Lečo evokuje vzpomínky na dětství, jako afrodiziakum zaujalo i Pawlovskou

Ráda jí a jídlo miluje, tím se spisovatelka netají. Navíc by to bylo zbytečné, raději si jídlo opravdu užívá. A padají z ní provokativní perly typu: „Nejlepší sport je kafe a dort.“ Prostě není čas, ztrácet čas. Lepší je být otevření všemu – a pak třeba objevíte podobný poklad k sežrání jako právě Halina – lečo u šéfkuchaře Ondřeje Hutníka v kuchyni Dvora Perlová voda.

Bezpochyby vybrala dosti kontroverzní pokrm, který v mnoha lidech – ji samotnou nevyjímaje – vyvolává vzpomínky a kontroverzní pocity. „Vzbuzuje vzpomínky na dětství, na léto, na nedostatek peněz...“ naváděla Honzu Punčocháře s Přemkem Forejtem spisovatelka s rukou na gloši skrývajícím talíř s pokrmem, leč marně. Ani když ho odkryla, nepoznali ho hned.

Šéfkuchař Ondřej Hutník totiž úmyslně připravuje lečo tak, aby rozvařenou mdlou šlichtu nepřipomínalo ani náhodou. A je to prý lahůdka. Vyzdvihuje navíc i jeho afrodiziakální účinky, proto ho zařadil i do své kuchařky Uvařte si lásku – díky níž jeho kuchyni Pawlovská objevila a zamilovala si ji.

Udělat z klasického leča lahůdku, to byl také Halinin úkol pro oba šéfkuchaře: připravit pokrm na principu leča Ondřeje Hutníka, jehož základem bude zelenina, vejce a sýr. Záleželo jen na nich, zda půjde o zcela bezmasé jídlo, nebo zda po mase či uzeninách přece jen sáhnou.

Jan Punčochář hledal inspiraci v Itálii a sílu v hovězím mase, takže sáhl po syrové italské klobáse salsiccia, z níž připravil náplň do cuketových květů. A po hovězím krku, jehož masem sílu pokrmu ještě povýšil. Sýr použili oba kuchaři kozí a vejce pštrosí, dokonce se podělili o jedno a vystačili s ním.

Během vaření dávali spisovatelce sedící za svým psacím strojem ochutnat a ona je bavila svými historkami ze života. Dokonce i pštrosa má spojeného se sexem – a sama ji samozřejmě vypráví nejlépe – poslechněte si ji na videu.

Přemek Forejt po mase nesáhl, jen po kousku choriza a po ústřicích, které jsou vyhlášeným afrodiziakem samy o sobě. Leču pak ponechal sílu lehkého letního pokrmu – hosty chtěl překvapit právě jeho kombinací s ústřicemi.

I k nim vytáhla Pawlovská půvabnou historku, která tak nějak předjímala, proč ji nakonec více oslovila masovější verze leča. Ale nepředbíhejme.

Přemek naservíroval lehké lečo v podobě salátu s cuketou, pečenými paprikami, míchanými žloutky pštrosího vejce, kozím sýrem, rajčaty a křupavou pohankou. Jako předkrm podával ústřici s trochou leča s chorizem a bylinkami. „Máte tam malou lžičku, tak si ji jenom vzít a srknout...“ naznačil Přemek Forejt, čím začít. A většinu hostů kombinací s ústřicí nadchl.

Forejtova lehká verze leča s ústřicí

Honza připravil ragú z italské klobásy a hovězího krku, aby masová chuť byla opravdu silná. Nechyběla v něm samozřejmě zelenina, plněné cuketové květy, kozí sýr a kostičky pštrosího vejce. K tomu prodával chléb inspirovaný pizzou, protože si pamatuje, jak se u nich doma lečo vždycky podávalo s chlebem. Doporučil zakrojit do cuketových květů i do chleba a jíst to pěkně spolu.

Punčochářova těžkotonážní verze leča s chlebem

Podle Přemka byla každá věc na talíři od Honzy božsky dochucená. I podle hostů to bylo dokonalé, Halina nad talířem nadšeně básnila, nadchly ji plněné cuketové květy. Uznala sice, že lehčí pokrm připravil Přemek, ale ona upřednostňuje větší tonáže. „Poprvé se mi vyplatilo, že jsem tlustej,“ glosoval to Jan Punčochář se smíchem.