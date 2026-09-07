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Historie smaženého sýra: jeho kořeny jdou až do středověku. Proč ho Češi tak milují?

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  18:00

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Pro mnohé nepochopitelná záležitost, pro většinu milované hospodské jídlo. Smažený sýr je fenomén českých restaurací. | foto: Shutterstock

Pro mnohé nepochopitelná záležitost, pro většinu milované hospodské jídlo. Smažený sýr je fenomén českých restaurací. Jak se to stalo a co na to říkají šéfkuchaři? To rozkrývá magazín Víkend DNES.

Zcela upřímně, pokud by o tom, co dáme do úst, rozhodoval jen zrak, smažený sýr by mezi jídly určitě nezvítězil. Placatý kus hmoty obalený ve strouhance nevypadá nijak zvlášť lákavě a brambory, hranolky nebo krokety spolu s tatarskou omáčkou to také moc nevylepšují. Existují prostě fotogeničtější jídla. Třeba kachna s červeným zelím a knedlíkem vedle smažáku na pohled vyhraje bez debat. Přesto se smažený sýr v žebříčcích oblíbenosti hospodských jídel drží už několik desítek let a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by z jídelních lístků měl zmizet.

My Češi milujeme všechno smažené. V trojobalu smažený květák, žampiony, cuketu, řízek, sýr… Důvod je prostý, jakmile se do takového pokrmu zakousneme a ono to křupne, vyvolává to v nás blažené pocity.

Radek Davidšéfkuchař

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