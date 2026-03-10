Právě Alena, Anežka a Eliška byly tou finálovou trojkou, která v sobotu večer potěšila porotce Míšu Landovou a Josef Maršálka jednou krabicí s kanapkami v osobní výzvě, poté úchvatnými jeptiškami v technické výzvě a obrácenými dorty ve výzvě kreativní, která nakonec vše rozhodla.
Respektive – diváci ČT viděli premiéru rozhodujících klání v sobotu, rodiny všech tří skvělých pekařek měly jasno už loni v červnu, kdy se natáčelo. A nejen k finále se lze kdykoliv vrátit i v archivu České televize, kde najdete i jednotlivé recepty.
Finále krok za krokem, až k Eliščině zasloužené výhře
Kanapky znamenaly „slané pečení“ a vnesly do soutěžního stanu nejen několik druhů těst – od kynutého po odpalované, ale i sýrů, pomazánek, a dokonce i krevety nebo uzený losos. Ochutnávači to jistě ocenili. I krabička musela být jedlá. A všechny tři finalistky splnily výzvu skvěle, stačí „ochutnat“ ve fotogalerii.
Technickou výzvu si všechny tři užily s úsměvem, tak trochu ji totiž čekaly. A ostružinové jeptišky s fialkou, francouzskou klasiku podle Josefa Maršálka vystřihly všechny tři skvěle, nejlépe Anežka.
A mířilo se do finále finále – tedy rozhodující bitvy, kterou se stal tzv. obrácený, respektive zavěšený dort. Anežka se vrhla na svůj vysněný, něžně modrobílý, Alena na růžový. A Eliška se odvážně pustila do ztvárnění erupcí na Slunci, kombinujících celou řadu náročných technik. Aby toho nebylo málo, dorazily i rodiny soutěžících a jejich amatérští cukrářští kolegové, kteří ze soutěže vypadli v předchozích 9 kolech.
Sice tedy tentokrát na dort bylo 5 hodin času, ale v kombinaci s emocemi to rozhodně nebylo snadné. Zvlášť pro Elišku bylo jako pro mámu dvou malých dětí stresující, že je má tak blízko, dokonce je i slyší, ale nemůže být s nimi. Nicméně všechny tři to dotáhly do zdárného konce s noblesou profíků a zaslouží obdiv nejen za výsledek, ale za obrovské nasazení, aby odevzdaly to nejlepší, ochotny si přitom navzájem kdykoliv pomoci, aby to nejlepší odevzdaly i obě „sokyně“. Zaslouží smeknout.
Vyhrála Eliška. Nejen sto tisíc korun, ale také poukázku ve stejné výši na cukrářskou techniku dle vlastního výběru od českého výrobce. Byla upřímně překvapená, a asi jí vše docházelo až postupně. Vypadala, že největší radost měla, když si konečně mohla pochovat malou dcerku. Na vavřínech ale rozhodně neusíná, jak lze sledovat na jejím instagramovém profilu neobycejne__obycejna. Do obráceného dortu podle jejího receptu se zřejmě pouštět nebudete, nicméně její kanapky vyzkoušejte.
Recept na kanapkový box podle Elišky
Losos na kopru, kreveta na guacamole, parmská šunka na pečené kapii a mini burgery s krevetovým salátkem.
Na kváskové bagety: 500 g mouky pšeničné hladké, 250 g vody, 100 g pšeničného rozkvasu, 70 g žitného rozkvasu, 10 g soli, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce drceného lněného semínka a 3 g čerstvého droždí.
Do mísy robota nalijeme teplou vodu a přidáme všechny suroviny kromě soli, lněného semínka a oleje. Vypracujeme těsto, poté přidáme sůl a lněné semínko a hněteme na nízký stupeň cca 10 minut. Olej přidáme po obvodu těsta a ručně těsto utáhneme. Necháme kynout do zdvojnásobení objemu, během kynutí několikrát přeložíme. Těsto rozdělíme na 4 kusy, vytvarujeme bochánky a necháme vykynout. Poté vytvarujeme bagety, znovu krátce necháme kynout a pečeme při 230 °C cca 20–25 minut.
