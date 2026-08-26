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Když se život změní, ale byt ne... Co s věcmi, na které už doma není místo?

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Ve spolupráci   4:00

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Když se život změní, ale byt ne. Co s věcmi, na které už doma není místo? | foto: Less Mess StorageAdvertorial

Život je plný nečekaných zvratů a příjemných milníků. Připravujeme dětský pokoj pro prvního potomka, stěhujeme se k partnerovi, zařizujeme si v obýváku pracovní kout pro home office, nebo podléháme vášni pro cyklistiku a kempování. Jenže stěny našeho bytu našemu nadšení nepodléhají, odmítají se rozestoupit a poskytnout více prostoru.

Jak získat doma více místa?

Každá životní etapa přináší jiné nároky na prostor. Podívejme se na nejčastější momenty, kdy se byt zdá být ze dne na den příliš malý:

  • Narození prvního dítěte: Postýlka, přebalovací pult a zóna na hraní vyžadují prostor. Pracovní stůl nebo skříň s mimosezónním oblečením musí pryč. Místo toho, abyste nábytek pod cenou prodávali, dává smysl ho dočasně odložit a vrátit se k němu, až dítě povyroste.
  • Dvě domácnosti v jedné: Když se dva partneři stěhují k sobě, najednou mají dvě pračky, dva kávovary, dvě pohovky a dvojnásobek nádobí. Než vyřešíte větší bydlení, je škoda kvalitní spotřebiče a nábytek zbrkle rozprodávat.
  • Když končí sezóna, kam s kolem? Čtyři jízdní kola, střešní box na auto, lyže, kempingové vybavení a paddleboardy dokážou v předsíni nebo na balkóně vytvořit nepřekonatelnou překážkovou dráhu. Pro aktivní rodiny představují tyto věci investici v řádu desítek i stovek tisíc korun, kterou nechtějí riskovat v temné sklepní kóji.
Když se život změní, ale byt ne. Co s věcmi, na které už doma není místo?

Co udělat s věcmi, které se najednou do bytu nevejdou?

Před drtivou většinou z nás v takové chvíli vyvstane logistická otázka. Co s plně funkčními, drahými a potřebnými věcmi udělat? Nabízí se několik možností. Každá má své výhody, ale i skrytá úskalí:

1. Radikální třídění a prodej

  • PRO: Okamžitě uvolněný prostor v bytě a finanční injekce z prodeje na online bazarech.
  • PROTI: Obrovská finanční ztráta u věcí, které budete za rok či dva stejně znovu kupovat (dětská výbava pro druhé dítě, střešní box, značkové vybavení). Znovu je pořídíte dráž.

2. Nábytek na míru a úložné systémy až do stropu

  • PRO: Všechny věci zůstávají fyzicky pod jednou střechou.
  • PROTI: Vysoká investice do vestavného nábytku, vizuální zmenšení interiéru a nepříjemný pocit přeplácaného domova, ve kterém se nedá dýchat.

3. Využití sklepa, půdy nebo garáže u rodičů

  • PRO: Uložení bez nutnosti platit měsíční komerční nájem.
  • PROTI: Vlhkost, pachy a nevhodné podmínky. Sportovní vybavení, dětské kočárky nebo drahá elektronika jsou náchylné na vlhkost a plísně, nehledě na komplikovanou dostupnost z druhého konce města.

4. Externí skladovací kóje (Self storage)

  • PRO: Zachováte si hodnotný majetek i vzdušný domov. Čisté prostředí se stabilní teplotou bez vlhkosti, přístup kdykoliv (24/7) a vysoké zabezpečení.
  • PROTI: Pravidelný měsíční poplatek a nutnost věci na místo přepravit.
Když se život změní, ale byt ne. Co s věcmi, na které už doma není místo?

Jak funguje moderní úložný prostor mimo byt?

Ať už hledáte elegantní uskladnění osobních věcí, přemýšlíte, kam uložit sezónní vybavení, nebo řešíte nedostatek místa v bytě kvůli životním změnám, ideální volbou bývají samoobslužné sklady (tzv. self storage).

Praktické zázemí pro soukromé osoby nabízí například Less Mess Storage, kde je stěhování a uskladnění věcí v samoobslužném skladu otázkou pár minut. Zvolit si můžete přesnou velikost kóje – od pouhého půl metru čtverečního na pár krabic či pneumatiky až po prostornou kóji pro kompletní vybavení velkého domu. Nemusíte se přitom vázat na roky, nájemní podmínky jsou maximálně přizpůsobitelné a sklad si lze pronajmout i jen na několik týdnů.

Jak vytěžit ze skladové kóje maximum a neplatit zbytečně moc?

  • Pravidlo Tetrisu a využití výšky: Skladové kóje se neučtují podle podlahové plochy, ale podle objemu. Většina kójí má výšku kolem 2,5 až 3 metrů. Pokud nábytek rozložíte, matrace postavíte na výšku a krabice stohujete až ke stropu, ušetříte často i polovinu potřebné plochy.
  • Využijte hluchá místa: Skříně, komody nebo dokonce buben pračky nepřevážejte prázdné. Naplňte je lůžkovinami, oblečením nebo drobnějšími krabicemi.
  • Těžké dospodu, lehké nahoru: Na podlahu patří nejtěžší kusy nábytku a spotřebiče, do vyšších pater lehčí krabice.
  • Žádné nošení v rukách: Součástí moderních skladových center jsou bezbariérové nájezdové rampy, prostorné nákladní výtahy a bezplatně zapůjčitelné vozíky či rudly. Převoz věcí z auta do kóje tak zvládnete bez fyzické únavy.
Když se život změní, ale byt ne. Co s věcmi, na které už doma není místo?

Bezpečnost i stálé prostředí bez výkyvů

Díky moderním technologiím dostanete při pronájmu vlastní unikátní PIN kód a kóji si zamknete vlastním visacím zámkem. Bezpečnostní kamery (CCTV), individuální alarmy na kójích a fyzická ostraha garantují, že jsou vaše věci v naprostém bezpečí.

Neméně důležitá je ale i klimatizace a odvlhčování – v kójích udržují stálou teplotu a ventilaci, takže se k uskladněnému nábytku, knihám nebo textilu vrátíte ve stejném stavu, v jakém jste je zanechali.

Pokud vás zajímá, kde všude takové prostory najdete a jaká velikost by odpovídala vašim potřebám, prozkoumejte lokality a dostupnost skladů v Praze a vyberte si pobočku, kterou máte nejblíže svému domovu.

Domov má sloužit k životu, ne jako skladiště

Předtím než zaplníte poslední volný kout v předsíni nebo na balkóně, udělejte si inventuru. To, co dlouhodobě nepoužíváte a nepotřebujete, darujte nebo prodejte. Ale hodnotné věci, které aktivně využíváte během roku nebo na ně navazuje další životní etapa, si zaslouží důstojné a bezpečné skladovací kóje v Praze. Váš byt by měl být především místem pro odpočinek a rodinu, nikoli skladištěm.

Obsah vznikl ve spolupráci s Less Mess Storage.

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