Překvapte na Vánoce rodinu a pronikněte do tajů formálního stolování

Po této lekci už nebudete moci tvrdit, že se nevyznáte v prostírání, typech talířů nebo se neorientujete v jednotlivých druzích příborů a jejich správného rozložení. Dokonce budete vědět i to, co vhodného nalít do sklenic.

Základní pravidla prostírání

1. salátová vidlička, 2. vidlička na rybu, 3. vidlička na hl. chod, 4. talíř na polévku, 5. talíř na hlavní chod, 6. nůž na maso, 7. nůž na rybu, 8. lžíce na polévku, 9. nůž na salát, 10. talířek na pečivo, 11. nožík na máslo, 12. dezertní vidlička, 13. dezertní lžička, 14. sklenice na vodu, 15. šampuska, 16. na červené víno, 17. na bílé víno, 18. sklenice na likér.