Těsto na kanapkový box, burgery a toustový chléb: 1 200 g hladké pšeničné mouky, cca 650–700 g vody, 150 g oleje, 75 g droždí, 3 lžičky soli, 3 lžičky krupicového cukru a 30 g moučkového cukru (na burgery).
Z ingrediencí vypracujeme hladké těsto. Rozdělíme na polovinu. Z první poloviny vytvarujeme a upečeme kanapkový box, který bude sloužit jako podnos kanapek. Z druhé části vytvarujeme mini burgery a toustový chléb. Pečeme dozlatova dle velikosti výrobků.
Krevetový salát: rukola, krevety osmažené na másle (sůl, pepř), avokádo, okurka, mango a petrželka.
Zálivka: 2 lžíce medu, 1 lžíce kvalitní tmavé sójové omáčky, 1 lžíce rýžového octa, 1 lžička olivového oleje, šťáva z 1 limetky, sůl a pepř. Všechny suroviny nakrájíme na drobné kousky, promícháme a zalijeme zálivkou. Dochutíme solí a pepřem.
Koprový krém: 200 g krémového sýra, 20 g másla, 2 lžíce zakysané smetany 18 %, 1 hrst čerstvého kopru, 1 lžička citronové šťávy, sůl a pepř. Máslo vyšleháme, přidáme sýr a smetanu a prošleháme dohladka. Vmícháme jemně nasekaný kopr a citronovou šťávu. Osolíme, opepříme a naplníme do cukrářského sáčku se zdobicí špičkou Wilton 1M.
Krém z pečené kapie. 1 velká paprika kapie, 200 g krémového sýra, 1 jarní cibulka, půl lžičky sladké mleté papriky, sůl a čerstvě mletý pepř. Kapii pečeme v troubě předehřáté na 200 °C cca 15 minut, dokud se na slupce nevytvoří tmavé puchýře. Poté ji zbavíme semínek, oloupeme a necháme vychladnout. Rozmixujeme ji s krémovým sýrem, jarní cibulkou a kořením do hladkého krému.
Avokádové guacamole: 2 zralá avokáda, 1 menší rajče, 1 stroužek česneku, šťáva z 1 limetky, půlka červené cibule, sůl a čerstvě mletý pepř. Všechny suroviny vložíme do sekáčku a rozmixujeme na jemný krém. Naplníme do cukrářského sáčku se zdobicí špičkou Wilton 1M.
Marinované česnekové krevety: 12 ks tygřích krevet, 2 stroužky česneku, olivový olej, sůl, pepř a chilli. Krevety osolíme, opepříme a dochutíme chilli. Zakápneme olivovým olejem a necháme krátce odležet. Na pánvi rozehřejeme olivový olej, přidáme česnek a prudce opečeme krevety dozlatova.
Balzamikové želé: 80 g balzamikového octa, 20 g vody, 1,2 g agaru
a 0,2 g xanthanu. Všechny suroviny svaříme cca 1 minutu, nalijeme do mělké nádoby a necháme ztuhnout. Po vychlazení krájíme na malé kostičky.
Dekorace: 100 g uzeného lososa (plátky), 100 g mini mozzarelly (kuličky), 100 g cherry rajčat, 100 g parmské šunky, 100 g camembertu, 20 g vlašských ořechů, 2 ks čerstvých fíků, 1 citron, bazalkové pesto, rukola, výhonky hrášku, čerstvá bazalka, řeřicha, tymián a microgreens – kedlubna.
A můžeme se pustit do kompletace. Mini burgery rozkrojíme a opečeme na rozpuštěném másle dozlatova. Toustový chléb opečeme nasucho dokřupava. Bagety nakrájíme šikmo. Na jednotlivé druhy pečiva naneseme připravené krémy. Koprový krém ozdobíme plátky uzeného lososa, tenkými trojúhelníky citronu a čerstvým koprem. Guacamole ozdobíme restovanými krevetami a cherry rajčaty, doplníme výhonky hrášku. Krém z pečené kapie doplníme parmskou šunkou, plátky camembertu, rukolou, čerstvými fíky a vlašskými ořechy. Mini burgery naplníme krevetovým salátem. Hotové kanapky aranžujeme do upečeného boxu a servírujeme. Dobrou chuť.