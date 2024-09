Vyrazte na šípky. Dopřejte si nejkvalitnější vitamin C i omlazení pleti

Šípek je malý podzimní zázrak, proto za ním rozhodně vyrazte do přírody, vyplatí se to. Kdyby nic jiného, získáte úžasný zdroj přírodního vitaminu C na posílení imunity, snadno si vyrobíte i vynikající šípkový olej do kuchyně i na regeneraci a oživení pleti i vlasů. Ideální čas na sběr je konec září, ale sbírat ho můžete klidně i v říjnu.