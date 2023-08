Topinku v Krumlově povýšili na luxus. Zkusili to i Punčochář a Forejt

V bistru Topinka v Krumlově funguje Darina Křivánková s přítelem přes rok a jejich topinky z řemeslného chleba mají skvěle nakombinované chutě – podívejte se na úvodní video, jak a z čeho vzniká třeba skandinávská verze.

To už stojí za to dotáhnout do Krumlova Souboj na talíři, jehož první díl Nova tento týden odvysílala. Letošní třetí řada se musí obejít bez Radka Kašpárka, který potřebuje dotáhnout otevření nové restaurace, takže ze souboje je de facto duel. Nicméně dvěma vařícím šéfkuchařům letos během natáčení sekundují známé osobnosti – do Krumlova na topinku je nalákal Aleš Háma.

Darina Křivánková vaří opravdu skvěle, můžete si podle ní zkusit připravit třeba dort Pavlova. A nebo jednohubky z odpalovaného těsta.

„V každém díle máme hosta, který nás vede epizodou. Spoustu jmen jsme vytipovali my s Honzou a po domluvě s produkcí jsme vybrali finální seznam, ze kterého vzešel třeba i Aleš. Má rád jídlo, rád vaří. Je skvělý myslivec a rybář. Je to frajer, který se nám do Souboje na talíři hodí,“ přiblížil nový koncept kuchařské road movie Přemek Forejt.

Podle Jana Punčocháře je navíc Háma prakticky z hotelové rodiny: „Je to myslivec, rybář, výborně vaří. Má velmi pozitivní vztah k restauracím. Zveme si k sobě lidi, kteří mají ke gastronomii blízko a mohou nám něco nabídnout. Vezmou nás do restaurací, které mají rádi, a ukážou nám něco nového, co my neznáme. My se tím něco přiučíme nebo na to nahlédneme jiným způsobem.“

Aleš Háma svůj pozitivní vztah ke gastronomii nepopírá. „Mám kvůli tomu fůru kamarádů, jako jsou například Honza Punčochář nebo Přemek Forejt. Honza se dokonce úžasně postaral o jídlo na oslavu mých padesátých narozenin. Takhle má vypadat přátelství,“ říká s úsměvem. Přípravu topinek, které musely mít jako jednu z hlavních ingrediencí rybu, si také s oběma kuchaři užil.

Topinka s filátkem ze pstruha a zmrzlina z kvasnic a chleba, obojí dokonale chuťově vyvážené.

S nádhernými krumlovskými panoramaty za zády – bistro Topinka má totiž jedny z nejkrásnějších krumlovských výhledů – se tedy oba špičkoví šéfkuchaři pustili do přípravy opravdu lahůdkových topinek. Rybu museli mít jako hlavní ingredienci, což vůbec nebylo snadné, ale poradili si s tím.

Varianta topinky od Přemka Forejta: s česnekovou majonézou, salsou z pečených paprik a rajčat, uzeným pstruhem, chorizem, piklovanou šalotkou a smaženou cibulkou.

Jan Punčochář dokonce vítězně. Zvolil žitný chléb, mezi jehož dva plátky vložil filátko pstruha, navrch přidal pomazánku z misa, krémového sýra, vajec a zdobil ještě mj. kousky uzeného pstruha a pop cornem. Aby toho nebylo málo, k topince přidal studenou tomatovou polévku, a protože mu chléb evokuje kvasnice, tak i zmrzlinu z kvasnic a chleba. Hosté byli nadšeni, i kolega Forejt mu jídlo pochválil jako velice sofistikovaný chod. Takže v Krumlově jednoznačně svým vařením lépe zaválel právě Punčochář.