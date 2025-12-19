V padesátých letech se na černou listinu dostalo vše, co souviselo s náboženstvím a vírou. Rušily se kláštery, kostely… A tak nebylo divu, že na řadu přišly i Vánoce a jejich symboly. Ježíšek jako spasitel a ten, kdo nosí dárky, do komunistického vzorce bohužel nezapadal.
Snažili se ho proto nahradit sovětským dědou Mrázem. Ten dokonce absolvoval turné po celé naší republice, podobně jako je tomu dneska u Santa Clause. I přesto ale neměl takový úspěch, jak se od akce očekávalo.
Ježíšek se dědou Mrázem převálcovat nedal
Koledy na černé listině, pak salát a kapří řízek
Mimo jiné se v těchto letech nesměly zpívat ani koledy, které Ježíška zmiňovaly. Povoleny byly jen lidové písně, anebo byly koledy přepsány do prorežimní podoby. Většinou oslavovaly, jak se u nás máme dobře, a to jen díky socialistickému vedení.
Pozornost se snažili soudruzi převést na oslavu Stalinových narozenin, které nechvalně proslulý vůdce slavil pár dní před Štědrým dnem. Ale i přes veškeré snahy se lidé tradičních zvyků nikdy tak docela nevzdali.
V šedesátých letech načas přichází uvolnění, je upouštěno od kultu osobnosti a Ježíšek je opět vzat na milost, i když koledy z rádia stále slyšet nejsou. To bude možné až koncem osmdesátých let. Do té doby se éterem line hlas Karla Gotta či Hany Zagorové. Oblíbená je píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.
Křesťanský rozměr Vánoc tentokrát nahrazuje spíše konzumní pojetí. Lidé začínají brát období Vánoc jako dobu větší hojnosti. I když se v obchodech stále stojí dlouhé fronty, je zásobování o poznání lepší, než tomu bylo v padesátých letech.
V této době se na štědrovečerní tabuli objevuje typický kapří řízek s bramborovým salátem, i když dříve byl obvyklejší kapr na černo. Časem pak nahrazuje postní rybu třeba i vepřový či kuřecí řízek.
Dárky pod pultem, a co čekalo pod stromečkem?
Zásobování sice bylo lepší, ale co si budeme povídat, stále to nebyla žádná sláva. Fronty se stály i na exotické ovoce, jako byly banány, pomeranče či mandarinky. Režim se snažil toto zboží nahradit dovozem ze spřátelených socialistických zemí, jako například kubánskými pomeranči, ale příliš úspěchu u konzumentů neslavil.
Podobně nedostatkové bylo i zboží z plastové hmoty, včetně prádla ze syntetických vláken, které bylo tehdy velmi žádané právě i jako dárek. Atraktivní zboží bylo dostupné jen hrstce vyvolených, takže se dárky nenakupovaly, ale spíše sháněly, jak jen to šlo, především pod pultem. O to větší z nich pak ale byla radost.
A jaké dárky frčely v sedmdesátých a osmdesátých letech? Pro děti především Rubikova kostka, autodráha, figurky Igráčků, mončičáci, oblibě se opět těší stavebnice Merkur či desková hra Dostihy a sázky, ale i kolo Favorit s řídítky berany.
Za nákupy se jezdilo i do východního Německa, a pod stromečkem se pak objevila i kosmetika značek Fa, Palmolive, Impuls či napodobeniny panenek Barbie, dovážely se i modely vláčků, fotoaparáty apod.
