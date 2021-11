VIDEO: Kuchařskou roadshow zakončilo menu s otráveným jablkem od Forejta

Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt se rozhodli, že jako poděkování za trpělivost a podporu svým rodinám připraví tříchodové podzimní menu z tuzemských surovin. (Zde více o tom, jak to jejich partnerky a rodiny prožívaly.) Rozlosovali si, kdo co bude vařit. Radek dostal na starosti předkrm, Honza hlavní chod a Přemek dezert.

Cestou doslova posbírali suroviny od mléčných výrobků z farmy Bláto, přes srnčí ze šternberských lesů po jablka z Bříství a jedlé květy na dezert.

Co svým rodinám jako tečku za natáčením navařili? Radek se vrhl na přípravu zeleninovo-dýňového pyré se smetanou, s dýní konfitovanou v másle a s olejem z listové petržele. Pyré mj. dochucoval jablečným moštem i šťávou z pomeranče.

Honza se pustil do přípravy srnčího na smetaně, které už dělal milionkrát a věděl, že výborně vychucenou zvěřinovou svíčkovou ze srnčího krku ocení i děti. Ze hřbetů ze srnce jim k tomu ještě připravil masový závin.

Dýňové a zvěřinové hody na talířích od Radka Kašpárka a Jana Punčocháře.

Přemek se nadšeně vrhl do dezertu, protože ty ho ohromně baví. Rozhodl se ho celý postavit na jablkách: jablečný sorbet (mj. s citronovou šťávou a svařenou hruškovicí) naplní do vydlabaných červených jablíček, k tomu bude zvlášť na mističce podávat panna cottu. Myslel hlavně na děti, které u večeře budou, a vzpomněl si na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, otrávené jablko a sečuánský pepř. A rozhodl se, že dezert bude pro všechny nejen lahůdkou, ale také nezapomenutelným zážitkem.

Proto do sorbetu přidal koření, které dezert udělá zábavným. „Sečuánský květ. To je taková rostlinka, kterou když rozkoušete, tak vám na jazyku začne brnět jak devítivoltová baterka. A to bude kouzlo mého dezertu,“ vysvětlil během přípravy svého “otráveného jablka“. S tím, že efekt znecitlivění pomine, jakmile se sorbet zají něčím mastným nebo smetanovým. Proto ta nezbytná panna cotta s malinami a ostružinami, zasypaná crumblem, malinovým prachem a barevnými jedlými květy.

Forejtův dezert „otrávené jablko“ a jeho efektní servírování.

Předkrm i hlavní chod musely být vynikající, o tom žádná. Ovšem právě už jen servírování svěžího “otráveného jablka“ bylo na závěr večeře zážitkem, které zanechalo dojem nejen na děti. Podívejte se na video. A ačkoliv partnerky ani děti neměly poznat, kdo co vařil, jejich jazýčky se asi zmást nenechaly. Přece jen mají kuchyni svých partnerů a tátů nachutnanou.