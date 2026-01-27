V technické výzvě pak soutěžící plnili a skládali ručníky z barevných palačinek – obarvených přírodními barvivy a plněných krémem s jahodami. A nakonec napekli půvabné komiksové dorty – tedy tzv. cartoon cake zdobené výraznou černou linkou, které by jednoznačně uspěly v Americe.
Jak se zbývající soutěžící poprali s těmito třemi bláznivými výzvami, to si nejvíc užijete ve fotogalerii. Jako obvykle se toto klání natáčelo dva dny, nicméně České televizi se vešlo do 4. dílu IV. řady odvysílaného v sobotu večer. A vybrali jsme z něj pro vás i pár receptů. Na vyzkoušení.
Marshmallow, palačinky i komiksové dorty
Pekařkou týdne se poprvé stala usměvavá Alena, které se opravdu povedly všechny tři výzvy a jejíž cartoon cake byl zvenku i zevnitř i chuťově prostě světový – její recepty najdete dále mezi vybranými. Soutěž naopak opustil mladík Pavel, jehož novátorské počiny byly zpestřením soutěže – a bezpochyby se bude svému velkému koníčku dál věnovat.
