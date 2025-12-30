Jak pít a neopít se? Prokládejte alkohol vodou, pozor na smrtící kombinace

Autor:
Oslavy nového roku se často neobejdou bez alkoholu. Jak si ho užít, aniž byste další den měli kocovinu? Dát si něco ostřejšího není hřích, obzvlášť na Silvestra, kdy alkohol teče proudem. I pití alkoholu má ale svá pravidla, dokonce je fajn vědět i to, jak ho kombinovat či nekombinovat s jídlem.

Jak pít a neopít se? | foto: Profimedia.cz

Ale pozor, nezřízené pití se nevyplácí a končí bolehlavem či žaludečními problémy. Pokud tedy nechcete následující den být k ničemu, nepijte nalačno. Naopak, dopřejte si chlebíčky, brambůrky a jiné pohoštění. Díky tomu si zaplníte žaludek a požité drinky vás jen tak neskolí. A jaká bezpečnostní opatření byste měli dodržovat při silvestrovské pijatice?

1/ Proložte alkohol vodou
Jestli milujete panáky, nezapomeňte každý zapít sklenicí vody. Proč? Protože alkohol vysušuje organismus, který je pak náchylnější k ranní kocovině. Prospěje vám i pořádný doušek ovocného džusu nebo vitaminového nápoje. Snížíte tím riziko nevolnosti či bolehlavu.

2/ Pokud to jde, vsaďte raději na pivo
Můžete-li si vybrat, co si dáte na silvestrovském večírku, sáhněte raději po pivu. Podle odborníků má tenhle alkohol vysoký podíl chmele a málo toxinů, které poškozují játra. Tím pádem je tu docela slušná šance, že vaše kocovina po probdělé noci bude o poznání šetrnější, než kdybyste do sebe lámali panáky s vodkou.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

3/ Volte kvalitu, vyplatí se to
Preferujete vína? Pak se určitě vyhněte těm levným s vysokým podílem siřičitanů, které vám leda přivodí hlavu jako střep. Jestli si je chcete opravdu vychutnat, rozhodněte se pro ta dražší, co obsahují méně zbytkového cukru a oceníte je i na kvalitě.

4/ Nekombinujte drinky
Při bujarém popíjení platí, že není moudré některé drinky mixovat – například čisté destiláty kupodivu nezpůsobují takovou kocovinu jako třeba pivo nebo víno. Obezřetní buďte i na bublinky, které vypadají neškodně, ale rychle stoupají do hlavy. Zákeřné jsou ledové koktejly, jejichž spotřebu tolik nevnímáte. Rána však bývají krutá…

5/ Pozor na svůj věk
S rostoucím věkem ztrácí tělo odolnost vůči alkoholu, takže co jste snad snesli ve dvaceti, vás dneska stoprocentně položí a ráno si budete připadat jako zombie. Patříte-li i mezi příležitostné kuřáky, pozor na počet zapálených cigaret. Znásobují účinky alkoholu a vy se z takového kuřáckého večírku budete vzpamatovávat ještě déle než obvykle.

KVÍZ: Dokážete se na párty blýsknout znalostmi o alkoholu?

Pozor na nevhodné kombinace s jídlem!

  • PIVO & CHLEBA V obou případech figurují kvasnice, které v nadměrném množství mohou dehydrovat tělo a způsobovat trávicí problémy. Nezřídka takové spojení končí nadýmáním.
  • ČOKOLÁDA & ALKOHOL Přestože to tak nevypadá, tahle dvojka může poškodit střevní výstelku a přivodit zažívací obtíže. Vzhledem k tomu, že čokoláda také obsahuje kofein, jedním z dalších důsledků je i podráždění žaludku a pocit velkého hladu.
  • PIZZA & PANÁKY Alkoholické nápoje ztěžují trávení těsta, takže se snadno přihodí, že vás po tomto duu začne bolet břicho.
  • PIVO & HRANOLKY Tahle bramborová pochoutka obsahuje velký podíl sodíku, který způsobuje žaludeční potíže a navíc podporuje chuť na další skleničku.

Sedm tipů, jak přežít silvestra, aby nebyl váš pes ve stresu a nezaběhl se
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

Smutný konec Juráška z Popelky. Narodil se jako hnědák, na zimní natáčení doplatil

Premium
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Víte, že slavný bělouš Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku byl původně tmavý hnědák jménem Ibrahim? Ale nebojte, nebyl to žádný migrant ani netrpěl krizí identity. Byl to stále tentýž...

