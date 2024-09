Vytřídit, uklidit, zabezpečit. Jak chránit sklep před nezvanými návštěvami

Začněte úklidem a tříděním

Možná jste perfekcionista a milovník pořádku, a podle toho vypadá i váš sklep. V tom případě můžete následující odstavec klidně přeskočit.

Pokud však patříte mezi drtivou většinu populace, pravděpodobně sklepním prostorům přílišnou pozornost nevěnujete. A tak se v nich možná kupí věci, které by si zasloužily být už dávno na online bazaru, v místní charitě nebo v popelnici. Zabírají místo, které byste mohli využít lépe, a navíc nemáte přehled o tom, co vlastně ve sklepě je.

Přeplněné sklepy nebo sklepní kóje jsou pro zloděje zajímavé – na první pohled totiž majitel jen stěží pozná, že mu něco zmizelo. A šance vypátrat ukradené věci se s časovou prodlevou ještě sníží.

I proto první rada zní – ukliďte si. Věci uložte do boxů s víkem a těch nepotřebných se zbavte. Cennější věci můžete uzamknout do bezpečnostní bedny – je bytelná, takže ji zloděj snadno neodnese, a díky odolnému zámku se do ní ani jen tak nedostane.