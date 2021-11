Souboj na talíři voněl stařeným masem na ohni s výhledem na Pálavu

Když mohl Přemek Forejt, rodák z Brna, vzít své kolegy do vietnamské restaurace v Praze, proč by Pražák Honza Punčochář nevzal Přemka s Radkem Kašpárkem na jižní Moravu. Na místo, kam se rád vrací. Na Pálavu, do viničního domu Marináda, kde kouzlí poctivou domácí kuchyni i na ohni. A výhled mají k nezaplacení.