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

Rybí polévka s opečenou houskou

Vánoční rybí polévka je klenotem štědrovečerní večeře a její příprava je komplexní kulinářskou disciplínou, která se dělí na dvě hlavní školy: krémovou (hladkou) a rustikální (čistou s kousky)....

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

Jak pít a neopít se? Prokládejte alkohol vodou, pozor na smrtící kombinace

Jak pít a neopít se?

Oslavy nového roku se často neobejdou bez alkoholu. Jak si ho užít, aniž byste další den měli kocovinu? Dát si něco ostřejšího není hřích, obzvlášť na Silvestra, kdy alkohol teče proudem. I pití...

30. prosince 2025

Nesnáší mlaskání a cinkot příborů. Kvůli tomu nemůže ani jíst s rodinou

Louise Lansburyová se občas pokouší trénovat s kamarády, aby svoji fóbii...

Louise Lansburyová trpí vzácnou poruchou zvanou misofonie, kvůli níž jsou pro ni běžné zvuky žvýkání a stolování naprosto nesnesitelné. Odhodlala se čelit svému strachu a během vánočních svátků...

30. prosince 2025

Prodlužuje život, snižuje stres. Čtení má blahodárné účinky. Po jaké knize sáhnout?

Premium
Podle další vědecké studie šest minut tichého čtení snižuje stres o 68 % a je v...

Čteme čím dál méně. Přibývá lidí, kteří po knize nesáhnou, jak je rok dlouhý. Je to škoda, čtení prospívá zdraví, psychicky i fyzicky. Trefit se do správné knihy je kumšt, píše magazín Víkend DNES.

29. prosince 2025

Silvestra prožijte v klidu. Tipy, jak ochránit psa před stresem z ohňostrojů

Při hluku se pes často vytrhne a zmizí.

Oslava Nového roku bývá pro většinu lidí nocí plnou radosti, hlasité hudby, rachejtlí a ohňostrojů. Ovšem zatímco se my bavíme, naši čtyřnozí parťáci často zažívají nejhorší noc v roce. Hlasité...

29. prosince 2025

Český drsňák s talentem pro obchod loví pašeráky po světě jako jiní kachny

Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19....

Když se člověk živí něčím, co ho baví, a co je pro něj zároveň koníčkem, je to to nejlepší, co se mu může v životě stát. A když jde navíc o činnost, která pomáhá světu kolem nás stát se lepším, pak...

29. prosince 2025

Lední medvěd je na zimu citlivka, milují ji sloni a vlci, říká kurátor Zoo Praha

Premium
Slon indický chovaný v pražské zoo se sice koulovat nedovede, ale sníh ho vždy...

Do venkovních výběhů chodí nejen sloni, kteří chobotem nabírají sníh, ale také klokani s mláďaty ve vaku nebo indičtí lvi, odhaluje v rozhovoru Pavel Brandl, kurátor savců v Zoo Praha, když...

28. prosince 2025

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

27. prosince 2025

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

vydáno 27. prosince 2025

Vánoční pasti na třídění. Proč polystyren z dárků nepatří do černé popelnice

Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích.

Češi rozbalí o Vánocích tisíce elektrospotřebičů. Spolu s nimi vznikne i spousta odpadu z polystyrenových obalů. Kam je správně vytřídit?

26. prosince 2025

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

25. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Umění správně zatopit. Návod pro krby a kamna, který funguje

Dřevo na topení by mělo ideálně obsahovat méně než 20 % vody.

Vytápění krbem nebo kamny má svá jasná pravidla. Správná technika topení rozhoduje o tom, kolik spotřebujete paliva, kolik získáte tepla a jestli se vám nebude zanášet komín.

24. prosince 2025

VIDEA ROKU: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá! Ve volné přírodě i v zoo

Gaia (dole) na snímku při hře se svou o tři měsíce starší setrou Mobi, tedy tou...

Že pravého vlka můžete potkat nejen v pohádce, se přesvědčil mladý muž na procházce lesem. Byl to sice nervák, ale s ušatým kámošem se nakonec přece jen domluvil. Možná ten samý vlk se pak zastavil v...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.