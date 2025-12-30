Ale pozor, nezřízené pití se nevyplácí a končí bolehlavem či žaludečními problémy. Pokud tedy nechcete následující den být k ničemu, nepijte nalačno. Naopak, dopřejte si chlebíčky, brambůrky a jiné pohoštění. Díky tomu si zaplníte žaludek a požité drinky vás jen tak neskolí. A jaká bezpečnostní opatření byste měli dodržovat při silvestrovské pijatice?
1/ Proložte alkohol vodou
Jestli milujete panáky, nezapomeňte každý zapít sklenicí vody. Proč? Protože alkohol vysušuje organismus, který je pak náchylnější k ranní kocovině. Prospěje vám i pořádný doušek ovocného džusu nebo vitaminového nápoje. Snížíte tím riziko nevolnosti či bolehlavu.
2/ Pokud to jde, vsaďte raději na pivo
Můžete-li si vybrat, co si dáte na silvestrovském večírku, sáhněte raději po pivu. Podle odborníků má tenhle alkohol vysoký podíl chmele a málo toxinů, které poškozují játra. Tím pádem je tu docela slušná šance, že vaše kocovina po probdělé noci bude o poznání šetrnější, než kdybyste do sebe lámali panáky s vodkou.
3/ Volte kvalitu, vyplatí se to
Preferujete vína? Pak se určitě vyhněte těm levným s vysokým podílem siřičitanů, které vám leda přivodí hlavu jako střep. Jestli si je chcete opravdu vychutnat, rozhodněte se pro ta dražší, co obsahují méně zbytkového cukru a oceníte je i na kvalitě.
4/ Nekombinujte drinky
Při bujarém popíjení platí, že není moudré některé drinky mixovat – například čisté destiláty kupodivu nezpůsobují takovou kocovinu jako třeba pivo nebo víno. Obezřetní buďte i na bublinky, které vypadají neškodně, ale rychle stoupají do hlavy. Zákeřné jsou ledové koktejly, jejichž spotřebu tolik nevnímáte. Rána však bývají krutá…
5/ Pozor na svůj věk
S rostoucím věkem ztrácí tělo odolnost vůči alkoholu, takže co jste snad snesli ve dvaceti, vás dneska stoprocentně položí a ráno si budete připadat jako zombie. Patříte-li i mezi příležitostné kuřáky, pozor na počet zapálených cigaret. Znásobují účinky alkoholu a vy se z takového kuřáckého večírku budete vzpamatovávat ještě déle než obvykle.
|
KVÍZ: Dokážete se na párty blýsknout znalostmi o alkoholu?
Pozor na nevhodné kombinace s jídlem!
- PIVO & CHLEBA V obou případech figurují kvasnice, které v nadměrném množství mohou dehydrovat tělo a způsobovat trávicí problémy. Nezřídka takové spojení končí nadýmáním.
- ČOKOLÁDA & ALKOHOL Přestože to tak nevypadá, tahle dvojka může poškodit střevní výstelku a přivodit zažívací obtíže. Vzhledem k tomu, že čokoláda také obsahuje kofein, jedním z dalších důsledků je i podráždění žaludku a pocit velkého hladu.
- PIZZA & PANÁKY Alkoholické nápoje ztěžují trávení těsta, takže se snadno přihodí, že vás po tomto duu začne bolet břicho.
- PIVO & HRANOLKY Tahle bramborová pochoutka obsahuje velký podíl sodíku, který způsobuje žaludeční potíže a navíc podporuje chuť na další skleničku.
|
Sedm tipů, jak přežít silvestra, aby nebyl váš pes ve stresu a nezaběhl se