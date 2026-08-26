Jak získat doma více místa?
Každá životní etapa přináší jiné nároky na prostor. Podívejme se na nejčastější momenty, kdy se byt zdá být ze dne na den příliš malý:
- Narození prvního dítěte: Postýlka, přebalovací pult a zóna na hraní vyžadují prostor. Pracovní stůl nebo skříň s mimosezónním oblečením musí pryč. Místo toho, abyste nábytek pod cenou prodávali, dává smysl ho dočasně odložit a vrátit se k němu, až dítě povyroste.
- Dvě domácnosti v jedné: Když se dva partneři stěhují k sobě, najednou mají dvě pračky, dva kávovary, dvě pohovky a dvojnásobek nádobí. Než vyřešíte větší bydlení, je škoda kvalitní spotřebiče a nábytek zbrkle rozprodávat.
- Když končí sezóna, kam s kolem? Čtyři jízdní kola, střešní box na auto, lyže, kempingové vybavení a paddleboardy dokážou v předsíni nebo na balkóně vytvořit nepřekonatelnou překážkovou dráhu. Pro aktivní rodiny představují tyto věci investici v řádu desítek i stovek tisíc korun, kterou nechtějí riskovat v temné sklepní kóji.
Co udělat s věcmi, které se najednou do bytu nevejdou?
Před drtivou většinou z nás v takové chvíli vyvstane logistická otázka. Co s plně funkčními, drahými a potřebnými věcmi udělat? Nabízí se několik možností. Každá má své výhody, ale i skrytá úskalí:
1. Radikální třídění a prodej
- PRO: Okamžitě uvolněný prostor v bytě a finanční injekce z prodeje na online bazarech.
- PROTI: Obrovská finanční ztráta u věcí, které budete za rok či dva stejně znovu kupovat (dětská výbava pro druhé dítě, střešní box, značkové vybavení). Znovu je pořídíte dráž.
2. Nábytek na míru a úložné systémy až do stropu
- PRO: Všechny věci zůstávají fyzicky pod jednou střechou.
- PROTI: Vysoká investice do vestavného nábytku, vizuální zmenšení interiéru a nepříjemný pocit přeplácaného domova, ve kterém se nedá dýchat.
3. Využití sklepa, půdy nebo garáže u rodičů
- PRO: Uložení bez nutnosti platit měsíční komerční nájem.
- PROTI: Vlhkost, pachy a nevhodné podmínky. Sportovní vybavení, dětské kočárky nebo drahá elektronika jsou náchylné na vlhkost a plísně, nehledě na komplikovanou dostupnost z druhého konce města.
4. Externí skladovací kóje (Self storage)
- PRO: Zachováte si hodnotný majetek i vzdušný domov. Čisté prostředí se stabilní teplotou bez vlhkosti, přístup kdykoliv (24/7) a vysoké zabezpečení.
- PROTI: Pravidelný měsíční poplatek a nutnost věci na místo přepravit.
Jak funguje moderní úložný prostor mimo byt?
Ať už hledáte elegantní uskladnění osobních věcí, přemýšlíte, kam uložit sezónní vybavení, nebo řešíte nedostatek místa v bytě kvůli životním změnám, ideální volbou bývají samoobslužné sklady (tzv. self storage).
Praktické zázemí pro soukromé osoby nabízí například Less Mess Storage, kde je stěhování a uskladnění věcí v samoobslužném skladu otázkou pár minut. Zvolit si můžete přesnou velikost kóje – od pouhého půl metru čtverečního na pár krabic či pneumatiky až po prostornou kóji pro kompletní vybavení velkého domu. Nemusíte se přitom vázat na roky, nájemní podmínky jsou maximálně přizpůsobitelné a sklad si lze pronajmout i jen na několik týdnů.
Jak vytěžit ze skladové kóje maximum a neplatit zbytečně moc?
Bezpečnost i stálé prostředí bez výkyvů
Díky moderním technologiím dostanete při pronájmu vlastní unikátní PIN kód a kóji si zamknete vlastním visacím zámkem. Bezpečnostní kamery (CCTV), individuální alarmy na kójích a fyzická ostraha garantují, že jsou vaše věci v naprostém bezpečí.
Neméně důležitá je ale i klimatizace a odvlhčování – v kójích udržují stálou teplotu a ventilaci, takže se k uskladněnému nábytku, knihám nebo textilu vrátíte ve stejném stavu, v jakém jste je zanechali.
Pokud vás zajímá, kde všude takové prostory najdete a jaká velikost by odpovídala vašim potřebám, prozkoumejte lokality a dostupnost skladů v Praze a vyberte si pobočku, kterou máte nejblíže svému domovu.
Domov má sloužit k životu, ne jako skladiště
Předtím než zaplníte poslední volný kout v předsíni nebo na balkóně, udělejte si inventuru. To, co dlouhodobě nepoužíváte a nepotřebujete, darujte nebo prodejte. Ale hodnotné věci, které aktivně využíváte během roku nebo na ně navazuje další životní etapa, si zaslouží důstojné a bezpečné skladovací kóje v Praze. Váš byt by měl být především místem pro odpočinek a rodinu, nikoli skladištěm.
Obsah vznikl ve spolupráci s Less Mess Storage.