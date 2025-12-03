Když Roman Staša před pěti lety vyhrál kuchařskou show MasterChef Česko, začal se věnovat privátnímu vaření. Za klienty jezdí do bytů i domů, bez problémů přijede na chatu či chalupu. Připraví několikachodové menu pro dva lidi, stejně jako pro velkou společnost.
Jako soukromého kuchaře si ho objednala i parta dvaceti kamarádek oslavující šedesátiny jedné z nich. Chystal jim menu o třech chodech, ale udělal jen dva. Před dezertem zmizel.
Kolik zaplatíte? Ne o moc víc, než když půjdete do nějaké vyhlášené restaurace.