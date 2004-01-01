Období let 2009 a 2010 se v Česku neslo ve znamení solárního boomu a s ním spojené realizace velkých fotovoltaických elektráren. Stavěly se nejčastěji na zemědělských nebo nevyužívaných parcelách a řada z nich vyrostla do velikosti desítek hektarů. Dobrou představu o tom, jakou plochu největší tuzemské solární parky zabírají, si lze udělat pohledem z ptačí perspektivy. Fotovoltaická elektrárna u brněnského letiště se rozkládá na 40 hektarech a má výkon 21,2 megawattu. V Česku jsou jen tři větší.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
V roce 2025 vyprodukovaly české solární elektrárny celkem 4,7 TWh elektřiny. Podstatnou roli v rámci dané výroby zastávají velké solární parky. Těch s výkonem nad 5 MW se v Česku aktuálně nachází přibližně 50 a největší část z nich vznikla v době prvního solárního boomu v letech 2009 až 2010. Takto se měnilo Ralsko v průběhu času. Toto je snímek z roku 2004.
Autor: Chytremapy.cz
Optikou instalované kapacity je největší českou fotovoltaickou elektrárnou FVE Ralsko, kterou provozuje Skupina ČEZ. Má výkon 55,8 MW a zaujímá plochu 29 hektarů. V roce 2010 už lze pozorovat známky stavební činnosti.
A nakonec snímek z roku 2022
Z pohledu rozlohy ji však předčí FVE Vepřek, která zabírá území velké 82,5 hektaru, což odpovídá přibližně 116 fotbalovým hřištím. FVE Vepřek v roce 2008 ještě před výstavbou.
FVE Vepřek v roce 2023
Aktuální a zároveň nejdetailnější letecké snímky Česka najdou uživatelé na webu Chytremapy.cz. Kromě nich se zde nachází i dalších osm starších kompletních sad leteckých map, včetně historické z padesátých let. Na snímku je FVE Brno Tuřany ještě před výstavbou
Na snímku je FVE Brno Tuřany v roce 2024.
Detailní fotky z leteckého snímkování jsou zároveň základem pro tvorbu plošného digitálního modelu povrchu, který nachází praktické uplatnění právě v rámci dalšího rozvoje fotovoltaiky. FVE Stříbro v roce 2007.
Prostřednictvím softwarových výpočtů lze nad modelem povrchu ČR vytvořit takzvanou mapu oslunění. Ta přehledně ukazuje, kolik slunečního svitu za rok dopadá na konkrétní vybranou plochu a zda je tedy potenciálně vhodná pro umístění fotovoltaiky. FVE v roce 2022
FVE Oslavany před výstavbou
FVE Oslavany s realizovanou elektrárnou
FVE Napajedla před výstavbou
FVE Napajedla po realizaci
FVE Chomutov před výstavbou
FVE Chomutov – jak vypadala v roce 2022.
