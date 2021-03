Máte kuře a nemáte sůl? Inspirujte se Itálií nebo Asií jako Lea a Chili

Lea a Chili se na Nově ve středu večer utkaly v Souboji nejlepších, speciální výzvě pro favority posledních dvou ročníků kuchařské soutěže MasterChef Česko. Aby si jedna z nich odnesla řád zlaté vařečky.

Nechtělo se věřit, že jde o náhodu, když si na kole štěstí obě vytočily jako základní surovinu kuře. I napodruhé obě vytočily stejný los. Rozhodl, že nesmí použít žádnou sypkou surovinu. Tedy ani obyčejnou sůl. „Kdybych to neviděl, tak tomu neuvěřím,“ komentoval výsledek losování na kole štěstí šéfkuchař a porotce Jan Punčochář s tím, že tomu diváci neuvěří.

Absence soli mezi použitelnými ingrediencemi Chili nijak nerozhodila, na vaření bez ní je doma zvyklá, asijská kuchyně totiž raději sáhne po sojové a rybí omáčce. A vrhla se na přípravu kuřete s nádivkou, v níž se kromě toustového chleba předvedly rozinky, chilli, ricotta či pekanové ořechy. K tomu jako přílohu zvolila batátovou kaši s chilli a se zázvorem plus cuketové závitky s avokádovým mechem, koriandrem a limetovou šťávou.

Ani Lea se nenechala zaskočit tím, že nemůže použít sůl. Prostě si přidáním nadrobno pokrájených ančoviček, sušených rajčat a kapary vyrobila slané máslo a připravila lahodné kuřecí prso s kůží a kloubem od křídla, tedy tzv. supreme. Jako přílohu zvolila nakyselo nakládanou zeleninu, konkrétně květák s cuketou, a humus.

Duel, který připomínal chyby a poučení z nich

„Soutěž MasterChef dává velký prostor k nápravě chyb. MasterChef je totiž o druhých šancích, stejně jako život,“ uvedl během duelu dvou výrazných kuchařek z předchozích dvou ročníků soutěže MasterChef Česko porotce a šéfkuchař Radek Kašpárek.

„I ti nejlepší dělají boty, ale jen ti úplně nejlepší umí své chyby proměnit ve výhody,“ doplnil svého kolegu z poroty Přemek Forejt, protože právě k tomuto typu kuchařek patří Lea a Chili. Lea byla největším překvapením MasterChef Česko 2019, když se i přes počáteční skepsi porotců propracovala až do finále. Chili soutěž dokonce opustila, ale nakonec si vybojovala návrat do soutěže a postoupila až do TOP 6.

Během vaření jim šéfkuchaři v roli porotců zcela bez okolků připomínali chyby, které se ani jedné ze špičkových amatérských kuchařek během soutěže rozhodně nevyhýbaly. Někdy u toho nechyběly ani slzy. Obě dámy to nechávalo v klidu, dávno už se přes neúspěchy přenesly.



Chili připravila kuře s nádivkou, v níž se kromě toustového chleba předvedly rozinky, chilli, ricotta či pekanové ořechy. K tomu jako přílohu zvolila batátovou kaši s chilli a se zázvorem plus cuketové závitky s avokádovým mechem, koriandrem a limetovou šťávou. Lea připravila kuřecí supreme (tedykuřecí prso s kůží a kloubem od křídla), sůl nahradila slaným máslem, ochuceným sušenými rajčaty, kapary a ančovičkami). Jako přílohu zvolila nakyselo nakládanou zeleninu, konkrétně květák s cuketou, a humus.

A obě si kuchařský duel opravdu užívaly. „Vím, že mám v sobě takovou tu vietnamskou soutěživost. Jak říká náš trenér, neexistuje nic jako přátelský zápas,“ konstatovala hráčka amerického fotbalu Chili. Ovšem právě ona během vaření zazmatkovala; připálila cibulku pod batátové pyré ve chvíli, kdy si odběhla do spižírny, a pak to musela zachraňovat. To Lea vařila po celou dobu s naprostým klidem a rozvahou, což bylo nakonec podstatné.

Když se porota po ochutnání jídel nemohla rozhodnout, které z obou naprosto dokonalých jídel je lepší, ocenila právě změnu, jakou za dva roky od účasti v soutěži prošla Lea. Během vaření neudělala jedinou chybičku, proto řád zlaté vařečky nakonec přistál právě na jejím rondonu.