
Vybrali jsme pro vás tři, které porotě chutnaly, a přinášíme vám recepty: na bramborovo-cuketovou cmundu od Elišky, francouzský quiche s lanýžovým olejem a zdobený cuketovými růžičkami od Lukáše a koláč zdobený v impresionistickém stylu od Martina.
5. dílu Peče celá země (IV. řada) vládly nejen cukety
Technickou výzvou byli sněhoví ježci s dýňovým želé, dýňovou šlehačkou a pomerančovo-dýňovým kaviárem. Na devět kusů měli soutěžící hodinu a půl, přesně odvážené suroviny a popisný návod. Podobu si museli domyslet. A zvládli to všichni, jak prozrazuje fotogalerie.
