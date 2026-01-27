Minulé zimy téměř vypadaly tak, že běžné frézy určené pro občasné hobby uživatele bydlící v nížinách možná úplně zmizí. Prostě pro takové, kteří párkrát během zimy použijí „usnadňovátko“ práce, jak sněhem proházet cestičku k brance nebo od garáže.
Aktuální zima však vypadá odlišně, a tak mnozí přece jen začínají přemýšlet o tom, že by nějakou techniku pořídili. Pojďme se podívat, jaké možnosti nabízejí současné technologie. Vypadá to, že budoucnost se v tomto segmentu dotýká akutechniky.
1 Elektrické lopaty (Power Shovels)
Na co si dát při výběru pozor
Pokud hledáte něco mezi klasickou lopatou a velkou frézou, elektrické lopaty jsou hitem letošní sezony. Vypadají jako robustnější vyžínač trávy, ale místo struny mají rotující šnekový mechanismus, který sníh nasává a odhazuje až několik metrů před sebe.
Jsou ideální právě pro vrstvy kolem 10–15 cm na chodnících nebo terasách, kde je manipulace s velkou frézou nepraktická. Moderní modely jsou dnes již většinou akumulátorové, takže za sebou netaháte kabel, a díky nízké hmotnosti (kolem 6–8 kg) šetří vaše záda.
Jen si uvědomte, že k většinou nízké ceně budete muset připočítat ještě hodnotu akumulátoru a nabíječky. Výhodu mají ti, kdo už od značky mají nějaký akumulátorový stroj v určené voltáži, ti se této komplikaci vyhnou.
Na druhou stranu lze koupit i levné jednorázové stroje, kdy s cenou do 4–5 tisíc korun získáte celý komplet, který můžete hned začít používat. Jen je možná vhodné podívat se radši na recenze ostatních uživatelů, zda stroj skutečně pracuje tak, jak má.
|
Češi s nákupem sněhových fréz čekají, až začne zima. Doufají, že nebude