I marshmallow lze povýšit na luxusní dezert, zkuste to podle Peče celá země

Martina Čermáková
Amatérští pekaři a cukráři soutěžící ve IV. řadě Peče celá země mají za sebou poměrně hravou a bláznivou jízdu – právě takové totiž byly všechny tři výzvy jejich čtvrtého klání. Ta první trochu roztřesená, jako správné marshmallow alias maršmeloun, jejíž výsledek nakonec porotce Míšu Landovou i Pepu Maršálka vyloženě oslnil.
Část 1/7

Výsledky výzvy Big maršmeloun ve 4. díle IV. řady porotce příjemně překvapily.

V technické výzvě pak soutěžící plnili a skládali ručníky z barevných palačinek – obarvených přírodními barvivy a plněných krémem s jahodami. A nakonec napekli půvabné komiksové dorty – tedy tzv. cartoon cake zdobené výraznou černou linkou, které by jednoznačně uspěly v Americe.

Jak se zbývající soutěžící poprali s těmito třemi bláznivými výzvami, to si nejvíc užijete ve fotogalerii. Jako obvykle se toto klání natáčelo dva dny, nicméně České televizi se vešlo do 4. dílu IV. řady odvysílaného v sobotu večer. A vybrali jsme z něj pro vás i pár receptů. Na vyzkoušení.

Marshmallow, palačinky i komiksové dorty

39 fotografií

Pekařkou týdne se poprvé stala usměvavá Alena, které se opravdu povedly všechny tři výzvy a jejíž cartoon cake byl zvenku i zevnitř i chuťově prostě světový – její recepty najdete dále mezi vybranými. Soutěž naopak opustil mladík Pavel, jehož novátorské počiny byly zpestřením soutěže – a bezpochyby se bude svému velkému koníčku dál věnovat.

Cukrářskou zástěru v ČT obléká zubař, fešná farmářka i student architektury


Krmítko v americkém Ohiu

27. ledna 2026

22. ledna 2026

