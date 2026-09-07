Zcela upřímně, pokud by o tom, co dáme do úst, rozhodoval jen zrak, smažený sýr by mezi jídly určitě nezvítězil. Placatý kus hmoty obalený ve strouhance nevypadá nijak zvlášť lákavě a brambory, hranolky nebo krokety spolu s tatarskou omáčkou to také moc nevylepšují. Existují prostě fotogeničtější jídla. Třeba kachna s červeným zelím a knedlíkem vedle smažáku na pohled vyhraje bez debat. Přesto se smažený sýr v žebříčcích oblíbenosti hospodských jídel drží už několik desítek let a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by z jídelních lístků měl zmizet.
My Češi milujeme všechno smažené. V trojobalu smažený květák, žampiony, cuketu, řízek, sýr… Důvod je prostý, jakmile se do takového pokrmu zakousneme a ono to křupne, vyvolává to v nás blažené pocity.