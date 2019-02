Hrablo, lopata, fréza, háky na střechu. Boj se sněhovou nadílkou

Kdo bydlí v oblasti, kde napadne sníh jednou nebo dvakrát za rok, vystačí si s obyčejným hrablem. Ve výše položených oblastech je však uklízení sněhu tolik, že už možná začne uvažovat o pořízení sněhové frézy. Možná i ten, kdo jezdí na chalupu v horách i přes zimu a přijíždí jen jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc, kdy už čerstvý sníh slehl a stal se neprostupnou pevnou hmotou.

Lopata nebo hrablo

Mezi nejdůležitější kritéria výběru patří hmotnost a ergonomie (jak vybírat čtěte zde). Nástroje by měly být lehké, ale zároveň pevné a odolné. Z hlediska materiálu tyto funkce plní zejména hliník či vakuově lisovaný polypropylenový plast. V obou případech se účinnost práce s nástrojem zvyšuje, je-li čepel opatřena kovovou lištou.

Dalším důležitým kritériem je, aby nástroje poskytovaly maximální pohodlí při práci. V tomto ohledu je zásadní, aby nám dobře padly do ruky. Držadlo by mělo být relativně prostorné, aby jej bylo možné uchopit i v tlustých rukavicích. A násada by měla být dostatečně dlouhá, abychom nemuseli zbytečně ohýbat záda.

V podstatě si můžete vybrat ze tří variant. Jsou jimi lopaty na sníh, hrabla a shrnovače. Rozdíl je zřejmý: lopata je nástroj, který rychle a snadno odklízí sníh ve velkých dávkách. Je ideální pro úklid sněhu z menších ploch, jako je např. veranda, ale i hůře přístupných ploch v okolí domu či auta.

Hrabla využijeme buď v podobě rolleru nebo klasického provedení. Roller hrne sníh před sebou, pomůže nám na menších plochách s nižší sněhovou nadílkou. Klasické hrablo je nejlepší pro větší plochy a lze jej použít i jako lopatu. Hrabla bývají širší.

Shrnovač je vhodný pro úklid většího množství sněhu. Dobře poslouží zejména na otevřených prostranstvích při úklidu rozsáhlých zasněžených ploch. Obsluhuje se obouručně, vypadá jako široká lopata opatřená držadly po obou stranách.

Tyto pomůcky jsou nezbytné, pokud odklízíte sníh od domu, ale nezapomínejte ani lopatu, kterou se vyplatí celou zimu vozit v kufru auta. Může se lehce stát, že fréza, která čistila silnici vedoucí u vašeho domu, nahrnula hromadu sněhu na vaše auto, takže nevyjedete. Proto musíte vůz napřed „vyhrabat“. Jak vybrat lopatu do auta, čtěte zde.

Pro koho je sněhová fréza

Prodejci zahradní techniky konečně letos vyprodají sklady naplněné sněhovými frézami. Pro koho se vlastně hodí?

VIDEO: Vyzkoušeli jsme, pro koho by byla užitečná sněhová fréza Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé v nížinách, kde nehrozí metrové závěje spíše zvolí takzvané jednostupňové (a levnější) modely. Dobře si poradí s čerstvým sněhem a úklidem zpevněných ploch.

Počítejte však s tím, že sníh nesmíte nechat týden zamrznout anebo naopak rozbřednout. Ideální je vyjet s ní hned ráno, když jste zjistili, že napadlo deset centimetrů, případně pravidelně při dlouhotrvajícím sněžení.

Dvoustupňové frézy jsou téměř povinností pro majitele horských chat, kteří svým klientům chtějí umožnit příjezd a dost volného místa na parkování.

Odstraní jakýkoli typ sněhu od přemrzlého, který týden nikdo neodstranil, mokrého i čerstvě napadaného. Využijete ji i na nezpevněných cestách či v okolí domů či chalup, kde často na vás čeká nadílka, po týdnu či 14 dnech vysoká i několik desítek centimetrů.

Stejně jako u sekaček si při koupi dejte pozor na to, abyste nekoupili podmotorovaný stroj. Malá jednostupňová fréza se záběrem do 50 cm může mít tříkoňový motůrek, protože se počítá s tím, že bude odhazovat lehký čerstvý sníh.

Malá dvoustupňová se záběrem kolem 50 cm už by měla mít motor s výkonem alespoň kolem šesti koní. Pravidla pro výběr frézy čtěte zde.

Proti padajícímu sněhu

Pokud na střeše s rozlohou 100 m² leží vrstva sněhu vysoká přibližně 30 cm, může se zde vytvořit ledová masa vážící až několik tun, upozorňují odborníci. I pomalý posun takové masy může na střešní konstrukci napáchat značné škody, nejohroženější bývá krytina v úžlabí.

Jakmile se rozjede rychleji, už ji zpravidla nezadrží nic, vyčnívající prvky vytrhne i s krytinou a pro lidi pohybující se pod okrajem střechy může být nebezpečná. Za škody způsobené na zdraví a majetku zodpovídá vždy majitel nemovitosti.

Protisněhové háky mají za úkol držet sněhovou vrstvu na střeše a zabránit jejímu skluzu. Masa sněhu tak odtává postupně shora vlivem povětrnostních podmínek a rostoucích teplot.

Výhodou háků je možnost montáže i dodatečně na stávající starší krytinu. Konkrétní varianta háku se volí podle typu krytiny. Správná hustota rozmístění háků se standardně pohybuje v rozmezí 1,3 - 2,5 ks/m².

Na střechu se umísťují i takzvané sněholamy. Ty se upevňují do střešní plochy v oblasti nad pozednicí a nad krokvemi, kde je konstrukce nejpevnější. V oblastech s častým a vydatným sněžením a u střech s velkým sklonem umístěte další řadu sněholamů asi po 2,5 m nad touto první řadou.

Zamrzlé okapy a svody

Zamrzlé okapy mají na svědomí rampouchy. Kvůli nim ale také teče voda z tajícího sněhu a ledu do fasády, ničí se a praskají svody. Než platit za opravy, může být levnější pořídit si pro okapy topení. Možná se to může jevit jako luxus, ale nakonec se to může vyplatit. Vyrábějí ho většinou společnosti, které se zabývají elektrickým podlahovým topením.

Za zamrzání okapů mohou také střídající se teploty. Při tání voda stéká do žlabů a okapů, ale když opět začne mrznout, vytvoří se ve svodu „zátka“, která ho ucpe.

Výsledkem je, že přetékající voda nepozorovaně stéká po fasádě, kam se vsákne. Po několika dalších zamrznutích a následných roztátích fasáda popraská a na jaře vás bude čekat oprava fasády a možná i potrhaných svodů.

Proti uklouznutí

Pomůcky proti klouzání bot po zledovatělém sněhu se používají léta. Dokonce i v internetových diskuzích mnozí vzpomínají na časy, kdy si už cestou do hospůdky brali do kapsy několik gumiček na zavařování, aby si je omotali kolem boty přes podrážku, a měli tak po zledovatělé cestě domů jistější krok.

VIDEO: Otestovali jsme nesmeky na ledě. Podívejte se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ale i dnes se nesmeky prodávají ve sportovních obchodech. Zvláště v situacích, kdy se střídají mrazivé a vysoké teploty, kdy starý sníh taje a pak zmrzne, jsou chodníky proklatě kluzké. Kdo si někdy prožil naražená žebra nebo kostrč, bude o této pomůcce uvažovat. Jak vybrat nesmeky čtěte zde.