Na podceňované cuketě si v Peče celá země pochutnali, uložte si recepty

Tři naprosto rozdílné úkoly, s nimiž si mělo osm soutěžících Peče celá země poradit na úrovni profíků. Copak slaný koláč s cuketou, to je pro nás taková domácká výzva. Ale sněhoví ježci, mimo jiné zdobení dýňovým kaviárem, a anglický trifle s minimálně osmi vrstvami, z nichž aspoň dvě mají být zeleninové? Klobouk dolů před soutěžícími.
Soutěžící Lukáš dokončuje svůj anglický trifle s cukrovou kopulí. Profesionální práce.

Sobotní večer opět přišpendlil k obrazovkám příznivce pečení, případně se lze vrátit i k předchozím dílům na webu České televize. A hned osobní výzva musela být divákům blízká: cuketový koláč, zdobený cuketou – tedy postavený na surovině s vysokým obsahem vody, na druhou stranu jakkoli ochutitelné. Cukrář Josef Maršálek se jako porotce přimlouval za použití kynutého těsta, přidal by sýr, česnek i cibuli.

Vybrali jsme pro vás tři, které porotě chutnaly, a přinášíme vám recepty: na bramborovo-cuketovou cmundu od Elišky, francouzský quiche s lanýžovým olejem a zdobený cuketovými růžičkami od Lukáše a koláč zdobený v impresionistickém stylu od Martina.

5. dílu Peče celá země (IV. řada) vládly nejen cukety

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 5. díl, 2026
Technickou výzvou byli sněhoví ježci s dýňovým želé, dýňovou šlehačkou a pomerančovo-dýňovým kaviárem. Na devět kusů měli soutěžící hodinu a půl, přesně odvážené suroviny a popisný návod. Podobu si museli domyslet. A zvládli to všichni, jak prozrazuje fotogalerie.

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury


Krmítko v americkém Ohiu

3. února 2026

